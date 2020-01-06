İlçede herkes elini taşın altına koyacak

“Kentimizi birlikte güzelleştireceğiz” diyen Başkan Günel, Kuşadası Kent Konseyi Başkanı Tuncer ve yürütme kurulu üyeleriyle toplandı, yapılacak projeler ele alındı.

Geçen hafta Kuşadası Kent Konseyi Yönetim Ofisi’nde yapılan toplantıda konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ilçenin gelişimine fayda sağlayacak her türlü projeyi destekleyeceklerini söyledi. Kent konseylerinin, sosyal demokrat yönetimlerin iş ortağı olduğunu belirten Günel, “Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Kent Konseyi’nin ortaklaşa çok güzel işlere imza atacaklarına inanıyorum. Kent Konseyi’nin çatısı altında çok önemli meclisler ve çalışma grupları oluşturduk. Yürüttükleri projeleri yakından takip ediyorum. Herkes elini taşın altına koyarsa, bu şehir güzelleşir. Biz bu güç birliğini sağlayıp kentimizi güzelleştireceğiz” dedi.

‘Hava değişecek’

Kuşadası Belediyesi’nin 9 aylık çalışmalarını özetleyen Günel, şu bilgileri verdi: “Vatandaşlarımız, Yöresel ve İyi Tarım Ürünleri Sokağı’nı olumlu bulduklarını belirtiyor. Bu durumdan hem üretici hem de tüketici memnun. Bu tür satış alanlarını yaygınlaştırmayı düşünüyoruz. Kapalı pazaryeriyle ilgili çalışmamız olacak. Seyyar satıcılarla ilgili ciddi düzenleme yapacağız; yüzde 80’ine yakını kalkıyor, kalanlar ise belli bir düzene girecek. Kadın danışma merkezi ile kreş projelerimizi yakında hayata geçirmeyi planlıyoruz. Geldiğimiz günden bu yana kentimizin güzelleşmesi için 7/24 saat çalıştık ve çalışmaya da devam edeceğiz. Kent Konseyi ile ortak akıl oluşturmak istiyoruz. Bizimle Kuşadası’nın havası değişecek. Umarım, bunu başarırız.”

‘Ufku açık bir kişisiniz’

Kuşadası Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Tunç Tuncer, belediyeyle her türlü iş birliğine hazır olduklarını söyledi: “Sizin gibi ufku açık bir başkanımızın olması, bizler için şans. Kentimizin gelişimi için çok çaba sarf ediyorsunuz. Kent Konseyi olarak, tüm meclislerimiz ve çalışma gruplarımızla yanınızdayız. Elimizi taşın altına koyacağız ve Kuşadası’nı birlikte hak ettiği güzelliklerle buluşturacağız.”