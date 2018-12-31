İlk deneme, İzmir ve Manisa’da yapılacak

Yeraltı su potansiyelinden daha etkin şekilde yararlanmak amacıyla, 450 metre derinlikte yeni makinelerle daha kaliteli ve çok su çıkarılması için çalışmalar yapılacak.

Suyun giderek daha fazla önem kazandığı günümüzde DSİ Genel Müdürlüğü önemli bir adım attı. DSİ İtalya’dan Fraste FS 400 tipi yerin 450 metre altına inebilen iki sondaj makinesi daha aldı. 2.6 milyon Euro’ya mal olan iki makineden birinin Aydın, diğerinin ise Edirne DSİ Bölge müdürlüklerine verildiği bildirildi. Bu makinelerin ilki Manisa Saruhanlı Göksu yataklarında kullanılacak. Bu nedenle İzmir ve Manisa’da makinelerle ilgili eğitim ve test aşamaları başlatıldı.

İlki Saruhanlı’ya

Konuyla ilgili diğer ayrıntılar şöyle: Tanesi 1.3 milyon Euro’ya mal olan bu makinelerle daha derinlerdeki su akiferlerinin belirlenerek Türkiye’nin yeraltı sularından en etkin şekilde faydalanılacak. Fraste FS 400 tipi sondaj makineleri rotary, havalı ve köpüklü sondaj yapabiliyor. DSİ, İtalya’dan ithal ettiği ve yerin 450 metre altına inebilen iki Fraste FS 400 sondaj makinesinden ilkini Manisa Saruhanlı’da test edecek. Bunun için 2 gün boyunca 16 personele teorik eğitim verildi. Daha sonra sahadaki test çalışmaları başladı ve makineler Saruhanlı Göksu’daki kaynakların araştırılması için bölgeye gönderildi. Sondaj makineleri yaklaşık 1 ay boyunca arazide kalacak. Tanesi 1.3 milyon Euro’ya mal olan bu iki makinenin araç parkına katılmasıyla birlikte DSİ’nin elindeki aynı model araç sayısının 13’e yükseldiği belirtildi.

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