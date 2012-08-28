İnönü Caddesi panayıra döndü

Hatay ve İnönü caddelerinin bir kaldırımı Karabağlar, diğer kaldırımı Konak belediyesine ait olduğu için kargaşanın engellenemediği belirtiliyor

5 yılı aşkın süredir devam eden Üçyol-Üçkuyular metro hattı nedeniyle çok kötü günler geçirdiklerini söyleyen İnönü Caddesi sakinlerinden Cahit Batu kaldırım işgalleri ve çift sıra araç parkı konusunda yetkilileri bir kez daha uyarmamızı istedi. Okurumuz, “İnönü Caddesi’nin Üçyol istikametine giderken sağ tarafta kalan kaldırımları bu sıradaki işyeri sahipleri tarafından öyle işgal ediliyor ki, ne semt pazarına, ne de panayıra benziyor. Öyle çirkin ve kötü görüntüler oluşuyor ki, İzmir gibi Türkiye’nin modern bir kentine ve yeniden oluşturulan Hatay semtine yakışmıyor. Ayrıca yollarda da çift sıra araç park edilmesi nedeniyle trafik aksıyor ve otobüsler de bu nedenle yolcularını yolun ortasında indirmek zorunda kalıyor” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:



Bit pazarına dönüşüyor



“Kafe ve benzeri işyeri sahipleri masa-sandalyeler ve şemsiyelerle kaldırımları işgal ediyorlar. Diğer işyerleri de ürünlerini kaldırımlara öyle seriyorlar ki, çok çirkin bir görüntü ortaya çıkıyor. Güzelim semtimiz adeta bir kasabaya dönüşüyor. Hatta kaldırıma hem de işyerinin tam önüne araç park ediliyor. Metro giriş ve çıkışları ile metro havalandırma ünitesi ürünlerle kaplanıyor. Özellikle saat 17.00’den sonra Hatay ve İnönü Caddesi’nin kaldırımları bit pazarı gibi oluyor. Bu yaşananların tek nedeni Hatay ve İnönü caddelerinde bir kaldırımının Karabağlar’a, diğer kaldırımının ise Konak belediyesine ait olması. Böyle olunca da kargaşa ve çirkinler ortadan kaldırılamıyor. Seyyarlar zabıta geldiğinde diğer kaldırıma kaçıyor. Kent yöneticilerinin semtimizi ele almalarını ve bu çirkinlikleri acilen ortadan kaldırmalarını istiyoruz.”

KARŞIYAKA DEMİRKÖPRÜ SAKİNLERİ SESLENİYOR:

Buraya trafik lambaları koyun

Her gün en az 2-3 trafik kazası yaşandığız belirtilen bu kavşağa acilen trafik ışıkları konulmasını ve yayalar için de çizgiler çizilmesi isteniyor. Karşıyaka Demirköprü sakinlerinden Emel Yeşil yaşananları bakın nasıl ifade ediyor: “Evimizin önündeki cadde, İZBAN hattı nedeniyle yapılan yeni yol düzenlemeleri sonrası ana caddeye dönüştü. 4 günde 7 trafik kazası gerçekleşti ki. Bu kazalar sadece bayram sürecinde değil, her gün yaşanıyor. Hatta günde 2-3 trafik kazası oluyor. Ki burada Hasan Pınarçalı İlköğretim Okulu var ve yakında okullar açılacak. Çok daha üzücü kazalar gerçekleşebilir. Kavşakta bir ayna var, ama aynaya kimsenin dikkat ettiği yok. Bu nedenle 6181 ve 6155 sokakların birleştiği yere acilen trafik lambası konması gerekiyor. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri okullar açılmadan bu kavşağa acilen trafik ışıkları koymalı ve sık sık da izlenilmeli.”

6026 Sokak’taki lamba onarıldı

20 Temmuz 2012 tarihli köşemizde dile getirdiğimiz, “Sokak lambaları sık sık arızalanıyor” başlıklı yazımızda, Karşıyaka Bostanlı 6026 Sokak’taki 8 numaralı Gündeş Apartmanı önündeki sokak aydınlatmasının sürekli arızalandığını aktarmıştık. Okurlarımız, bu sokağın Cemal Gürsel Caddesi’ne bağlantılı olması nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandığını ve yayaların zor durumda kaldığını belirterek kalıcı olarak onarılmasını istemişlerdi. GEDİZ Elektrik Dağıtım A.Ş. İzmir İl Müdürlüğü söz konusu aydınlatmaların ekiplerce yerinde kontrol edilerek arızanın giderildiğini bildirdi.

Sokağımızdaki çöp konteyneri yetmiyor

Karabağlar Peker Mahallesi 5057 Sokak sakinleri, “Sokağımızdaki çöp konteyneri yetmiyor ve çöpler yerlere atılıyor. Ayrıca sokaktaki çöp konteyneri çok eski, leş gibi kokuyor ve sinek üretiyor. Belediyemize çöp konteyneri isteğimizi ilettik ama kimse ilgilenmedi. Muhtarımıza da söyledik. Eski çöp konteynerinin değiştirilmesini ve bir tane daha çöp konteyneri getirilmesini bekliyoruz” diyorlar.

Otobüs sefer sayısı artırılsın

Bornova Pınarbaşı’ndan arayan vatandaşlar, “Bornova-Pınarbaşı arasındaki 48 hat numaralı otobüsün sefer sayısı azaltıldı. Biz işyerlerimize bu otobüsle gidiyor ve evlerimize dönüyorduk. Şimdi dolmuşlarla gidip gelmeye başladık. Bu da ekonomik yönden ve zaman açısından sorun çıkarmaya başladı. Sefer sayısının sıklaştırılmasını istiyoruz” diye istekte bulundular.

Sivrisineklerden bıktık usandık

Balçova Eğitim Mahallesi sakinleri, “Akşam hava karardıktan sonra mahallemiz sivri sineklerin istilasına uğruyor. Balkon kapısı ve pencereleri açamıyor, sıcaktan kavruluyoruz. Akşamları balkonlarda oturamıyoruz. Sokağa çıkıp oturup biryerde dinlenemiyoruz. İnciraltı’na indiğimizde ise aynı şekilde sivrisineklerin saldırısına uğruyoruz. Büyükşehir Belediyesi’nin sivrisineklerle daha etkin mücadele yapmasını istiyoruz” dedi.

Evka-3 hayvan barınağı oldu

Bornova Evka-3 sakinleri, “Hayvanları seviyoruz ve korumak istiyoruz” diyenlere şöyle sesleniyorlar: “Evka-3 sakinleri olarak müstakil evlerde beslenen köpeklerden, güvercinlerden, tavuklardan ve sokak köpeklerinden rahatsız oluyoruz. Bunların gürültülerinden ve pisliklerinden, ayrıca sürekli havlayan köpeklerden bölgemiz yaşanacak yer olmaktan çıktı. Büyükşehir ve Bornova belediyelerinin ilgili birimleri bize bu konuda yardımcı olsun.”

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