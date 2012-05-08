İnönü’deki calısma canımıza yetti!

6 Haziran 2011 tarihinde başlayan ve Ocak 2012’de bitirilmesi karar altına alınan kaldırım çalışmalarının uzaması iki ilçe halkını da canından bezderdi

Hatay İnönü Caddesi sakinlerinden Yıldız Keskin, “Öncelikle İnönü Caddesi’nde aktarmalı ulaşım konusunda çektiğimiz eziyet ve işkenceyi yetkililere aktardınız, Milliyet Ege’ye teşekkür ediyoruz. Ancak, hiçbir iyileştirme yapılmadı. İnönü Caddesi sakinleri olarak ulaşım konusunda galiba bizim çilemiz bitmeyecek. Bu neyse de; Üçyol-Üçkuyular metro çalışması yüzünden katlandığımız ulaşım işkencesi yanında, ikinci işkencede bitmeyen kaldırım düzenlemesi. Tozunu toprağını bugüne kadar yuttuğumuz yetmiyormuş gibi, şimdide bu işin KDV’si olarak, tamamlanan taş döşemeleri kaymasın diye, parlak zemininin törpülenmesi ve tırtıklandırılması tozunu yutuyoruz. Hem de her gün” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:



Çirkinleşti

“İş bittikten sonra mı kayma işi akıllarına geldi? En önemlisi de taşlar tırtıklama ve törpüleme sonucunda rezil bir görüntüye büründü. Estetik olarak çirkin bir hal aldı. Düz ayakkabılarla yürümek bile ortopedik sorunlara yol açacak hale geldi. Ki bir de topuklu ayakkabı kullanan hem cinslerimizin halini düşünemiyorum. Keşke beton dökülseydi. Kaymazdı, ucuz ve daha güzel olurdu. Ayrıca granit taşlar radrasyon yayıyor. Yetkililer bu taşlara nasıl izin verdi? İsteğimiz; taş törpüleme ve tırtıklama işine bir an önce son verilsin; hem toz yutmayalım, hem kalan taşların estetiği bozulmasın, hem bozulan ruh sağlığımız düzelsin, hem de ortopedik rahatsızlıklar oluşmasın. Yapılan işlerde tek güzel şey var, turunç ağaçları.”

İnşaat bir türlü bitmek bilmiyor

2005 yılında yapımına başlanan 5.5 kilometrelik Üçyol-Üçkuyular metro hattının açılışı için verilen Mayıs 2012 tarihi bir kez daha ertelenerek Temmuz 2012’ye çekildi. 6 Haziran 2011’de başlayan İnönü Caddesi’ndeki 12 kilometrelik kaldırım çalışması ise 1 Ocak 2012’de bitmesi gerekirken halen tamamlanmış değil.

Körfez’de biriken çöpleri kim atıyor?

Son günlerde esen lodos nedeniyle İzmir Körfezi’nin İzmir kıyılarında çöplerin biriktiğini belirten İsmail Canıtez, izleninmlerini şöyle aktardı: “Geçen gün Pasaport’ta, Pasaport İskelesi çevresinde, Cumhuriyet Meydanı önündeki sahil kesiminde ve Kordon boyunca oldukça fazla çöp biriktiğini gördüm. Ki, İzmir’de deniz tarafından her rüzgar estiğinde Üçkuyular’dan itibaren Karşıyaka ve Bostanlı istelesine kadar olan kıyı şeridi hep çöp ve pislik içinde kalıyor. Hatta aşırı rüzgarlı günlerde çöpler yollara kadar çıkıyor. Bu çöpleri denize kim atıyor? İlgililer ve yetkililer bunları tespit edemiyor mu? Özellikle açık denizde çöp ve sintinelerini denize boşaltan gemiler tesbit edilemez mi?”

Kamyonlar mahalleyi toz içinde bırakıyor

Buca Adatepe Mahallesi 28/9 Sokak sakinlerinden Saadet Uslu, 2 aydır devam eden Adatepe yol çalışması yüzünden ciddi bir toz eziyeti çektiklerini iletti. Okurumuz, “Çalışmanın başladığı daha ilk haftadan beri Buca Belediyesi’ni aradım ama sonuç alamadım. İlk ay sabah 08.00 akşam 17.00 arası yapılan moloz döküm çalışmaları son haftalarda geceleri de sürdürülüyor. Belediyeye şikayet ettiğimizde ‘sulama’ yaptıklarını belirtiyorlar. Burada bir de ilköğretim okulu var. Toz evlerimizin içine kadar giriyor. En önemlisi de kamyonlar yüklerini boşaltıktan sonra hızla gidiyorlar. Haftanın 7 günü devam eden ve sürekli geçen kamyonlar yüzünden toz ve toprak içinde kalıyoruz. Pencere kapı açamaz, nefes bile alamaz olduk” dedi.

Bu kavşak 5 yıldır karanlıkta

Halil Doğaner, tespit ettiği bir eksikliği aktarmamızı istedi: “Çeşme Otoyolu’nda Alaçatı Kavşağı’na gelince içimi hep bir korku alır. Çünkü, çok yönlü giriş çıkışı olmasına rağmen, 5 yıldır aydınlatma yoktur. Ayrıca trafik lambaları da yıllardır arızalı. Geçen yıllarda bu kavşakta yaşanan bir trafik kazasında bir gencimiz yaşamını yitirdi.”

İZSU’nun telefon numaraları değişti

Santral sistemini yenileyen İZSU’nun telefon numaraları değişti. 7 Mayıs 2012 Pazartesi gününden itibaren geçerli olan yeni telefon numaraları tüm ilçelerde 293 .... ile başlayacak. Su ve kanal arızaları için yine ALO 185 veya 445 66 55 Çağrı Merkezi numaraları eskiden olduğu gibi tüm ilçelerde yine kullanılacak.



İŞTE YENİ TELEFON NUMARALARI:

* İZSU Genel Müdürlük Binası 293 2293 / 293 2000

* İZSU Halkapınar Su Fabrikası 293 6500

* Bornova Bölgesi Şube Müdürlüğü 293 7651

* Bornova Bölgesi Yenişehir Şefliği 293 7360

* Bornova Bölgesi Kemalpaşa Birimi 293 7400

* Buca Bölgesi Şube Müdürlüğü 293 7299 / 293 7300

* Buca Bölgesi Eşrefpaşa Şefliği 293 7380

* Buca Bölgesi Menderes Birimi 293 7526

* Karşıyaka Bölgesi Şube Müdürlüğü 293 7704

* Karşıyaka Bölgesi Bayraklı Şube Şefliği 293 7948

* Karşıyaka Bölgesi Çiğli Şefliği 293 7799

* Menemen Bölgesi Şube Müdürlüğü 293 7790

* Menemen Bölgesi Aliağa Brm. 293 7911 / 293 7907

* Menemen Bölgesi Foça Birimi 293 7938

* Narlıdere Bölgesi Şube Müdürlüğü 293 7140

* Narlıdere Bölgesi Seferihisar Birimi 293 7594

* Narlıdere Bölgesi Ürkmez Brm. 293 7556 / 293 7560

* Torbalı Bölgesi Şube Müdürlüğü 293 7070

* Torbalı Bölgesi Bayındır Birimi 293 7517

* Torbalı Bölgesi Selçuk Birimi 293 7604

* Karabağlar Kanal Bakım Birimi 293 7001

* Görece İçme Suyu Arıtma Birimi 293 7333

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