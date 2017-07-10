İptal edilen üç hattı istiyoruz

290, 390 ve 690 no’lu hatlardaki otobüslerin seferden kaldırılmasına isyan eden vatandaşlar, “Okullar kapandı, otobüs seferi kaldırıldı. Bizim suçumuz ne?” dedi.

Bucalı yüzlerce vatandaş İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çevre yolunu kullanarak hizmet verdiği Buca-Bornova arasında 390, Buca-Bostanlı arasında 290 ve Buca-Üçkuyular arasında sefer yapan üç otobüsün kaldırılmasına tepki gösteriyorlar. Gazetemizi arayan vatandaşlar bu sistemle öğrenci dışında bu otobüsleri kullanan yüzlerce çalışanın olduğunu bildirdiler. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yüzlerce çalışan insanı göz ardı ettiğini belirten okurlarımız bakın ne dediler:

‘Eziyet çekiyoruz’

“Bizler bu hatları kullanarak sabahları işyerlerimize giden, akşam saatlerinde de evlerimize dönen kişileriz. Büyükşehir, UKOME ve ESHOt bu konuda sınıfta kalıyor. Biz okullar açık olduğu günlerde olduğu gibi olmasa da, otobüslerin tekrar devreye sokulmasını istiyoruz. Çünkü, bu otobüslerle 15-25 dakika arasında işyerlerimizde oluyor, yine 15 ile 30 dakika arasında da evlerimize ulaşıyorduk. Şu anda işyerimize gitmek için önce ESHOT’un besleme-aktarma hattına biniyor, sonra İZBAN, sonra da metro hattını kullanarak 1.5 ile 2 saat arasında işyerlerimize ulaşabiliyoruz. Akşamları ise bu süre 2 buçuk ile 3 saat arasında değişiyor. Büyükşehir Belediyesi, UKOME ve ESHOt bize bu sıcak günlerde bu eziyeti niçin çektiriyor? Otobüslerin sabahları 1 veya 2 kez, akşamları da aynı şekilde mesai saatlerine uygun şekilde, küçük otobüsler de olsa konulmasını istiyoruz. Kurtarın bizi bu eziyetten.”

Atatürk büstünün yerine semazen heykeli konuldu

BU ihbar Ayrancılar’da yaşayan vatandaşlardan geldi. Torbalı Belediyesi’nin ışıklar ve süs havuzlarıyla süslediği yeni Ayrancılar Meydanı’ndaki Atatürk büstünün kaldırarak yerine semazen heykeli konulmasına bölge halkının tepki gösterdiği bildirildi. Arayan vatandaşlar bakın ne dedi: “Ayrancılar Belediyesi binası Torbalı Belediyesi’nce yıkıldı ve yerine kent meydanı yapıldı. Meydanda Atatürk büstünün yerine semazen heykeli konuldu.

‘Geri istiyoruz’

Niçin? Belediyemiz bu bölgeye bir meydan kazandırdı. Teşekkür ediyoruz. Ancak Atatürk büstü yerine semazen heykeli de ne oluyor? Bu değişiklik Ayrancılar halkına saygısızlıktır. Yeni meydana Atatürk büstü veya heykeli konulmasını istiyoruz.”

Zabıtadan seyyar satıcıya karşı işbirliği

MANİSA Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Aydoğan İra, Yunusemre Zabıta Müdürü Cengiz Şişmanlar ve Şehzadeler Zabıta Müdürü İsmail Çiftçi ile bir araya geldi. Seyyar satıcıların gündemde olduğu toplantıda, seyyara karşı işbirliği kararı alındı. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Aydoğan İra konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

‘Alışveriş yapmayın’

“Kararı sürekli uygulayacağız. Seyyar satıcılarla mücadele edebilmek için özel ekipler kurduk. Amacımız Manisalı vatandaşlarımızın huzurlu ve rahat bir ortamda alışveriş yapmasıdır. Vatandaşlarımızdan ricam; şehir dışından seyyar satış yapan kişilerden asla alışveriş yapmamalarıdır.”

Patlak su borusu nihayet onarıldı

PATLAK su borusu ile ilgili şikayet Konak Güneşli Mahallesi 521 Sokak sakinlerinden gelmişti. Okurlarımız, “Su patlağı Ramazan Bayramı’ndan önceki günden bu yana onarılmadı. İZSU’yu defalarca aradık ama halen su akıyor. Bir yetkili bize ‘Bayramın 1. günü geliriz’ dedi ama ne gelen olmadı. Yetkililerin uyarımızı dikkate almalarını istiyoruz” demişler ve biz de yetkilileri uyarmıştık. Aynı sokak sakinleri ekiplerin patlak su borusunu onardığını söyledi ve teşekkür etti.