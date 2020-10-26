İstanbul’dan çocukların imdadına yetiştiler!

Ödemiş Belediyesi ve Ödemiş Kent Konseyi ile Gençlik Meclisi’nin, “Elini uzat, uzakta kalmasınlar” çağrısına, hemşehrilerinden büyük destek geldi.

11 Mart 2020’den günümüze kadar tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de vuran koronavirüs salgını; ekonomi, sağlık ve eğitim başta olmak üzere birçok bilinmeyen sıkıntıyı da ortaya çıkardı. 2010 yılında eğitimde FATİH (Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi) projesi başlatıldı ancak tamamlanamadı. Çalışma kapsamında öğrenci ve öğretmenlere tablet veya dizüstü bilgisayarlar verilecek, her sınıfa akıllı tahta konulacaktı. Ayrıca EBA, yani ‘Eğitim Bilişim Ağı’ oluşturulacak, öğrenciler bilgiye kendi başlarına ulaşacaktı. Ne yazık ki öğretmenlerin tamamı yetiştirilemediği gibi bu proje de uygulanamadı.

Eriş ve Taşlı teslim aldı

Şimdi gelelim İstanbul’da yaşayan Ödemişlilerin, ilçelerinde yaşattığı güzelliğe. Ödemiş Belediyesi, Ödemiş Kent Konseyi ve Gençlik Meclisi örnek bir işbirliğine imza attı, “Elini uzat, uzakta kalmasınlar” sloganıyla tablet ve dizüstü bilgisayar kampanyası başlattı.

Dernek Başkanı Osman Gölcük, temin ettikleri tablet ve dizüstü bilgisayarları Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş ile Ödemiş Kent Konseyi Başkanı Mehmet Taşlı’ya teslim etti ve şunları söyledi: “Kampanyayı duyunca biz de destek olmaya karar verdik. Temin ettiğimiz tablet ve dizüstü bilgisayarları başkanlarımıza teslim ettik.”

‘Dilerim ses getirir’





Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, “İstanbul’daki Ödemişlilerin sesi ve yüreği olan Osman Gölcük başkanımız bu güzel desteği, bizzat evimiz Ödemiş’e getirdi. İhtiyaç sahibi çocuklarımıza ulaştırmak üzere biz de teslim aldık. Dileriz ki bu kampanya ses getirir, Ödemiş dışında yaşayan hemşehrilerimiz de bu sese kulak verir. İstanbul’daki Ödemiş ailesine buradan sevgilerimizi sunuyoruz. Bu yürekten destek için teşekkür ediyoruz” dedi.