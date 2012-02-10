İstasyonaltı’nda güvenliğimiz yok

İZBAN’ın Çiğli İstasyonu’nu kullanan vatandaşlar yoğun araç trafiğinden, sağlı ve sollu park eden araçlardan, akşamları da karanlıktan dert yandılar



Çiğli İstasyonundaki otobüsler sağlı sollu araç parkı yüzünden dönüş yapamıyorlar.

Çiğli sakinleri, İZBAN’ın faaliyete geçişiyle birlikte Çiğli İstasyonaltı kesiminde yapılan otobüs durakları ve çevresinde halkı ve trafiği olumsuz etkileyen sorunlarının olduğunu ve 2 yıldır hiçbir şey yapılmadığını dile getirdiler. Okurlarımız sorunlarını şöyle sıraladılar:

1) Anadolu Caddesi, Atatürk Organize Sanayi Yolu’nu istasyon otobüs duraklarına bağlayan yoldaki köprü oldukça dar olduğu için mevcut trafiğe cevap vermiyor ve sıkışıklıklara neden oluyor. Söz konusu köprünün genişletilmesi gerekiyor.

2) Çiğli Aktarma Merkezi’ndeki otobüs duraklarının bulunduğu cepte aydınlatma olmadığı için duraklar çok karanlık ve hava karardıktan sonra akşamları bekleyen yolcular için güvensiz ortam oluşuyor. Bu alanın aydınlatılmasını istiyoruz.

3) Yaz aylarında güneş altında, kışın da yağmurlu günlerde bekleyenler için kapalı durak yapılmasını bekliyoruz.



Aydınlıklar yetersiz

4) İstasyon çıkışından otobüs duraklarına doğru giden kaldırımlar çok dar olduğu için yoğun yolcu gidiş ve gelişine cevap vermemektedir. Ayrıca, kaldırımın duraklara doğru köşe noktasında kaldırım adeta 20-30 cm’e inmekte, bordür taşları da yayaların ve engellilerin yürümesini güçleştirmektedir. Akşamları da aydınlıkların yetersizliği yüzünden korku içindeyiz.

5) Söz konusu köşede özel ve resmi araçlar park ederek otobüslerin durak ceplerine dönüşünü engellemekte, bu araçlara hiçbir müdahale yapılmamaktadır. Bu da kazalara davetiye çıkartmaktadır. En önemlisi de yolda her iki tarafta park eden araçlar yolu daraltmakta ve otobüs geçişlerini engellemektedir.

6) Son olarak da, Çiğli Tren İstasyonu’ndan güney kesimine doğru çıkışta yürüyen merdiven asıl yoğunluğun olduğu tarafa değil de, ters tarafa yapıldığı için otobüs duraklarına çok uzak kalmakta ve vatandaşlar zorluk çekmektedir.”

Yağmur suları arıtmaya gidiyor

Buca sakinlerinden İnşaat Mühendisi Hüseyin Ballı yaşadığı semtte gördüğü aksaklıkları şöyle dile getiriyor: “Buca Evka-1 Murathan Mahallesi 1202/7 Sokak’ta yolun taşları çıktı. Koca koca çukurlar var. Söz konusu 1202/7 Sokak’ta da aydınlatma problemi vardı. TEDAŞ’a müracaat ederek, elektrik direklelerini diktirdik ve aydınlatma problemi çözüldü. Ancak, kazılan yerler hala koca çukurlar ile duruyor. Burhan Özfatura İlköğretim Okulu yanı. Ayrıca 1202/7 Sokak’ta kaldırım ve asfalt çalışmaları yapılması gerekmektedir.

Sokak göl oluyor

Buca Evka-1 Murathan Mahallesi 1202/8 Sokak No:32 ile 40 arasında kanal çalışması yapıldı. Sokağın iki ucu yüksek, ortası çukur olduğundan yağmurda sokağımız göl gibi oluyor. Öğrenciler geçemiyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ile İZBETON’a yazdım. Geldiler yolun çukurunu doldurarak teraziye almak yerine, rögar ve ızgara yaparak kanala bağladılar. Şimdi hem kanalizasyon kokuyor hem de koca koca fareler çıkıyor. Söz konusu yolun kotlanarak teraziye alınması ve yağmur gideri yapılması, sonra da asfaltlanması şart. Yağmur suyu kanalizasyonu verildiği için arıtmaya yük gelmektedir, benden söylemesi.”

Evka-2, Karşıyaka otobüsü istiyoruz

Çiğli Evka-2 sakinleri, ulaşım konusundaki sıkıntılarının çözüme kavuşturulmasını istiyor ve sorunlarını şöyle dile getiriyorlar: “Sorunlarımızı Büyükşehir’e topladığımız 4 bin civarında imzalı dilekçe ilettik. Ancak çözüm üretilmedi. Öncelikle Evka-2/Karşıyaka hattımızın sefere konulmasını istiyoruz. Çünkü Evka-2 halkı olarak ihtiyaçlarımızı çoğunlukla Karşıyaka’dan gideriyoruz. Bunun dışında 1 Şubat 2012 tarihinden itiberin iptal edilen 60 yaş ve üstü kartların tekrar yürürlüğe konulmasını; üniversiteye giden öğrencilerimiz için de (Ege ve Dokuz Eylül üniversitelerine) sabah ve akşam saatlerinde otobüs verilmesini bekliyoruz. Öğrenciler 2 ve 3 araç değiştirerek gittikleri için zaman açısından sıkıntı çekiyorlar. Bunların dışında Bostanlı otobüslerinin, 75. Yıl Endüstri Meslek Lisesi önünden geçmesini istiyoruz.”

Göle, taş-şişe ve çöp atılıyor

Ödemişli okurlarımız, “İzmir’in ve Ödemiş’in en güzel köşeleri arasında bulunan Gölcük hafta sonları gezmeye gelenler tarafından çöp ve pislik içinde bırakılıyor. Şu anda donan göle buzu kırmak için taşlar ve şişeler atılmış. Şu anda gölün içi ve çevrdesi çöp ve pislik içinde. Buradan sorumlu olanların özellikle hafta sonları ve hafta içinde de öğleden sonları denetim yapmalarını ve ilçemizin en nadide köşesi Gölcük’ün kirletilmemesini sağlamalarını istiyoruz” diyorlar.

Voltaj düşüklüğü ve kesinti bıktırdı

Bayraklı Tepekule Mahallesi 2071 Sokak sakinleri, “Son haftalarda sıkça elektrik kesintilerine maruz kaldık. Ayrıca, yaşanmayan voltaj düşüklüğü de yaşıyoruz. Ev aletlerimiz bozuluyor. GEDİZ Elektrik ilgililerini arayıp sorunumuzu ilettiğimizde, ‘Trafonuz yetersiz olduğu için bunu yaşıyorsunuz. Yakın zamanda trafonuzu güçlerdireceğiz’ yanıtı alıyoruz. Biz bu kesinti ve voltaj düşüklüğünü daha fazla yaşamak istemiyoruz” diye dert yanıyorlar.

Sokağı kazdılar asfaltlamadılar

Karşıyaka sakinlerinden Ertuğrul Kocamaz, “Karşıyaka Bahçelievler 1705 Sokakta otoruyorum. İkamet ettiğim sokakta birkaç ay önce fiber optik kablo döşenmesi nedeniyle yapılan kazılardaki çukurlar ve tümsekler açıldı ve kapatılmadı. Araçların alt takımları zarar gördüğü gibi yayalar da zorluk çekiyor. Sizin aracılığınızla bu sorunu yetkililere bir kez daha aktarıyorum. Sokağımızın bir an önce düzenlenmesini istiyoruz” diyor.

Sigara içmeye devam ediliyor

Bostanlı sakinlerinden Akın Temel, “Ben her sabah Bostanlı-Alsancak vapurunu kullanan bir vatandaşım. Malesef vapurların arka kısımlarında halen sigara içilmektedir. Hatta çay ve kahve servisi de yapılmaktadır. Sabah 08.00 ve 09.00 saatleri arasında bindiğim 3 farklı vapurda da bu manzarayla karşılaşıyorum. Bu konuda görevlileri ciddiyete davet ediyor ve önlem alınmasını istiyoruz” diye dert yanıyor.

SORUNUNA SAHİP ÇIK

Sokağınızdaki, mahallenizdeki, kentinizdeki aksaklıkları ve yaşamınızda karşılaştığınız sorunları sorumlulara duyurmak, şikayetlerinizi onlara iletmek ve çözüm bulmalarını sağlamak istiyorsanız, 0555-253 52 52 numaralı telefonumu 24 saat arayabilir; ayrıca kemal.onderoglu@hotmail.com elektronik posta adresine iletebilirsiniz.

