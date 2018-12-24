İzmir doğalgaz son kez uyarıda bulundu: Hiç abonesi olmayan kutular sökülecek!

İzmir’de hiç abonesi olmayan bina sayısının 31 bin 244, hane sayısının 111 bin civarında olduğu, kutuların söküm işlemlerinin ise 1 Ocak 2019’dan itibaren başlanacağı a&cc

İzmir’de hiç abonesi olmayan bina sayısının 31 bin 244, hane sayısının 111 bin civarında olduğu, kutuların söküm işlemlerinin ise 1 Ocak 2019’dan itibaren başlanacağı açıklandı

28 Mayıs 2018 Pazartesi günkü köşemizde İzmir Doğalgaz Genel Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamayı, “İzmir’deki bina sahiplerine İzmir Doğalgaz’dan son uyarı: Abonesi olmayan kutuları söküyoruz” başlığı ile aktarmıştık. İzmir Doğalgaz, bina önlerine doğalgaz kutusu monte edilmesine rağmen, hiç abonesi bulunmayan binalardaki kutuların söküm işlemlerini 2018 yılı sonuna kadar sürdürecek, diye belirtmiştik. Bu açıklamayı İzmir Doğalgaz Genel Müdürü Ahmet Yetik yapmış; uygulanan bu işlemin tüm bina sahiplerine gerekçeleriyle birlikte duyurulduğunu, ayrıca yazılı basın yoluyla da kamuoyuna açıklandığını ifade etmişti.

10 taksite böldük

Genel Müdür Yetik önceki hafta son bir açıklama yaptı, özetleyerek aktarıyorum: “Binalarının önüne doğalgaz getirilip kutuları konulan, ancak hiç abonesi olmayan kutuların sökülme işlemini Mayıs 2018 tarihinden Ağustos 2018’e kadar sürdürdük. Ancak, vatandaşlardan gelen yoğun istek ve talepler üzerine söküm işlemini erteleyerek 1 Ocak 2019’da tekrar başlayacağımızı duyurduk. Hatta bina sahiplerine bu konuda bilgilendirme mektubu gönderdik. Yazımızda bina önünde kutusu olup, hiç abonesi olmayan binaların kutularının sökülmemesi için binadan en az bir dairenin abone olmasının yeterli olacağını belirttik. Ayrıca 514.00 TL+KDV abonelik ücretinin de 10 taksite kadar böleceğiz. Şu anda İzmir’de abonesi olmayan bina sayısı 31 bin 244, hane sayısı ise 111 bin civarında. Onun için böyle bir önlem almak zorunda kaldık. Söktüğümüz kutuları abonelik işlemini yaptıran binalara takacağız.”

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