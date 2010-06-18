İzmir’in yanındayız ama zor durumdayız

Milliyet EGE ‘Çözüm Hattı’ yazarı Kemal Önderoğlu, pazar gününden itibaren taşıt trafiğine kapatılacak İnönü Caddesi’nde, vatandaşların nabzını tuttu





Hatay İnönü Caddesi’nin büyük bölümü taşıt trafiğine kapatılacak. Sadece araç parklarına izin verilecek.



Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir Metrosu’nun Üçyol -Üçkuyular arasındaki 5.5 kilometrelik hattı ile istasyonlarının inşası hakkında son bilgileri vermek için hafta başında bir toplantı yaptı.

Kocaoğlu, bu toplantıda, 20 Haziran 2010 Pazar günü saat 24.00’te İnönü Caddesi’nin bir bölümünün trafiğe tamamen kapatılacağını açıkladı. Başkan Kocaoğlu konuşmasında tünelin ucunun göründüğünü belirterek, metronun İzmirspor ve Hatay istasyonlarının 2011 Nisan’da; Göztepe, Poligon ve Fahrettin Altay istasyonlarının ise 2011 Ağustos’ta yolcu taşımaya başlayacağını söyledi.



Halkın nabzını tuttuk

Biz de halkın nabzını tutmak için esnaf ve bölgede oturan vatandaşlarla konuştuk. Vatandaşlara, “Başkan Kocaoğlu, ‘Tünelin sonunda ışık varsa, 8 ay buna katlanacağız. Yüzdük yüzdük, kuyruğuna geldik’ dedi, ‘ne diyorsunuz’?” diye sorduk. İşte halkın ve esnafın söyledikleri:





‘Demirtaş ve Mutlu hatırımızı sorsun’

Kent Taksi Durağı şoförleri Nihat Büber, Ayhan Kıvanç, Metin Güner, Feridun Bakayoğlu ve Fahrettin Özgür ile konuştuk. 8 ay daha çile çekeceklerini söylüyor ve özetle şöyle diyorlar: “1 -2 kilometrelik bir alt sokağa yolcu götürmek için en az 6 -7 kilometre katedeceğiz. Bu da hem müşterimizi hem de bizi üzecek ve kimse taksiye binmeyecek. Durumumuz ne olacak bilmiyoruz. İTO Başkanı Ekrem Demirtaş ve Birlik Başkanı Zekeriya Mutlu gelsin halimizi, hatırımız bir sorsun.”





ŞUBAT AYINA KADAR KAPALI

Üçyol -Üçkuyular hattında İzmirspor, Hatay, Göztepe, Poligon ve Fahrettin Altay istasyonları yapım inşaatı çalışmaları kapsamında yürütülen çalışmalar nedeniyle İnönü Caddesi’nin bir bölümü 20 Haziran 2010 Pazar günü gece saat 24.00’dan itibaren araç trafiğine tamamen kapatılacak. Bu kez çalışmalar 2011 Şubat ayına kadar sürecek.



40 derecede seferberlik

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, metro istasyon ve bilet holü kazıları nedeniyle İnönü Caddesi’nde uygulanmaya konulacak yeni trafik düzeni için yol, sinyalizasyon, kaldırım ve orta refüj çalışmalarını tamamladı. Üçkuyular Semt Garajı arkasında oluşturulan otobüs aktarma istasyonundaki asfaltlama ve ışıklandırma çalışmaları ile Mithatpaşa Caddesi’ndeki düzenlemeler ise yarın sona ereceği açıklandı.





İzmir Büyükşehir’e güvenimiz kalmadı



Kemal Çeltik: Tam 21 yıldır bu cadde üzerinde esnaflık yapıyorum. Bu cadde 5 yılda tam 5 kez kazıldı ve kapatıldı. Şimdi 8 ayda bitecek diye bir açıklama yapıldı. Başkan Aziz Kocaoğlu’na inanmak istiyoruz. Bugüne kadar fedakarlığı hep biz yaptık, ama onların hiçbir desteğini görmedik. İzmir’in yanındayız ama şu anda çok zor durumdayız.

Murat Özyıldız: Metro sürtüşmesi yüzünden işlerimiz tamamen durdu. Biz zaten bittik, şu anda uzatmaları oynuyoruz. Dükkanın altına tekerlek takılsa taşıyacağım ama... Başkan Kocaoğlu pazar günü bu caddeyi trafiğe kapattığında işportacılara tahsis etse ve başına da zabıtayı dikse, bence daha iyi olur.

Mine Tükengül: Bizim bu caddede en büyük sıkıntımız kiralarımızın yüksekliği. Mülk sahipleri metro çalışmasını bugüne kadar hiç dikkate almadılar ve kiralarını artırdılar. Bu konuda ne Başkan Kocaoğlu, ne de Esnaf Birliği Başkanı bize destek oldu. Ben içinde bulunduğumuz durumdan endişeliyim.

Ramazan Tülü: Hırdavatçılık yaparak bütün Türkiye’yi dolaşıyorum. Buradaki ayakkabı işyerimizin 5 yıllık zararını bu işimle dengeliyorum. 8 ay tamamen kapatılınca ayakkabı dükkanını galiba kapatacağız. Ayrıca, Türkiye’nin birçok şehrini gezdim. İzmir, şehircilik olarak diğer illerin çok çok gerisinde.

Seda Topal: Metro çalışması çok uzadı. Şimdi de bu yol tam 8 ay süreyle tamamen trafiğe kapatılacak. Belirtilen tarihte yol açılmazsa kepenkleri indiriz. Herşey yarı yarıya düşecek birçok kişi işsiz kalacak. Mağazamızda şu anda 5 kişi çalışıyor, galiba biz de işçi çıkarmak zorunda kalacağız.

Kamuran Coşkun: Üçyol -Üçkuyular Metro hattı kısa zamanda bitirilirse iyi olur. Bitmezse biz de biteriz. Yollar kötü olunca inşanlar sokağa bile çıkmıyor. Dolayısıyla da kimse alışveriş yapmıyor. Zannedersem bu çalışmalar yüzünden birçok işyeri kapanacak ve iflaslar yaşanacak gibi görünüyor.



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