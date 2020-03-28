İzmir’de tarımsal üretim kredisi kullanacak olan çiftçilere yapılacak destek açıklandı: Kredinin 50 bin lira kadarı faizsiz olacak

Tarım ve Orman İzmir İl Müdürü Özen, “Verilecek krediler, 2 Ocak 2020 ile 31 Aralık 2022 günleri arasında geçerli olacak. 50 bin liranın üzeri ise en az yüz 50 oranında sübvanse edilecek” dedi

Geleneksel bitkisel üretim yapan işletmelerin 50 bin liraya kadar faizsiz kredi kullanabileceklerini söyleyen Tarım ve Orman İzmir İl Müdürü Mustafa Özen, “50 bin üzeri krediler ise en az yüzde 50 oranında sübvanse edilecek. Düşük faizli kredi kullanım üst limiti ise 2.5 milyon lira olarak belirlendi. Geleneksel hayvansal üretim yapan işletmeler, 100 bin liraya kadar faizsiz kredi kullanabilecek. 100 bin lira üzeri krediler ise en az yüzde 50 oranında sübvanse edilecek. Düşük faizli kredi kullanım üst limiti de 1.5 milyon lira olarak belirlendi” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:



Ek indirim var



“İzmir’de destekleme kredisinden yararlanacak işletmeler şöyle: Sütçü ve kombine sığır yetiştiriciliği ile damızlık düve yetiştiriciliği, büyükbaş hayvan besiciliği, küçükbaş hayvancılık, arıcılık, kanatlı sektörü, damızlık yetiştiriciliği, su ürünleri sektörü, geleneksel (yaygın) hayvansal üretim yapan işletmeler. Kontrollü örtüaltı tarımı, yem bitkisi üretimi, yurtiçi sertifikalı tohum, fide, fidan üretimi, süs bitkisi üretimi, stratejik bitkisel üretim, meyve yetiştiriciliği ve bağcılık ile geleneksel (yaygın) bitkisel üretim yapan işletmeler. Ayrıca, tarım makineleri (traktör ayrık), traktör, modern basınçlı sulama sistemi yatırımı, tarım makineleri parkı, arazi alımı (birleştirme), lisanslı depoculuk yatırımları, Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) karşılığı kredi kullanımı, soğuk hava deposu yatırımları yapan işletmeler. Bunlarla birlikte, tarımsal ürünlerin işlenmesi, sözleşmeli üretim (üretim yaptıran gerçek/tüzel kişi), özel ormancılık işletmeleri yararlanacak. Sütçü ve kombine sığır yetiştiriciliğinde, damızlık düve yetiştiriciliğinde, büyükbaş hayvan besiciliğinde ve küçükbaş hayvancılıkta İzmir’de, öncelikli bölge yatırımı kriterinden, atıl işletme alımı ve yurtiçinde doğmuş olma şartı ile hayvan alımında, kendi yemini üreten/mera kullanan, organik/iyi tarım uygulamalarıyla uğraşan çiftçiler ile genç çiftçi ve kadın çiftçilerde, üretim konuları için belirlenen taban indirim oranlarına ilave olarak, değişik oranlarda indirim uygulanacak.”



Tebliğ yürürlükte



Tebliğ, 2 Ocak 2020 tarihli ve 2015 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla yürürlüğe konan Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifleri’nce Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar kapsamında, 1 Ocak 2020-31 Aralık 2022 arasındaki yatırım ve işletme kredileriyle ilgili teknik esasları kapsıyor.

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