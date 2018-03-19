iZSU, yarım asırlık boruları yeniliyor

Aliağa’nın Aşağışakran, Bahçedere, Kapıkaya, Yüksekköy ve Bozköy ile Bergama’nın Zeytindağ mahallelerinin içme suyu şebekeleri değiştirilecek

6360 Sayılı Bütünşehir Yasası ile birlikte kendi sınırlarına bağlanan 9 ilçe, 23 belde ve 400’e yakın mahallenin sorunlarını çözmek için önemli çalışmalar yürüten İzmir Büyükşehir Belediyesi, altyapı yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir, İzmir İl Özel İdaresi’nin yıllar önce asbestli borularla su getirdiği Aliağa ve Bergama’nın, tüm mahallelerini de yatırım programına aldığını ve yapacakları bu çalışmalarla bölge halkını sağlıklı suya kavuşturacağını açıkladı.

Toplam 73 kilometre

2014 yılından günümüze kadar 10.5 milyon liralık yatırımla Aliağa ilçe merkezinin içme suyu şebekesini baştan sona yenileyen İZSU Genel Müdürlüğü; ilçeye bağlı Horozgediği, Uzunhasanlar, Şehitkemal, Yukarı Şehit Kemal, Kalabak, Çaltılıdere ve Helvacı mahallelerini de sağlıklı içme suyu şebekesine kavuşturacağını bildirdi.

İZSU Genel Müdürlüğü’nün konu ile ilgili verdiği bilgiler aynen şöyle: “Şimdi de ilçenin Aşağışakran, Bahçedere, Kapıkaya, Yüksekköy ve Bozköy mahallelerinde eskiyen, sık sık arızalanan ve kaçaklara neden olan 50 yıllık PVC içme suyu hatlarını sağlıklı ve basınca dayalı borularla değiştireceğiz. Ayrıca Bergama Zeytindağ Mahallesi’ni de içine alan yatırım kapsamında çalışmalarımız sürmekte ve projeleri tamamlamak üzeredir. Projelerin elde edilmesinin ardından en kısa zamanda yatırım için ihaleye çıkılacaktır. Aliağa ve Bergama’daki 6 mahalleyi içeren bu yatırımımız, 57 kilometrelik içme suyu ile 16 kilometrelik iletim hattı yenileme çalışmalarından ibarettir. Bu çalışmalar 2018 yılı sonu itibariyle tamamlanacaktır.”

Birçok ağaç var niye ikisi kesildi?

İzmir’in doğal ve tarihi zenginlikleriyle uluslararası düzeyde söz sahibi olan Selçuk ilçesindeki vatandaşlardan bir şikayet geldi.

Arayan okurlarımız, “Atatürk Mahallesi Kubilay Caddesi’nde onlarca ağaç içinden iki ağaç niçin kesildi?” diye başladıkları şikâyetlerini şöyle sürdürdü:

“Selçuk Belediyesi ekipleri, caddemize yıllar önce dikilen ve bugün boyları 20 metreye ulaşan onlarca ağaç içinden iki tanesini ortasından kesti.

Şahabettin Dede Bulvarı ile Selçuk Sanayi Sitesi’ni birbirine bağlayan Kubilay Caddesi’nde sadece 11 numaralı evin önündeki bu iki ağacın kesilmesine anlam veremedik. Bu ağaçlar mahallemizin güzelliğiydi.

Yaz aylarında da binaları güneşten koruyordu. Cadde boyunca dikili olan bu ağaçlardan, iki tanesinin niçin kesildiğini öğrenmek istiyoruz.”