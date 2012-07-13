‘Kaçak kontrolüne gelene kimlik sorun’

GEDİZ Elektrik Dağıtım A.Ş. Müdürü Metin Demirağ, tesisatların yetersiz olduğunu söyleyip para isteyen şahısların kendilerine veya 155 Polis’e ihbar edilmesini istedi

2004 ve 2005 yıllarında İzmir’de sahte belgelerle 258 kaçak konutun elektrik abonesi, 72 konutun ise su abonesi yapıl-dığı ortaya çıkmıştı. Taşeron firma personeli ikinin bu işe karıştığı tespit edilmiş, onlar hakkında disiplin işlemi uygulanmış, suç duyurusunda bulunulmuştu.

İzmir ve Manisa’da ticarethanelere, işletmelere, yaşlı ve yalnız yaşayan elektrik abonelerine kaçak elektrik kullandıkları yönünde korkutup dolandırmaya kalkışanlarla ilgili gelen ihbarlar üzerine, GEDİZ Elektrik Dağıtım Şirket Müdürü Metin Demirağ “Son zamanlarda kötü niyetli kişilerin abonelerimize, tesisatlarının uygun olmadığını söyleyerek maddi menfaat sağladıklarını tespit ettik. Şirketimizin adını kullanarak bizzat kapınıza gelen bu kişilere asla elden ödeme yapmayın. Şirketimiz için ödemeler, sadece tahsilat veznelerine, anlaşmalı banka şubelerine ve PTT şubelerine yapılmaktadır” dedi ve şu uyarılarda bulundu:



186 Çağrı Merkezi

1) Size kendini ‘Kaçak ekibi’ olarak tanıtıp para isteyen kim olursa olsun, dikkate almayın ve derhal ihbar edin.

2) Sayaçlarınızı şirketimiz yetkililerinden başka kimseye elletmeyin.

3) Sayaçlarınızı ve ölçü devrelerini sürekli izleyin. Başkaları tarafından müdahale olup olmadığını kontrol edin.

4) Sayaçlar için gelenlerden mutlaka kimlik ve yetki belgesi isteyin. Belgede şirketin unvanı ile çalışmayı yapan müdürlük ismine bakın. Sunulan hizmetin (açma sonrası sayaç ve ölçü hücresi mühürlenmesi, kesme sonrası sayaç ve ölçü hücresi mühürlenmesi vb.) eksiksiz yerine getirilip getirilmediğini kontrol edin.

5) Müdahale yapıldığını gördüğünüzde ve kullanım yerinde para tahsil etmek isteyenleri, işletme müdürlüğüne yazılı olarak bildirin.

6) Kötü niyetli kişileri tespit ettiğinizde ‘186 Çağrı Merkezi’nden ALO TEDAŞ numarasını ve ‘155 POLİS İMDAT’ı arayın. Ayrıca en yakın semt karakoluna müracaat edin.

Kapanan Kordon’da ceza çzüm değil

Birinci Kordon’un araç trafiğine kapatılmasının ardından yaşanan otopark sıkıntısı nedeniyle Alsancak’ta sokaklara park eden araçlara trafik polisleri ceza yağdırıyor, ancak sorun yine de çözülemiyor. Alsancak ve çevresindeki otopark krizi büyüyor. Çevredeki kapalı ve açık otoparklar talebi karşılamaya yetmiyor. Cadde ve sokaklar otoparklara dönüşüyor. Alsancak Limanı’nın karşısındaki çok katlı otoparkın çevresi, park eden araçlarla dolup taşıyor. Trafik ekipleri, uyarı levhasına rağmen yasak yerlere park eden araçlara koçanlar dolusu ceza yazılıyor. Ancak cezalar da bu sorunu çözmeye yetmiyor. Bölgedeki esnaf ve vatandaşlar, yıllardır Alsancak’ta otopark sorunu yaşandığını belirterek, Birinci Kordon’un araç trafiğine kapanmasıyla içinden çıkılmaz bir hal aldığını dile getiriyor.

MUSTAFA OĞUZ DHA

Karşıyaka’daki taş bina ‘Eğitim Müzesi’ olsun

Karşıyakalı okurlarımız, varlığı 1903 yılına uzanan ve binlerce mezun veren eski Karşıyaka Lisesi binasının gerçek sahipleri Karşıyakalılara emanet edilmesini istediler. Arayan okurumuz şunları söyledi: “1914-1915 Öğretim Yılı’nda İzmir Darülmuallimatı olarak hizmete başlayan, İzmir’in ilk kız öğretmen ve yüksek okulu (kız muallim okulu) taş bina boşaltıldı. 1949-1950 Öğretim Yılı’ndan 1978-1979 Öğretim Yılı’na kadar Karşıyaka Lisesi daha sonra da ‘Ticaret Lisesi’ olarak hizmet veren bu binanın gerçek sahipleri olan Karşıyaka Lisesi Mezunları Derneği uhdesinde, Karşıyaka (Merkez Anadolu) Lisesi’ne verilmesini ama ‘Eğitim Müzesi’ yapılmasını öneriyoruz. “

Tabelası yine değişti

Karşıyaka Lisesi’nin eski mezunları Mehmet Yazıcı, Recai Acar, Yücel İzmirli, Doğan Gençoğlu ve Erkin Usman “Bu okulun ismi, daha önce olduğu gibi resmi kayıtlara da Karşıyaka Lisesi olarak geçmeli” diyerek ‘Karşıyaka Merkez Anadolu Lisesi’ yazılı tabelayı söktürmüşlerdi. Ancak, bu eylem kısa sürmüş ve tabela değiştirilmişti.

Yolda su satanlara bir önlem lazım

Birkaç yıldır İzmir’de kavşaklarda ellerinde petler içinde su satanların çoğaldığını ve bu görüntülerin İzmir gibi turizm kentine yakışmadığı iletildi. Okurlarımızdan Songül Şimşek şikayetini şöyle dile getirdi: “Konak Karataş’ta oturuyorum. Bilmem farkında mısınız? İzmir’de yaşam gün geçtikçe arabesk bir görünüme bürünmeye başladı. Dört tekerlekli seyyar satıcılar, yerlerdeki naylon örtüler üstünde satış yapan seyyarlar ve mendil, sakız satan kişilere birilerinin artık dur demesi lazım.”

El çırpmaları bile duyuluyor

İzmir Konak ilçesi Gültepe Toros’tan arayan Meral T. gece saat 01.00 ile 04.00 arasında yüksek sesli müzik sesleri yüzünden uyuyamadıklarını dile getirdi. Semt sakinleri olarak bu konuda dilekçe vermedikleri makam kalmadığını belirten okurumuz, Turan’daki eğlence yerlerinin yüksek sesli müziğinden şikayetçi olduklarını bildirdi.

SORUNUNA SAHİP ÇIK

Sokağınızdaki, mahallenizdeki, kentinizdeki aksaklıkları ve yaşamınızda karşılaştığınız sorunları sorumlulara duyurmak, şikayetlerinizi onlara iletmek ve çözüm bulmalarını sağlamak istiyorsanız, 0555-253 52 52 numaralı telefonumu 24 saat arayabilir; ayrıca kemal.onderoglu@hotmail.com elektronik posta adresine iletebilirsiniz.