Kaçak moloz ve atığa af yok!

Yeşil ve temiz bir kent hedeflediklerini söyleyen Belediye Başkanı Erhan Kılıç, vatandaşların tadilat sonrası çıkan atıkların alınması için ALO MOLOZ 0232 439 10 10 no’lu telefonu aramalarını istedi.

Benzer duyuru ve çağrı, bölgemizdeki bütün belediyeler tarafından sıkça yapılıyor, vatandaşların moloz ve evsel atıklarını gelişigüzel yerlere atmamaları isteniyor. Ancak bazı vatandaşlar, belediyelerin bunları belli bir ücret karşılığında yaptığını öğrenince bildiklerinden şaşmıyor, moloz ve atıklarını kent dışına taşıyarak kurtuluş yolunu seçiyor. Bugün köşemizde dile getirdiğimiz çağrı, ‘Tadilat aylarına özel moloz seferberliği’ başlığıyla Buca Belediyesi’nden geldi. Yaz aylarında tadilat ve tamirat işlerinin arttığını ifade eden Başkan Erhan Kılıç, ilçede moloz kirliliğine engel olmak için özel bir çalışma başlattıklarını açıkladı.

‘Yakın takipçisiyiz’

Hatırlarsanız, geçen ay Buca Kaynaklar Söğütlü girişinde iki kamyonun boş tarlaya moloz dökmesi üzerine Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, olay yerine bizzat gitmiş ve doğa düşmanlarına suçüstü yapmıştı. Olay yerine Buca Belediye Zabıtası, İlçe Jandarması ve Büyükşehir Belediyesi’nin yetkililerini de çağıran Kılıç, yasal işlem yaptırarak iki sürücüye 20 bin lira ceza kestirmişti. Bu olay sonrası, “Buca’nın yeşili bizim özel hassasiyetimiz” diyen Kılıç şu vurguları yapmıştı: “Kaynaklar ve Kırıklar bölgesi başta olmak üzere, kentimizin her köşesinde yapısı kaçak olan ve moloz dökenlerin yakın takipçisiyiz. Kimsenin çıkarı uğruna çocuklarımızın geleceğini yok ettirmeyeceğiz. Moloz ve atık dökenlere asla af yok. Bu konuya duyarlı vatandaşlarımız; orman alanı, dere yatağı ve yol kenarı gibi boş alanlara gelişigüzel döküm yapanları görürlerse, araç bilgilerini alarak İzmir Büyükşehir’in 0232 293 19 99 numaralı ALO ATIK hattına ve Buca Belediyesi’nin çağrı merkezine ait 999 28 22 numaralı telefonuna bildirsinler.”

‘Ücret makul’

Buca Belediyesi’nden gelen son çağrı şöyle: “Başkanımızın hassasiyetle üzerinde durduğu yeşil ve temiz bir Buca projesi nedeniyle çevre ve görüntü kirliliğinin kesinlikle önüne geçeceğiz. Bu sistemle, ev ve işyerlerindeki tadilat işlemlerinden sonra ortaya çıkan molozları ve atıkları, makul bir ücret karşılığında konteynerlerle alacağız. Hemşehrilerimiz, bu hizmetimizden faydalanmak için belediyemizin 0232 439 10 10 no’lu telefonunu arayabilir. Fen İşleri Müdürlüğü’ne formla da başvurulabilir. Vatandaşlarımızdan ricamız; gelişigüzel yerlere moloz atanları; mahalle ve sokak adı, kapı numarası, biliniyorsa kişinin adı ve soyadıyla, varsa araç plakasını da ekleyerek bize iletmeleri. Ücret; 2, 4, 5 ve 6 metreküplük konteynerler karşılığında alınacak. Yapılan düzenlemelere göre, 35 çuvala kadar olan atıklar için 60, 70 çuvala kadar olan atıklar için 120, 90 çuvala kadar olan atıklar için 160, 110 çuvala kadar olan atıklar için de 200 lira olacak.”