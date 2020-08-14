'Kadim havzaya yarış pisti olur mu?'

Yelki Mahallesi’ne bir go-kart pisti yapılacağını öğrenen Güzelbahçeliler, “Böyle bir pistin buraya yapılması çok yanlış. Burası, İzmir’in geleneksel tarım alanı” diye uyardı.

İzmir’in doğal zenginliği bakımından en güzel bölgeleri arasında yer alan, Güzelbahçe’de yaşayan vatandaşlar, go-kart pisti tartışmaları nedeniyle isyanda. Okurlarımız, yetkililerin halkı bu konuda bilgilendirmesini istedi ve şunları söyledi: “Yeşil ve güzel ilçemiz, kent merkezindeki aşırı yapılaşmadan, gökdelenlerden ve yoğun trafikten kaçanların oturduğu, yerli insanın da tarımla yaşamını sürdürdüğü, küçük ve sessiz bir bölge. Üstelik yarımada olarak isimlendirilen Urla, Karaburun ve Çeşme ilçelerinin de giriş kapısı. Ayrıca çok önemli başka bir özelliği daha var ki, kentin kadim üretim havzasının da başlangıç noktası. Ne yazık ki, ilçemizin tarım ve doğal zenginliğinin tam ortasına go-kart pistinin kurulmaya çalışıldığı yer de bu havzanın içindeymiş. Böyle bir değerin ortasına yarış pisti yapılmasını istemiyoruz.”

‘Burası zeytinlik’

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Tasarım Mimarlık ve Kent Araştırmaları Merkezi Müdürü ve Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şeniz Çıkış, kadim üretim havzası kavramını şöyle tanımlıyor: “Dünyanın farklı yerlerinde sadece insanların değil, doğanın ve tüm varlıkların varlık hakkı gözetilerek yürütülen geleneksel tarım faaliyetlerinin eylem alanlarına kadim üretim havzası adı veriliyor.” İzmir’in çevreci yazarlarından Ahmet Aydın Akansu da köşemize gönderdiği aynı konuyu, bakın nasıl dile getiriyor: “Kentin kadim üretim havzasının başlangıç noktası olan bu yer üstelik zeytinlik. Son yaşadığımız ve yaşamaya da devam ettiğimiz pandeminin etkisi ile ‘yeni normal’ tartışılırken, bu normalin içinde artık gökdelenlerin, alışveriş merkezlerinin, dev binaların olmayacağı konusunda hemen hemen fikir birliğine varılmışken, İzmir’de kent merkezinde yeni gökdelenler ve yeni AVM’ler yapılıyor. Hatta İzmir’in tüm çevresel birikimleri ve doğal varlıkları son yıllarda saldırı altında. Yaz mevsiminde çektiği su sıkıntısı ile ünlü Çeşme’de de imar planları değiştiriliyor, yeni ‘Cannes’ olacağız’ diye dev otel ve golf sahaları yapılması planlanıyor. Bu da yetmiyormuş gibi Selçuk’ta yılların Meryemana Tabiat Parkı’nın sit derecesi düşürülerek bu bölgede de yapılaşmanın önü açılıyor. Kemalpaşa, Torbalı ve Tire’deki zengin tarım alanları, organize sanayi (!) projeleri ile yok edilmedi mi? İşte tüm bunların arasında İzmir’in merkezine yakın, en güzel ilçelerinden Güzelbahçe’ye de bir go-kart pisti yapılmak istenmesi, tarım ve doğa güzeli bu kentin katledilmesinden başka bir şey değildir. Hem de Yelki Mahallesi’nde, tam da zeytinlik bir bölgenin tam ortasına. Burası, kadim üretim havzasıdır ve bu bölgeye kesinlikle pist ya-pıl-ma-ma-lı-dır...”