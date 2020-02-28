Kanal, yol ve altyapı sorununu bitireceğiz

Aydın Büyükşehir Belediyesi’yle birlikte iki mahallede yürütülen çalışmaları kısa zamanda tamamlayacaklarını belirten Günel, “Davutlar Kuşadamızın ‘jeotermal turizm, Kadıkalesi de kültür turizm merkezi olacak” dedi

31 Mart 2020 Yerel Seçimleri sonrası 5 Nisan’da Kuşadası Belediye Başkanı olarak göreve başlayan Av. Ömer Günel, 7/24 prensibiyle çalışacaklarını söyledi ve bu uygulamasıyla Adalıların gönlünde yer etti. 11 aydır bu sistemle ulaşmadığı mahalle bırakmayan Başkan Günel iki hafta önce Mobil Ofis Hizmet Aracı ile yanında Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çengel, meclis üyeleri ve birim müdürleriyle birlikte Davutlar ve Kadıkalesi’nde inceleme yaptı. Davutlar’ın kanalizasyon, Kadıkalesi’nin yol ve altyapı sorunlarını Aydın Büyükşehir Belediyesi’yle birlikte turizm mevsimi başlamadan bitirileceği müjdesini verdi.

İlk olarak Davutlar Mahallesi’nde inceleme yapan Başkan Günel, Muhtar Erol Yağcıoğlu’yla birlikte yapımı tamamlanan yolları ve plan dahilindeki çalışma alanlarını dolaştı, kanalizasyon sorununun Büyükşehir ekiplerince bir ay içinde giderileceğini söyledi.

‘10 ay boyunca uğraştık’

Göreve geldikleri günden itibaren Davutlar’daki altyapı sorunlarının çözümü için proje ürettiklerini belirten Başkan Günel, “Kuşadası’nın her köşesi değerli ama Davutlar’ı ayrıca önemsiyoruz. 10 aydır Büyükşehir Belediyemiz ile kanalizasyon sorunu için çalıştık ve sonunda çözüme kavuşturduk. Atık su toplama ve uzaklaştırma sistemi arızası giderildi. Kanalizasyon sorunu bir ay içinde kalmayacak. Diğer altyapı problemlerini de çözeceğiz. Vatandaşlarımız, ASKİ’de su ve kanalizasyon aboneliklerini yaptırsın” diye çağrıda bulundu.

İşgaliyeye asla izin yok

Daha sonra Davutlar-Güzelçamlı Esnaf ve Sanatkârlar Odası’na giden Günel, sıfır işgaliyeyle ilgili Oda Başkanı Kamil Güler’e bilgi verdi ve “Kent merkezinde esnafımız sıfır işgaliye kuralına uyuyor ve faydasını gördüler. Sizin de işgaliye kurallarına uymanızı istiyorum. Bu konuda asla taviz vermeyeceğiz” diye uyardı.

Kadıkalesi Mahallesi’ni de ziyaret eden Başkan Günel, Muhtar Ferdi Kartal’la inceleme yaptı. Yol ve altyapı çalışmalarının önümüzdeki günlerde başlayacağını ve en kısa zamanda tamamlanacağını söyledi. Bu arada, işgaliye ve temizlik kurallarına uymayan Kadıkalesi esnafını da uyardı, kurallara uymayanlara asla göz yumulmayacağını vurguladı.