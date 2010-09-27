Kanaldan çıkardıkları çamuru denize döktüler







Bu ihbar Karşıyaka Mavişehir’den Hasan Zeki Sungur‘a ait. Okurumuz, “Büyükşehir, Mavişehir’de kanal temizliği yaptı. Teşekkür ediyoruz, geç de olsa başlanmış olması memnuniyet vericidir. Ancak bu nedenle yapılan bir yanlışlığı belirtmek istiyorum. Şöyle ki; Su seviyesi son bir metreye gelinceye kadar su çok kirli değildi. Ancak su seviyesinin iyice alçalması ve içine giren makinanın balçığı havalandırmasıyla çıkan fosseptik niteliğindeki çamur ne yazık ki denize boşaltıldı. Halbuki 500 metre ileride yine Büyükşehir tarafından, deniz balçıktan temizlenmeye çalışılırken ve Bostanlı Deresi ağzı günler süren çalışmalarla temizlenmişken, denize çamur ve fosseptik dökenler cezalandırılırken, kanaldan çıkan kirli su ve atıkların denize verilmesi ne derece doğru bir iştir?Tabii deniz yüzeyi simsiyah oldu, hatta kıyıları bile kirletti” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:



“Biz mi temizleyeceğiz?”

“Halbuki çözüm, bu suyun kanalizasyon (pis su) kanallarına veya vidanjörlerle başka alanlara boşaltılması olmalıydı. Kanalın etrafında yeteri kadar kanalizasyon kanalı var. Yapılmaması gereken tek şey ise bu suyun denize verilmesidir. Konuyu elektronik posta ile yetkili ve ilgili her yere bildirdik. Ancak cevap alamadık. Hatta yapılan bu çalışma, Mavişehir sakinlerine bir lutuf gibi değerlendirildi ve kanalı temizleme işinin belediyenin görevi olmadığı söylenerek, bu işlemle Mavişehirlilere iyilik yapıldığı aktarıldı. Mavişehir’deki kanalları biz mi temizleyeceğiz?”

Konuyu Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun dikkatine sunuyorum.





Çeşme Otoyolu’nda bu gösteri yapılır mı?

Bu iki motosiklet binicileri için başlığı siz atın. Ne derseniz deyin. Yaptıkları yanlış, hem de ne yanlış. Bir kere başlarında kaskları yok, bu bir. İkincisi ise plakalarını yukarı kaldırmışlar ki, yaptıkları kuralsızlıkları duyarlı vatandaşlar görüp de bildirmesin diye. Ayrıca hem yarış yapıyorlar, hem de çıkardıkları gürültü anlatılacak gibi değil. En önemlisi de Çeşme Otoyolu gibi bir yolda hayatlarını nasıl tehlikeye soktuklarının farkında değilller. Veya farkındalar da “Macera olsun da nasıl olursa olsun” diye yapıyor olabilirler. Genç muhabirlerimiziden Onur Tekin, Çeşme dönüşü bunları görüntülemiş. Plakaları okuduğumuz kadarıyla, biri UF 18 veya UFK 18, diğeri ise UE 70 veya 729. Yetkililerin dikkatine..





Belediye semtimizle hiç ilgilenmiyor?

Konak Güneşli Mahallesi Yeşillik Caddesi 526/3 Sokak’ta oturduğunu belirten Haydar Diş, “Mahallemiz ve sokağımızın hali içler acısı durumda. Yıkılması beklenen virane bir ev ile çöp, hatta moloz dolu kamyonlar mahallemizin görüntüsünü çirkinleştiriyor. Ayrıca çevrede tadilat yapanlar da molozlarını bu alana atıyor. Mahalle sakinleri olarak bu pislikten şikayetçiyiz. Evimize misafir çağırmaya utanır hale geldik. Karşıyaka, Alsancak ve Güzelyalı’da oturanlar nasıl güzel ve temiz bir çevreye sahiplerse, biz Güneşli Mahallesi sakinleri de temiz bir çevrede yaşamak istiyoruz. Yerel ve genel seçimlerde oyumu kullanan bir vatandaş olarak belediyemizin bize de layık olduğumuz şekilde davranmasını istiyorum” diyor.





Bombacı Ali Çavuş Heykeli depomuzda

17 Eylül 2010 Cuma günkü köşemizde “Bombacı Ali Çavuş Heykeli yok oldu!” başlıklı bir yazı yazarak Karşıyakalı okurlarımızın bir endişesini dile getirmişdik. Konuyu inceleyen Karşıyaka Belediyesi yetkilileri, aşağıdaki cevap yazısını gönderdi: “İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı metro çalışmalar nedeniyle ortadan kaybolduğu iddia edilen Bombacı Ali Çavuş Heykeli kısa bir süreliğine belediyemiz depolarında hasar görmemesi amacıyla muhafaza altına alınmıştır. Metronun çevre düzenlemeleri bittiğinde kaldırılan heykel tespit edilen alana yerleştirilecektir.”



Aydınlatmalarımız bir aydır arızalı

Gürçeşme İsmetpaşa Mahallesi sakinlerinden Kemal Kılıç ile Gökhan Dursun, “Semtimizdeki bütün sokak aydınlatmaları yanıyor. Ancak, 3628 ve 3630 sokakların kesiştiği yerdeki sokak aydınlatması bir aydır yanmıyor. Burası üstelik iki sokağın birleştiği bir yer ve çok karanlık oluyor. Okular da açıldı ve bir ay sonra güneş saat 17.00’de batacak ve öğrenciler ancak okullarından çıkacak. Aydınlatmamızın onarılmasını istiyoruz” diye isteklerini ilettiler.



Hoparlörün sesi biraz kısılamaz mı?

Manisa Ege Mahallesi Sultan Camii (Çeşneci Cami) çevresinde oturan vatandaşlar camideki ezan sesinin çok yüksek olduğunu ilettiler. Semt sakinlerinden Ahmet Delikbaş, “Bizim ezana bir diyeceğimiz yok. Ezan okunduğu saatlerde özellikle sabah ezanları okunduğunda yatağımızdan hoplayarak uyanıyoruz. Çünkü, hoparlörün sesi çok yüksek. Biz büyükler neyse de bebekleri olan tüm aileler ve özellikle yaşlılar bu konuda şikayetçiler. Bu konuyu cami çalışanlarına ilettik, ‘Merkezi sistemle okunduğu için biz müdahale edemiyoruz’ diye bizi atlatıyorlar. Biz sesin biraz kısılmasını istiyoruz” diyor.





