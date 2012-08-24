Kanalizasyonumuz hala yapılmadı

Ege-Koop’un prestij projelerinden 25. Yıl Konutları 2 yıl gibi bir sürede tamamlandı. Ancak, kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesi yapılmadığı için yüzlerce aile mağdur duruma düştü

2009 yılı aralık ayında temelleri atılan Bayraklı Onur Mahallesi’ndeki Ege-Koop’un 25. Yıl Konutları’ndan ev alan 395 ev sahibi artık isyanda. Köşemizi arayan okurlarımız, “Ege-Koop verdiği sözü tuttu ve evlerimizi zamanında tamamladı. Ancak İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU sözünü tutmadı. Çünkü, İZSU kanalizasyon ve drenaj şebekelerini henüz imal etmedi. Hatta Ege-Koop’a bağlı kooperatif yönetimlerimiz, 3 adada toplam 2000 metrelik kanalizasyon ve yağmur suyu kanalları için yüzde 25 katkı paylarını bile ödedi. İlki 26 Ekim 2009’da 22 bin 682 TL olmak üzere, ikinci ve üçüncü adalar için ise 27 bin 474 TL, toplam 50 bin 156 TL katılım payı 2 Mart 2010 tarihi itabariyle ödendi. Ancak su şebekesi hariç hiçbir alt yapı çalışması yapılmadı” dediler ve sözlerini şöyle sürdürdüler:



“Toplam 2 bin metrelik kanalizasyon ve drenaj şebekesinin imalatı yapılacak ama ne zaman başlayacağı ve biteceği belli değil. İhale edildiği söylendi ama iş bir türlü başlatılmadı. İçimizde evlenip evlerine taşınamayan ev sahipleri var. 2 bin kişi bu yüzden mağdur durumdayız. Ege-Koop Genel Başkanı Hüseyin Aslan da defalarca girişimde bulundu. Son olarak, 1 Kasım 2011 tarih ve Eko/446 sayılı yazı ile 395 konutun Mart 2012’de ev sahiplerine teslim edileceği bildirilmesine rağmen, yarım kalan temiz su şebekesi eksiklerinin tamamlanması ile 3 adada kanalizasyon ve yağmur suyu şebekelerinin halen başlatılmadı. Çok zor durumdayız.”

Konuyu bir kez daha İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile İZSU Genel Müdürü Ahmet Hamdi Alpaslan’ın dikkatine sunuyorum.

Foça kaldırımları pislik içinde

Foça sakinlerinden Burhan Tokatlı, “Araçların geçtiği yollar temizleniyor, yayaların geçtiği yollar pislik içinde bırakılıyor” diye başladığı şikayetini şöyle sürdürdü: “Atatürk mahallesinin tam göbeğinde üstelik sağlık ocağının da tam yanında belediye tarafından çeşitli çöp ve özellikle molozların döküldüğü alana artık tahammül edemez olduk. Tozdan pislikten kapımızı açamaz olduk. Çevreyi temizlemekten sorumlu belediye şehir içinde kendi eliyle çöplük kurdu. Ayrıca faytonların geçtiği yollar da sidik ve at pisliği içinde. Atlar için ya önlem alınsın, ya da faytonların geçtiği yollar her gece yıkansın. Gerçi yollar temizleniyor ama, kaldırımlar pislik içinde kalıyor” diye dert yandı.

Bostanlı’da trafik Allah’a emanet!

Karşıyakalı Serhan İşlen, “Herkesin gıpta ile baktığı Karşıyaka-Bostanlı son yıllarda çok değişti. Eğitimli kesimde bile trafik kurallarına uymama alışkanlık haline geldi. Saat 22:00’den sonra trafiğin hali içler acısı. Soba borusu gibi egzoz takmış arabalar daracık caddelerde sürat ve gürültü yarışında. Trafik polislerinin yüzlerini görmeye hasret kaldık. Hatta bazı araçların plakaları yok. Bir kısmının da farları yanmıyor. Bizler alıştık da, üzücü bir olay yaşanırsa bunun hesabını kim verecek? Trafik kurallarının halen geçerli olduğunun vatandaşa hatırlatılması gerekiyor. Yöneticilerin semtimize biraz ağırlık vermesini istiyoruz” diye uyarıyor.

Spor tesisi amaç dışı kullanılıyor

Karşıyaka Bostanlı 1819 Sokak sakinlerinden Hülye Erden, “Cengiz Gode Parkı yanındaki ‘Bostanlı Spor Tesisleri’ amacının dışında kullanılıyor. Burası gece yarısından sonra motosiklet gösteri pisti gibi kullanılıyor. Bağırış ve çağırış eksik olmuyor. Gürültü kirliliği sabah saat 03.00 ve 04.00’e kadar sürüyor. Ne uyuyabiliyoruz, ne de pencere kapı açabiliyoruz. Ayrıca köpekleri döğüştürüyorlar. Bu semtte yaşayanlar olarak bu tesislerin gece saat 24.00 itibariyle kapatılmasını istiyoruz” diyor.

GAZİEMİRLİLER BELEDİYE YETKİLİLERİNE SESLENİYOR

Dar kaldırımlar tehlike saçıyor

Gaziemir’de yaşayan vatandaşlar trafik yoğunluğu yaşanan Atatürk Bulvarı’ndaki dar ve bakımsız kaldırımlardan dert yanıyorlar. İnsanlara korkulu dakikalar yaşatıldığını belirten Gaziemirliler, “İlçemiz, İzmir’in en hızlı gelişmekte olan ilçelerinin başında geliyor. Ancak bazı ayrıntılar göz ardı ediliyor. Gaziemir’in en işlek ve birçok işyerinin bulunduğu Atatürk Bulvarı’ındaki kaldırımlarda yürümek büyük bir sorun. Çünkü çok dar. Ayrıca bu bulvarda gençler hız yapıyorlar. Karşıdan biri geldiğinde birimiz yoldan yürümek zorunda kalıyoruz. Aynı sorun 73 Sokak’ta da mevcut. Belediyemizin bu soruna el atmasını ve Atatürk Bulvarı ve 73 Sokak’ta bulunan yaya kaldırımlarını genişletmesini talep ediyoruz” diyorlar.

Biz bu işgallere mi katkı payı vereceğiz?

Bu konuyu defalarca dile getirmiştik bir kez daha aktarıyoruz. Bornova Işıkkent sakinleri, “Belediye bizden ‘Kaldırım ve yol katkıpayı’ adı altında para istiyor. İyi de, biz toplanan bu paralar nedeniyle zaten dertliyiz. Ayrıca katkı payı olarak istenen kaldırımları kullanamıyor ve kaldırımlarda yürüyemiyoruz. Esnafın kaldırımları illegal işgal etmesi nedeniyle eşimiz ve çocuklarımız herhangi bir yere giderken yolda yürümek zorunda kalıyorlar. Bazen yayalarla araç sürücüleri arasında bu yüzden tartışmalar yaşanıyor. Lütfen yetkilileri bir kez daha uyarın da belki önlem alınır. Yetkililerin, yayalar için yapılan ve tahsis edilen kaldırımlarımızı bize iade etmelerini istiyoruz” diye dert yanıyorlar.

Oturanlar ne dedi?

Engin Metin: 8 ay önce İZSU?kanal ve yağmur suyu şebekeleri için uyarılmasına rağmen ilgilenen olmadı. Bu işin ötelenmesi büyük saygısızlık. Ne zaman yapılacağı da belirtilmiyor.

Kıvanç Engin:İnşaatlar 2 buçuk yıl önce başladı ve bitti. Hatta kanal ve drenaj katkı bedelleri bile yatırıldı. ‘Evlerimizze taşınmak istiyoruz’ dediğimizde, bir yetkili bize, ‘Apartmanın yanına foseptik çukuru açın’ diye bir teklifte bulundu.

Serçel Yıldırım: Ev aldık evsiz kaldık. Evler Mart 2012’de teslim edilecek diye 15 Haziran’a gün aldık ve evlendik ama halen evlerimize taşınamadık.

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