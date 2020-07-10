Karavancılara 34 bin metrekare arsa

Kuşadası Belediyesi, kente yeni bir çekim merkezi kazandırmak için Kuştur’da kamp alanı kiraladı. Karavan turizmi yapanlar, örnek bir adım atıldığını söyledi, “Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.

Kamp ve karavan turizmine yıllarını veren Ankaralı Murat Ayçe, Ayvalık’ta ticaretle uğraşan Doğan Mustafa Yokuş ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde üst düzey görev yapan Hüseyin Ballı ile isimlerini tek tek yazamadığım, bu alanda turizm yapan onlarca vatandaş, bu projenin doğa ve ören yeri değerleri olan tüm belediyeler tarafından ele alınmasını istedi ve bakın ne dedi:

Murat Ayçe: Belediye olarak Türkiye’de bir ilki projelendiren Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile bu kararda emeği geçenlere ve geçecek olanlara teşekkür ediyoruz. Çünkü, karavan turizmi yaparak ülke turizmine katkı sağlayan Türkiye ile İzmir Kamp ve Karavan Dernekleri üyeleri olarak bizlere değer veren tek kurum Kuşadası Belediyesi oldu. Sadece bize mi, İtalya, Fransa, Almanya, İngiltere ve diğer ülkelerden karavanlarıyla gelerek turizm kentlerinde mola verip kenti gezmek isteyen, ülkemize döviz bırakan misafirlere belediye görevlileri eziyet çektiriyor. Bu projenin diğer belediyelere de örnek olmasını diliyor ve istiyoruz.

Doğan Mustafa Yokuş: Bu proje, turizm bölgelerindeki bütün belediye başkanlarına örnek olacak bir karar. Özellikle ülkemize yurt dışından gelenler, doğa ve kentin güzellikleriyle iç içe olmak istiyor. Şu anda bu tür kampçılığı ülkemizde çoğunlukla 65 yaş ve üstü kişiler yapıyor. Biz ve yabancı misafirler, gittiğimiz kentlerde döviz ve binlerce lira bırakıyoruz. Doğa güzellikleri ve özellikleri ile tarihi ören yerlerinin bulunduğu kentlerdeki belediye başkanlarının, Kuşadası Belediyesi’ndeki gibi kamp ve karavancılar için projeler yapmalarını istiyoruz.

‘Gidin, ceza yazacağız’

Hüseyin Ballı: Seferihisar koylarının hiçbirine karavancıları almıyorlar. Karavan düşmanlığı devam ediyor. Seferihisar Belediyesi’ni sanki bölgedeki siteler yönetiyor. Hangi plaja ve koya gitsek zabıtalar gelip bize ‘İşlem (!) yapacağız, gidin yoksa ceza yazacağız’ diyor. Bu belediyenin meclis üyeleri ile uzun yıllar Dutlaraltı bölgesinde esnaflık yapan Belediye Başkanı İsmail Yetişkin’in, karavanları ile ilçeye gelenlere kamp alanı belirlemesini istiyoruz.

‘Amacım, turizmi 12 aya yaymak’

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kamp ve karavan turizmi için kiraladıkları alanla ilgili gelişmeleri şöyle özetledi: “Doğayla iç içe olmayı seven insanlar tarafından sıklıkla tercih edilen kamp ve karavan turizmi, ülkemizde de son zamanlarda yoğun ilgi gösterilen bir turizm çeşidi haline geldi. Özellikle koronavirüs salgınının ardından başlayan yeni normalleşme sürecinde daha izole bir tatil imkânı sunan kamp ve karavan turizminin ön plana çıkacağı öngörülüyor. Turizmi çeşitlendirerek kentimize katma değer sağlamaya yönelik çalışmalarımız sürüyor. Amacım, Ada’da turizmi 12 aya yaymak. Kuşadası, iklimi ve doğal güzellikleriyle bu turizm çeşidi için biçilmiş kaftan. Kamp ve karavan tutkunları için bir cazibe merkezi olmak amacıyla, Kuştur mevkiinde 35 dönümlük bir arsa kiraladık. Arsayı, kamp ve karavan meraklılarının ihtiyaçlarına uygun olarak düzenleyerek en kısa süre içinde kentimize kazandıracağız. Çadır ve karavan kampı olarak düzenlenecek bu arsada kültürel etkinlik alanının yanı sıra otopark da bulunacak.”