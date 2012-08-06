Karşıyaka atları perişan durumda

Karşıyaka’daki faytonların İzmir’e yakışmadığını belirten vatandaşlar Alsancak’ta başlanan hizmetin Karşıyaka’da da verilmesini istediler

HAYTAP İzmir Temsilcisi Esin Önder, Alsancak faytonları için yapılan çalışmaları takdirle karşıladıklarını, ancak Karşıyaka faytonları için aynı düşüncede olmadıklarını iletti ve şunları dile getirdi: “Karşıyaka faytonları ve atları perişan bir şekilde kullanılıyor. Atlar, bütün gün güneşte bekletildiği gibi, tuvalet yapmasınlar diye bütün gün yemek ve su verilmiyor. Halbuki, UKOME’nin 12.8.2009 tarihli genelgesinde faytonların bekleme yerleri ve atların su ihtiyaçlarının karşılanması konusunda; ‘Sürücüler kullandıkları atlara hayvan haklarına uygun davranmak zorundadır’ deniliyor.





Düzeltilsin ya da kaldırılsın

Alsancak’ta yapılan uygulama niçin Karşıyaka’da uygulanmıyor? Aynı hizmetin Karşıyaka’da da verilmesini istiyoruz. HAYTAP olarak, bu hayvanlar için gölgeli bekleme yerleri yapılmasını, at sahiplerinin hayvan hakları yönünden bilgilendirilmesini ve gereksinmelerin karşılanmasını istiyoruz. Şayet uygulanmayacaksa Karşıyaka’daki faytonların kaldırılmasını talep ediyoruz.”

Biçerova’da kaza ‘Geliyorum’ diyor

Hafta sonu İZBAN’ı kullanarak Foça’ya giden Devlet Korosu Ses Sanatçısı İdris Ercan tespit ettiği bir konuyu yetkililere iletmemizi istedi. Aynan aktarıyorum: “Aliağa -Menderes hızlı treniyle büyük bir rahatlığına kavuşan İzmirliler’i, Yeni Foça’ya giderken büyük bir tehlike bekliyor. Zira Aliağa’dan bir durak önceki Biçerova’da metro istasyonundan çıkan yolcular Yeni Foça’ya gitmek için buradaki kavşakta, saatte 120-130 km. hızla giden diğer araçları seyrederek otobüs bekliyorlar. Burada trafik lambalarının olmayışı ileride telâfisi mümkün olmayan kazalara yol açacak izlenimi veriyor.”

Kordon’da seyyara göz yumulmasın

İzmir’in simgesi (!) 1. Kordon’da sorunlar ve istekler bitmiyor, biteceğe de benzemiyor. Okurlarımız bakın bu kez neler söylediler: “1. Kordon’un trafiğe kapatılması iyi oldu. Çünkü, her geçen aracın egzozundan zehirleniyor, kaldırım ve yola park eden araçlar yüzünden körfezi seyredeceğimize arabaları seyrediyorduk. Ancak, Kordon’un trafiğe kapatılması bazı çirkinlikleri de beraberinde getirdi. Güneş battıktan sonra çimleri işgal edenler çirkinliklere neden oluyorlar. Özellikle Gündoğdu’dan heykele doğru lambaların yanmadığı karanlık bölümlerde çimlerin üzerine uzananlar ‘Uygunsuz ve çirkin hareketlerde’ bulunuyorlar. Öncelikle bu bölüm acilen aydınlatılmalı. Ayrıca piknik yapanlar kalktıklarında çöp ve pisliklerini oldukları yere bırakıp gidiyorlar. Bir de seyyar satıcıların Kordon’da cirit atması. Halen kaldırılmayan çöp konteynerleri de Kordon’a yakışmıyor.”

Tekel depoları harabeye dönmesin

1994’te yapılan ve 2010 yılına kadar işletme olarak çalışan Tekel depolarının görünümünün içler acısı olduğu bildirildi. Tekel depolarının kurtarılmasının şart olduğunu söyleyen Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, “Tekel depoları harabeye dönmesin istiyoruz. İlçemize bir yüksek okul açılması. Selendililer olarak yüksel okul olmayacaksa, bu tesislerin yarı açık cezaevi olarak değerlendirilmesini öneriyoruz” diyor.

Yayalar Borsa binası önünde tehlike yaşıyor

İzmirli bir grup çevreci bakın ne diyor: “İzmir’in en önemli bölgelerinden olan Gümrük’te bulunan Borsa civarında trafik lambalarının sadece araçlara hizmet vermesi buradan geçen yayalar için büyük bir tehlike arz ediyor. Bu durum sadece Borsa civarında değil, İzmir’in birçok yerinde böyle. İzmir Belediyesi Trafik Şube Müdürlüğü’nün en kısa zamanda tüm trafik lambalarının bulunduğu mahalleri kontrol etmesi ve yayaların can güvenliğini sağlayacak önlemleri ve yaptırımları gerçekleştirmesini bekliyoruz.”

Altınoluklular çöpten dertli

Balıkesir Edremit’in Altınoluk beldesinde vatandaşlar toplanmayan çöplerden dert yandılar. Okurlarımız, “Özellikle yol kenarları ve sahil kesimlerinde çöpler alınmıyor. Ayrıca çöplerin atılacağı kutular da yok. Deniz kenarına gelen vatandaşlar çöplerini bulundukları yerlere bırakıp gidiyorlar. Çöp konteynerlerindeki çöpler de dışarılara taşıyor, günde en az 2 kez alınmasını istiyoruz” dediler.

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