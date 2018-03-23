Kaynak su yatağındaki hafriyatı kaldırın!

Karayolları’nın, Selçuk-Ortaklar arasındaki duble yol çalışmaları sırasında geçici olarak taşıdığı belirtilen atıkların, Acarlar kaynak suyuna zarar verdiği bildirildi

Ülkemizin en eski karayollarından olan İzmir-Aydın Karayolu’nun Selçuk-Ortaklar arasındaki yenileme ve bölünmüş yol çalışmaları aralıksız devam ediyor. Hatırlanacağı gibi, 107 kilometre uzunluğundaki İzmir-Aydın Karaüyolu’nun önceki yıllarda 74 kilometresi bölünmüş yol olarak tamamlanmış, ancak yolun tamamının “Bitümlü Sıcak Karışım Kaplamalı Bölünmüş Yol” haline getirilmesi içinde 2 yıl önce hummalı bir çalışma başlatılmıştı. Bu projeyi başlatanlara ve halen çalışmaları yürüten Karayolları 2’nci Bölge Müdürlüğü’ne başarılar diliyor ve teşekkür ediyoruz.

Geri taşınacaktı!

Ancak bu çalışmaların yürütüldüğü Selçuk ilçesinin Acarlar Mahallesi halkı şu günlerde çok büyük bir huzursuzluk içinde. Neden mi? Bizzat gidip incelediğim olumsuzlukları, Acarlar Mahalle Muhtarı Ramazan İğneci’den dinleyelim: “Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü 2 yıl önce Meryem Ana Ayrımı-Ortaklar arasındaki yolu bölünmüş yol yapmak için çalışma başlattı. 7 kilometrelik Ortaklar ayrımına kadar işi yürüten müteahhit-taşeron firma, Derbent mevkiinde yapılan yol çalışmasındaki yarma ve kazılarda çıkan hafriyat malzemesini, ‘Geri taşımak koşuluyla’ sol yolda köyümüzün içme suyu ana şebeke hattının bulunduğu yere taşıdı. Ne mi oldu? Defalarca, ‘Aman kaynak suyumuzun geçtiği dere civarına gitmeyin’ dememize rağmen ana şebeke hattımız 2 bin 500 kamyon civarında hafriyat malzemesinin altında kaldı.

Bu malzeme taşınalı bir yıl oldu ve söz verilmesine rağmen geri alınmadığı gibi dolgu malzemesi son yağışlarla kaydı ve kaynak su yatağını kapatmaya başladı. Ayrıca yüzlerce genç orman ağacı da dolgu altında ezildi. En önemlisi ise menfezimiz kapandı.

Kaymakamlığa ve Karayolları’na bu konuda dilekçe verdim. Mahallemiz önümüzdeki günlerde bu yüzden susuz kalabilir. Bu nedenle köy halkı isyan etmeden Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü yetkililerinin dere yatağına dökülen malzemenin ACİLEN kaldırılması için müteahhit firmayı uyarmasını istiyoruz.”

Aydem ve Gediz’de yeni ödeme sistemi

Aydem ve Gediz Elektrik , müşterilerine daha hızlı ve kaliteli hizmet sunabilmek adına, kurumsal kaynak planlama yazılım sistemlerinden olan SAP’a geçti. 19 Mart 2018 Pazartesi günü yeni sisteme geçişin tamamlanması ile birlikte müşteriler, tüm işlemlerini Tesisat Numarası yerine artık aboneliklerine özel tanımlanan ‘Sözleşme Hesap Numarası’ ile gerçekleştirecekler. İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve Muğla başta olmak üzere tüm Türkiye’de 4.8 milyon müşteriye elektrik tedarik hizmeti sunan Aydem ve Gediz Elektrik, bu yeni sistem ile tüm hizmetlerini kullanıcı dostu ekranlara taşıyıp, var olan iş süreçlerindeki manuel işlemleri en aza indirecek.

İlk faturada da olacak

Yeni uygulama ile “Sözleşme Hesap Numarası” adı altında başlatılan sistem SMS ve e-posta yolu ile müşterilere iletilecek. Konuyla ilgili yetkililer şu bilgileri verdi:

“Aydem ve Gediz olarak ‘Sözleşme Hesap Numarası’nı müşterilerimize SMS ve e-posta yolu ile ilettik. Ayrıca, Sözleşme Hesap Numaraları 0 850 800 0 186 numaralı İletişim Merkezi’nden de alınabilecek. Bunların dışında Müşteri İlişkileri Merkezleri’ne giderek, Aydem ve Gediz web sitelerini ziyaret ederek de öğrenilecek ve ilk fatura döneminden itibaren elektrik faturalarının sol üst tarafında da yer alacak.

Sözleşme Hesap Numarasını web sitesinden öğrenmek isteyenler; Aydın, Denizli ve Muğla illerinde yaşayan Aydem müşterileri www.aydem.com/tr/SozlesmeHesapNo adresi üzerinden, İzmir ve Manisalı Gediz müşterileri ise http://www.gediz.com/tr/SozlesmeHesapNo adresi üzerinden eski ‘Tesisat Numarası’ bilgilerini kullanarak ‘Sözleşme Hesap Numarası’nı öğrenebilirler.”