Kemeraltı’nda değişen bir şey yok

Sekiz bin civarında esnafın bulunduğu Kemeraltı Çarşısı’nda zabıta ekipleri ile polislerin 13.00 ile 20.00 saatleri arasında kesintisiz görev yapmaları isteniyor.

İzmir’in, yurt içi ve yurt dışı tanıtımlarında gezilecek ve görülecek yerler arasında yer alan Tarihi Kemeraltı Çarşısı’ndaki rezillikler ne bitiyor, ne de biteceğe benziyor. Yani kanunsuzluk ve kuralsızlık aynen devam ediyor. Ki, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği operasyonlara rağmen. Kemeraltı’nda işyeri bulunan bir okurumuz yaşanan rezillikleri bakın nasıl sıralıyor: “Öncelikle eleştirim, çarşının çöp ve temizlik konusunda olacak. Ki bu konuyu Konak Belediyesi’ne defalarca ilettik ama hiçbir faydasını görmedik. Her gün 10-15 bin civarında insanın gezdiği çarşı, gün ortasından itibaren çöp ve pislik içinde kalıyor. Sabahları sadece Anafartalar Caddesi süprülüyor, akşama kadar bir daha ellenmiyor. Yerler çöp içinde kalıyor. Halbuki elinde süpürgesi ve faraşı 3-4 temizlik işçisi Anafartalar Caddesi boyunca gün boyu bu işi yapsa çok iyi olur. Bu görüntü ne çarşımıza, ne de İzmir’e yakışıyor.



Özel güvenlik kurulsun



Gelelim çarşıdaki işgallere. Anafartalar Caddesi boyunca özellikle 863 Sokak ve devamında Mezarlıkbaşı’na kadar yollar askıda ve plastik mankenlerde giysilerle işgal ediliyor. Ayakkabı tezgahları artık yolun artasına açılıyor. Yanlarında da çığırtkanlar gelip geçeni taciz ediyor. Gün boyu sabah saatlerinde bir kez zabıta görünüyor, mallar çekiliyor, zabıta gider gitmez herşey tekrar yolların ortasına konuluyor. Bunlar yetmez gibi saat 17.30’dan sonra da el arabalı manavlar ile işportacılar çarşıyı işgal ediyor. İnsanlara yürüyecek yer kalmıyor. En önemlisi de açılan tezgahlarda kaçak, korsan, sağlıksız ve kalitesiz herşey satılıyor. Semt pazarlarında bile görünmeyen çirkinlikler oluşuyor. Üzücü olan da çarşıda ‘Bunlar belediye içindeki kişilerin akrabası oldukları için bunlara dokunulmuyor’ diye söylentiler dolaşıyor. İzmir hepimizin şehri. Belediyelerin çalışmalarını takdir ediyoruz ama Kemeraltı’na hak ettiği değer verilmiyor. Kemeraltı’nda acilen özel güvenlik ekibi kurulmasını ve bu ekip kurulana kadar da, zabıta ekipleri ile polisin 13.00 ile 20.00 saatleri arasında aralıksız görev yapmasını istiyoruz.”

Aydın’daki bu ayıbı kimse görmüyor mu?

Aydın’dan arayan esnaf okurlarımız, Aydınoğulları Beyliği döneminde yapılan ve günümüze kadar ayakta kalmayı başarabilen Ali Han Baba Türbesi’nin bakımsızlığından dert yandılar. Esnaf, “Aydın Veysipaşa Mahallesi 1629 sokaktaki Ali Han Baba Türbesi’nin bakımsızlığı, bırakın bizleri ziyarete gelen turistleri bile isyan ettiriyor. Geçenlerde ziyarete gelen iki Amerikalı bizi çağırdı ve ‘Bu ne böyle? Şu hale bakın, Aydın tarihi bir kent, çok güzel eserleriniz var ama niçin bakılmıyor? Kültürel mirasınıza sahip çıkın’ diye uyardılar. Gezdikleri türbenin çevresindeki çöpleri gösterdiler. Ayrıca burası geceleri alkoliklerin ve serserilerin mekanı oluyor. Türbe içindeki mezar taşları da otlarla kaplı ve çoğu da yıkılmış. Her an bir yangın çıkabilir. Türbenin acilen bakıma alınması gerekiyor” diye uyarıda bulundular.

İki çöp konteynerini görevli kişi (ç)aldı

Karabağlar sakinlerinden Hakan Kırılmaz, “İlk defa böyle bir şey ile karşılaşıyorum. Nasıl olur da bir belediye görevlisi 2 tane çöp konteynerini (ç)alıp, gider anlamış değilim” diye başladığı şikayetini şöyle dile getiriyor: “Karabağlar Belediye Başkanı Sıtkı Kürüm’e iletiyorum. 1 Temmuz 2012 saat 03.00 ve yarım saat önce 35 AYE 78 plakalı Karabağlar Belediyesi’ne ait bir çöp kamyonu semtimize geldi. Görevli, iki apartmana ait 2 adet sağlam çöp kovasını aracın arkasına koyup sıkıştırdı ve götürdü. Ben de tesadüfen balkona çıkmıştım. Görevli, konteynerleri 30-40 metre ileride bıraktığı çöp kamyonuna koydu ve gitti. Aracına apartmanların balkonlarına hırsız edası ile bakarak gittiği için şüphelendim ve hemen aracıma atlayarak arkasında gittim. ‘Aldığın çöp kovalarını yerine getir’ diye uyardım. ‘Tamam’ dedi ama getirmedi. Bu arada ALO POLİS 155’i de aradım ve konuyu aktardım. Bu nedenle Başkanıımız Sıtkı Kürüm’ün bu olaya el atmasını ve gereğini yapmasını istiyorum.”

Meslek kurslarına kayıt yaptırın

Kuşadası Belediyesi bünyesindeki Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi(KAMEK) tarafından düzenlenen ücretsiz yaz spor okulları ile İngilizce, bilgisayar, mum yapımı, bahçecilik ve mis sabun üretimi kursları kayıtlarının devam ettiği bildirildi. Meslek edindirme kurslarının 12 ay sürdüğünü belirten Kuşadası Belediye Başkanı M. Esat Altungün, “Bu kursları başarı ile bitirenleri iş sahibi yapıyoruz. Hemşerilemizi kurslarımıza kayıt yaptırmaları için bekliyoruz” diye çağrıda bulundu.

Eshot şoförü böyle örnek olmamalı

4 Temmuz günü saat 22.45... Karataş’taki trafik ışıklarında kırmızı yanıyordu. Üç şeritli yolun sağında ve solundaki araçlar durdu. Orta şeritteki 12 hatlı 35 KC 295 plakalı körüklü belediye otobüsü kırmızı ışığa rağmen yoluna devam etti. Trafik canavarından, magandalardan şikayet ediyoruz. Resmi bir kurumun aracı bunu yaparsa, biz bu trafiği nasıl düzeltiriz? Herkes, trafikte örnek olmalı ama öncelikle kamu araçlarının sürücüleri örnek olmalı. Naciye Ünsal

Bu düğünlere kim izin veriyor?

Sokak düğünlerinden dert yanan İzmirliler, “Kent yöneticileri bu sorunu görmezlikten geliyorlar. Sokak düğünü yüzünden yaşamımız alt üst oldu. Sokakta düğün düzenleyenler, Ali kıran baş kesen, gibi davranıyorlar, ‘Gidin istediğiniz yere şikayet edin’ diyorlar. İçişleri Bakanlığı kentlerde sokak düğününü yasakladı. Peki bunlara kim, nasıl izin veriyor? Semt karakolları bunlara niçin müdahale etmiyor?” diye soruyorlar.

SORUNUNA SAHİP ÇIK

Sokağınızdaki, mahallenizdeki, kentinizdeki aksaklıkları ve yaşamınızda karşılaştığınız sorunları sorumlulara duyurmak, şikayetlerinizi onlara iletmek ve çözüm bulmalarını sağlamak istiyorsanız, 0555-253 52 52 numaralı telefonumu 24 saat arayabilir; ayrıca kemal.onderoglu@hotmail.com elektronik posta adresine iletebilirsiniz.