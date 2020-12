Kent doktorunuz olsun!

“Bir başkanın bilemeyeceği şeyler de vardır” diyen Tulunay, “Başkanlar kenti her gün, atayacakları donanımlı kişilerle dolaşmalıdır” dedi

Araştırmacı-gazeteci Gürol Tulunay, ‘kent doktoru’ ifadesini, iletişim ve halkla ilişkiler açısından ele aldığını belirtiyor, “Başkanların kentte güzel iz bırakmaları açısından kent doktoru önerim çok önemli. Belediye başkanının atayacağı bu kişilerin bütün işi her gün kenti taramaktır. Onlar, ellerinde bir bloknot ve kalemle eksik gediği not edip her akşamüstü elde ettiği doneleri belediye başkanına bırakacak” diyen Tulunay, bu önerisini şöyle açıkladı:

‘Tuzak vazifesi’

“Halkınızın beklenti ve ihtiyaçlarını sağlıklı olarak belirlemenin yolu, bu araştırma için gezenlerin getirdikleri raporlar olur. Biraz meşakkatli bir iştir ve piyade, yani yaya olarak gezmek gerekir. Hareket halinde detaylar görülmez. Oysa ben bir kaldırım taşının kenarından fırlamış bir ‘direnişçi bitkinin’ dahi iyi gözlem yapan bir kent doktoru gözü tarafından görülüp belediyenin bir parkına transfer edileceğine inanırım. Gelen raporların neticesinde bildirilen aksaklıklar zamanında giderilebilirse, Başkan’ın halkından bol teşekkür alması da kaçınılmaz olur. Benim çok takıldığım bir konuyu da burada geçeyim, görme engelliler için imal edilen sarı sert plastikten yapılma çizgilerle döşendikten sonra ilgilenen yok. Ucu kalkık bu plastikler, engelliler için tuzak vazifesi görüyor. Bu konunun bakımı yapılamayacaksa masraf edip döşemenin ve birilerini sakatlamanın da âlemi yoktur bence.”

İşte öğreneceklerimiz

Tulunay, sözlerini şöyle tamamladı: “Kent doktorları, bozuk bir kaldırım taşından, yerinden oynamış yer döşeme plakasını, kaldırım işgal eden esnafı, su patlağını, alınmayan çöpleri veya birkaç gün gecikmiş çöp arabasını, motorlar tarafından işgal edilmiş yaya kaldırımlarını ve buna benzer konuları tespit eder ve raporlarını her gün muntazam olarak başkanlığa iletir.”

SORUNUNA SAHİP ÇIK!

