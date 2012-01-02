Kent yöneticilerine teşekkür ediyoruz

B ugün, 2012 yılının ikinci günü. Milliyet Ege’deki “Çözüm Hattı” köşemizde 2012 yılında da sorunlarınızı yazmayı sürdüreceğiz. Geçen yıllarda olduğu gibi sokağınızdaki, mahallenizdeki, kentinizdeki aksaklıkları ve yaşamınızda karşılaştığınız tüm sorunları, sorumlulara duyuracağız. 17 yıldır yürüttüğüm sorunlarınızla ile ilgili yazılarda eskiden olduğu gibi ahkam kesmeyeceğim, akıl vermeyeceğim ve bilmişlik taslamayacağım. Şikayetlerinizi yetkililere ileterek, çözüm bulmalarını sağlayacağım.



104 gün yayınlandık

2011 yılında Türkiye’nin en güçlü gazetesi Milliyet’in Ege ekinde “Çözüm Hattı Kemal Hoca” köşesini 104 gün yayınlayarak sizlerin ilettiği 621 konuyu kentimizi yönetenlerin dikkatine sunduk. Kent yöneticileri de ilettiğiniz sorunların çoğunu dikkatle ele alarak çözümlerini sağladılar. Bu nedenle köşemiz kanalıyla ilettiğiniz sorunları yakından izleyip, çözüm üreten yöneticilere teşekkür ediyoruz. Bu yılda köşemizin 0232 464 16 00/121, 0232 464 59 30 numaralı telefonlarıyla gündüz saatlerinde, 0555 253 52 52 numaralı cep telefonuyla da 24 saat süreyle bize ulaşabilirsiniz. Ayrıca kemal.onderoglu@hotmail.com elektronik posta adresimize, 0232 464 16 01 numaralı telefonla da faks çekerek sorunlarınızı ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Yeni yılda sevgi, barış ve mutluluk içinde bir yaşam sürdürmenizi diliyorum.

Olof Palme Parkı’nı aydınlatır mısınız?

Karşıyaka Bostanlı Cengiz Topel Caddesi sakinlerinden Ahmet Recep Altınkut, “Bir aydınlatma direği için bir yıl mı bekleyeceğiz?” diye soruyor ve şikayetini bakın nasıl dile getiriyor: “Büyükşehir ve Karşıyaka belediyeleri çarşamba günleri kurulan Bostanlı Pazaryeri’nin çevresindeki izbe binaları(Harran Pide ve Halı saha) yıkarak bu alanları yeşillendirdi ve elden geçirdi. Gerçekten de güzel oldu ve çevre düzenlemesi adına olumlu adımlar atıldı. Bu konuda emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Ancak; pazaryeri ile Beşikçioğlu Camii arasında yer alan ve Olof Palme Parkı olarak isimlendirilen park alanı, geceleri zifiri karanlık. Bir belediye yetkilisini, akşam hava karardıktan sonra bu parka davet ediyorum. Gelsin durumu görsün.”

Bir yıl mı bekleyeceğiz?

“Biliyorsunuz, son düzenleme ile otobüs durakları da Cengiz Topel’den sahil yoluna alındı. Yani, Çiğli ve Menemen yönüne gitmek için, sahil yolundaki duraklara gelmelisiniz. Gelirken nereden geçeceksiniz? Tabii ki Olof Palme parkından. Hadi bakalım; bir bayan veya çocuk olarak akşamın zifiri karanlığında bu parktan geçin de görelim. Parkın ortasına bir aydınlatma direği dikilmesi için, yaklaşık 6 ay önce İBB’nin Hemşehri İletişim Merkezi’ne bildirdim. Geri dönüşlerinde, en kısa zamanda çözümleneceğini söylediler. Eğer, İBB’nin kısa zaman dediği 1 yılsa demek ki 6 ay daha bekleyeceğiz. Yetkililerden ricamız, lütfen Olaf Palme Parkı’nın ortasına bir aydınlatma direği dikilmesidir.”

Buca’daki hız kesiciler standarda uygun değildi

19 Aralık Pazartesi günkü köşemizde “Hız kesici yapmak için biri mi ölmeli?” başlıklı yazımızda İzmirli Mimar Emin İpek’in bir şikayetini dile getirmiştik. Okurumuz, “Bütün okulların önünde hız kesiciler varken, Buca Fen Lisesi önündeki Kıbrıs Caddesi’nde hız kesici tümsek yok. Okul yönetiminin söylediğine göre, varmış, ancak birileri kaldırtmış. Bu yıl öğretimin başlamasından bu yana, üç öğrenci Buca Fen Lisesi önünde trafik kazasına uğradı, bundan sonra da kimlerin uğrayacağı belli değil. Buraya acilen hız kesici kasisler yapılmalı” diye bir uyarıda bulunmuştu.

Ben kaldırttım

Yazımızın çıktığı gün okurumuz Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü elemanlarından Yaşar Usluer aradı ve hız kesiciler konusunda şunları söyledi: “Bu yoldaki hız kesicilerin kaldırılması için ben girişimde bulundum. Çünkü buraya monte edilen hız kesiciler Karayolları standartlarını uygun değildi. Bu kasisler standartlara uygun olmadığı için sık sık maddi hasarlı kazalara neden oluyor ve ESHOT’un yeni otobüsleri ile alçak araçların altları da vuruyordu. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bu konuda bir yazı yazarak İzmir’in birçok yerinde standartlara uygun olmayan hız kesicilerin konulduğunu ve kaldırılması gerektiğini bildirdim. Ancak, standartlara uygun hız kesiciler konulmasını da belirttim. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZBETON’dan bir yetkili ile birlikte standart dışı kasisleri tespit ettik.”

Önce toz şimdi de çamur içindeyiz



“Doğalgaz için kazılan çukurlar ne zaman kapatılacak?” bu soruyu Buca Atatürk Mahallesi sakinleri soruyor ve şikayetlerini şöyle dile getiriyorlar: “3 ay önce mahallemizde doğalgaz çalışmaları yapıldı. Hatta binalara kutular bile yerleştirildi. Çalışmalar bitireli 2 ay oldu ve toprakla doldurulan çukurlar bir türlü asfaltlanmadı. Kuru havalarda toz ve toprak yutmaktan, yağışlı havalarda da çamur içinde gezmekten bıktık. Ne yapılacaksa yapılsın da biz de bu rezillikten bir an önce kurtulalım.”

Bizim semte de ses bariyeri yapılsın

Karşıyaka Örnekköy 7563/3 Sokak sakinleri adına arayan okurumuz, “Sokağımızın yanı başında Gülsefa Firdevs Kapancıoğlu İlköğretim Okulu var. Tabii 10 metre yanımızdan da otoyol geçmektedir. Otoyolda muhtelif yerlere ses bariyerleri yapılmasına rağmen bizim bulunduğumuz tarafa hiçbir şey yapılmamıştır. Ayrıca yaşanan kazalar da cabası. Örnekköy dolmuş son durak arkasında yaz-kış ve gece-gündüz demeden hep lastikler kablolar yakılmakta biz de bunları bir güzel solumaktayız. Kentimizi yönetenler acaba bizim yaşadığımız ve sık sık da yetkililere ilettiğimiz bu iki sorunu ne zaman çözüme kavuşturacaklar?” diye soruyor.

Yayalar güç durumda kalıyor

Hatay Kılıç Reis Mahallesi sakinleri İnönü ve Halilrıfat Paşa caddelerini birbirine bağlayan 319 Sokak’taki trafik düzensizliğinden dertliler. Okurlarımız, “Bu sokak iki caddeyi birbirine bağlayan birçok sürücünün kullandığı bir yol. Üstelik yokuş ve çok kötü bir durumda. Kaldırım olmadığı içinde konutlarla dolu olan bu sokakta yayalar güç durumda kalıyor. Konak Belediyesi’nin bu sokağı ele almasını istiyoruz” diyorlar.

SORUNUNA SAHİP ÇIK

Sokağınızdaki, mahallenizdeki, kentinizdeki aksaklıkları ve yaşamınızda karşılaştığınız sorunları sorumlulara duyurmak, şikayetlerinizi onlara iletmek ve çözüm bulmalarını sağlamak istiyorsanız, 0555-253 52 52 numaralı telefonumu 24 saat arayabilir; ayrıca kemal.onderoglu@hotmail.com elektronik posta adresine iletebilirsiniz.





