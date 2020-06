Kentinize sahip çıkın sorunlarınızı iletin

Gazeteniz Milliyet dünyada ve ülkemizde olup biten olayları 62 yıldır sizlere aktarıyor. Dünya ile sizleri buluşturuyor, her konuda bilgi sahibi olmanızı sağlıyor. Milliyet, aynı zamanda haksızlığa uğradığınızda ve yaşadığınız her türlü olumsuzlukta da yanınızda oluyor. Milliyet Ege ise bölgemizde, kentimizde yaşananları ve yaşanacakları her gün tüm ayrıntılarıyla size sunuyor. Bugün size bir çağrıda bulunacağım. Yaşadığınız kentte uğradığınız haksızlıkları, karşılaştığınız sorunları, olumsuzlukları korkmadan ve üşenmeden bize yazmaya devam edin. Biz de geçmiş yıllarda olduğu gibi yetkililere iletelim, onları uyaralım ve sorunlarınıza çözüm üretmelerini sağlayalım.



Yazın ve arayın

Sokağınızda ve mahallenizde yürüdüğünüz veya aracınızı kullandığınız yollarda sorunlarla mı karşılaşıyorsunuz? Yollarda çukurlar mı var? Sokak aydınlatmalarınız yanmıyor mu? Suyunuz akmıyor mu? Her yağışta sokağınız su altında kalıyor ve evinizi su mu basıyor? Çevre ve gürültü kirliliği mi yaşıyorsunuz? Çöpleriniz alınmıyor mu? Gittiğiniz kamu kurumunda size kötü mü davranıyorlar? Hastane kuyruklarında mı bekliyorsunuz? Çocuklarınızın okullarında sorun mu var? Yaşadığınız sokak ile iş yerlerinizin çevresi güvensiz mi? Toplu ulaşım ağlarında (ESHOT, İZDENİZ, İZMİR METROSU ve İZBAN) uyumsuzluk mu var? Bindiğiniz taksi, minibüs ve dolmuşlarda sorunlar mı yaşıyorsunuz? Sizlere haksızlık mı yapılıyor? Hırsızlık, gasp ve kapkaç olayları yaşıyor ve korkuyor musunuz? Sorunlarınız, istek ve önerileriniz için 24 saat açık olan cep telefonum 0555 253 52 52’yi ve 0232 464 16 00/121 ile 0232 464 59 30 numaralı telefonları arayabilir, kemal.onderoğlu@hotmail.com ile elektronik posta adresime iletebilirsiniz. Hatta şikayet, istek ve önerilerinizi yazıp Milliyet Gazetesi Kazım Dirik Mahallesi Sanayi Caddesi No: 12/B 35100 Bornova-İzmir adresine gönderebilir veya faks ile 0232 464 16 01 numaralı telefona ulaştırabilirsiniz. Bu arada aktardığımız sorun, istek ve önerileri inceleyip, onlara çözüm üreten yöneticilere teşekkür ediyor, dikkate almayan yöneticileri de duyarlı olmaya davet ediyorum.







Voltaj düşüklüğü canımıza tak dedi



”Biz daha ne kadar elektrik kesintisi yaşayacağız? Elektrikli ev aletlerimiz yandı, bunun hesabını kim verecek?” Bu soruları ve yaşanan sorunları Konak Yenişehir/Zeytinlik Levent Mahallesi 1169 ve 1170 sokak sakinleri iletti. Köşemizi arayan okurlarımız bakın ne dediler: “Aylardır semtimizdeki trafonun yetersizliği yüzünden voltaj düşüklüğü ve elektrik kesintisi yaşıyoruz. Bu arada belirtelim, elektr7ikli ev aletlerimiz (klima ve buzdolabı) arızalandı. Tamir ettirdik. Bunun bedelini bize kim ödeyecek. Her akşam saat 18.00’den sonra bu sorunu yaşıyoruz. Gece geç saatlere kadar elektriklerimiz gelmiyor. Gelse de sadece lambalar, onlar da kısık olarak yanıyor. Klima ve buzdolaplarımız çalışmıyor. Televizyon açamıyoruz.”







Kilit taşlı yollar özenli yapılmıyor



Karşıyaka Bahariye Mahallesi 1851/9 Sokak sakinlerinden Özcan Kırlangıç semtlerinde kilit taş döşeme işi yapan ekiplerden şikayetçi. İşçilerin başıbozuk ve kontrolsüz iş yaptıklarını belirten okurumuz, “Belediyemiz 5 aydır semtimizdeki katlı pazaryerinin bulunduğu civar ile 1850 ve bağlantılı sokakları kilit taşla kaplatıyor. Teşekkür ediyoruz. Ancak, yapılan iş, kontrol edilmiyor. Sokaklara fiber kablo döşendiğinden sorunlar devam ediyor. Taş döşeyenlere ‘Yolun kodunu niçin yükseltiyorsunuz?’ diye sorduğumuzda, ‘Belediye bize kod verdi, ona uymak zorundayız’ diyorlar” diye dert yandı ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Süperonline kablo baca kapakları yapılan yolun 20-25 cm. altında kaldığı için biten yollardaki çukurlara giren araçların alt takımları zarar görüyor. En önemlisi de yapılan yollarda alt zemin iyice sıkıştırılmadığı için yol daha kullanıma açılmadan bozuluyor.



Kontroller artırılsın

Hatta taşeron firmanın fortlifinin geçtiği yerler kaydığı için taşların arası açık kalıyor. Kaldırım taşları ile kilit taşlar arasına dökülen betonlar kalitesiz, ufalanmaya başladı. Kontrol ve denetim yapılmıyor mu? Konuyu belediyemize ilettik. Ancak değişen birşey olmadı. Belediyemizin bu yolları iyi denetlemesini istiyoruz.”









Ses perdesi ne zaman yapılacak?



Bu şikayet geçen yıl da dile getirmiştik. Bayraklı Alpaslan Fuat Edip Baksı Mahallesi sakinleri yine aradılar ve Turan Üst Geçidi’nden eski Piyale Fabrikası’na kadar olan Altınyol’daki güzergaha halen ses perdesi yapılmadığını bildirdiler. Eyüp Kaymakçı, ”Evlerimizde huzur içinde oturamıyoruz. Dinleneceğimize araç gürültüsü yüzünden stres içinde kalıyoruz. Yaz aylarında da pencere açamıyor ve balkonlarımızda oturamıyor, toz ve egzoz gazından zehirleniyoruz. Bu güzergaha acilen ses perdesi yapılmasını bekliyoruz” dedi.







Doğalgaz da kredi kartıyla ödensin



Bu soruyu Karabağlar Yeşilyurt Doğanay Mahallesi sakinlerinden Mehmet Emin İnkaya sordu. Okurumuz doğalgaz bedeli ödemelerinin nakit olarak yapılmasının sıkıntı yarattığını belirtti : “İzmirgaz doğalgaz kullanım bedellerini kredi kartı ile ödememizi niçin kabul etmiyor? Biz emekliler maaşlarımızı değişik tarihlerde alıyoruz. Doğalgaz faturaları maaş tarihlerimize uymadığı için sıkıntı çekiyoruz. Ayrıca ödeme aralığı da çok kısa oluyor. Acaba İzmirgaz doğalgaz bedellerini kredi kartı ile ödememize izin veremez mi?”







20 Sokak sakinleri teşekkür ediyor





27 Ocak 2012 Cuma günkü köşemizde “Karabağlar Basın Sitesi 220 sokak sakinleri dertli: Delik deşik yol ne zaman düzenlenecek?” başlığı ile okurlarımızın sorunun dile getirmiştik. Sokak sakinleri haftabaşında yine aradılar ve sokaklarının asfaltlandığını söylediler. “2 aydır delik-deşik olan sokağımız köşenizdeki ihbar sonrası asfaltlandı. Milliyet Gazetesi’ne ve İzbeton Genel Müdürlüğü’ne teşekkür ediyoruz. Sokağımızın kilit taşla kaplanmasını istiyoruz” dediler.