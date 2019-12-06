Kesinlikle kalitesiz kömür kullanmayın

Denetim ekipleri; hava kirliliğinin önlenmesi için kaliteli yakıt kullanılmasını, yakma sisteminin tekniğe uygun olarak yapılmasını ve apartman yönetimlerinin bacalarını temizletmelerini istiyor.

Soğukların etkisini gösterdiği, ısınma sistemlerinin devreye girdiği şu günlerde, İzmir’de yaşanan hava kirliliğini en aza indirmek için Büyükşehir Belediyesi denetimlerini aralıksız sürdürdüklerini bildirdi. Yıl boyunca kömür satış yerleri ile merkezi ısıtma sisteminde kömür kullanan apartmanların denetlendiğini belirten yetkililer, “Yapılan incelemelerde yasal yükümlülüklerini yerine getirmeyen satıcı ve apartman yönetimlerine cezai işlem uyguluyoruz” diye konuştu.

Nelere dikkat etmeliyiz?

Büyükşehir, yapılanları şöyle sıraladı: “Ocak-kasım ayları arasında 364 kömür satış yerinde bin 93 denetim yapıldı. Kömür yakıtlı merkezi ısıtma sistemine sahip 380 apartmandaki denetim sayımız ise bin 287’yi buldu. İzin belgesi olmadan satış yapan ya da yılda en az iki kez alınan numunelerin analizi sonucunda, sattıkları kömürün standartlara aykırı olduğunu tespit ettiğimiz 4 firmaya da, Çevre Kanunu kapsamında 533 bin liralık idari para cezası kesildi. Standartlara aykırı kömürlerin satışı ise durduruldu. Büyükşehir, olarak ilimizdeki tüm kömür satış yerlerini ve merkezi ısıtma sistemlerinde kömür kullanan apartmanları kış mevsimi süresince denetleyeceğiz. Ayrıca, apartman yönetimlerinden baca temizliklerini zamanında yaptırıp yaptırmadıklarını da kontrol edeceğiz.

İl genelinde gittiğimiz bölgelerde hava kirliliğinin önlenmesi için kaliteli yakıt kullanımı ile yakma sistemlerinin tekniğe uygun olması gerekliliğini anlatıyoruz. Kalorifer kazanlarında kömürü tutuştururken odun kullanılmasını, yakıt özelliği taşımayan boyalı ve cilalı malzemeler ile plastik malzemeleri kesinlikle kullanmamalarını söylüyoruz.”

Vakıf kömürü, ne yapalım?

Havaların soğumasıyla birlikte en çok şiyaket kömür kokusu soluduklarını söyleyen vatandaşlardan geliyor. Okurlarımız, “Havalar soğuduğu andan aşırı kükürt kokulu hava kirliliği o kadar artıyor ki, nefes almakta güçlük çekiyoruz. Hatta özellikle geceleri göz gözü görmüyor. Biz, artan bu kirliliğin birinci nedeni olarak, ‘Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na ait kömürlerin olduğunu ihbar ediyoruz ama hiçbir yetkili dikkate almıyor. Bu tür kömür kullananları uyardığımızda ise aldığımız yanıt; ‘Vakıf kömürü yakıyoruz, ne yapalım?’ oluyor. Onun için denetim ekiplerinin bu kömürü kullanan bölgelere de gelmelerini, bacalarından koyu yeşil ve gri duman çıkan evlerin kömürlerini kontrol etmelerini öneriyoruz.” Şikayetler çoğunlukla Aydın, Manisa, Uşak il ve ilçeleri ile İzmir’in Karşıyaka ve Bayraklı, Bornova, Çiğli, Konak, Karabağlar, Menderes, Buca, Balçova, Narlıdere, Torbalı, Kemalpaşa, Menemen ve Selçuk ilçelerinden geliyor.