Kesintiler artık planlı

5.6 milyon kişiye hizmet veren GDZ Elektrik, bakım, onarım ve iyileştirme

çalışmaları için yapılacak kesintileri artık bir gün önceden duyuracak

İzmir ve Manisa’da elektrik dağıtım hizmeti veren GDZ Elektrik, tüketicilerine daha kaliteli ve sürdürülebilir enerji sunulması adına yeni bir projeyi daha başlattıklarını bildirdi. ‘Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışmaları’ başlıklı yeni hizmetle, elektrik dağıtım hatlarındaki bakım, onarım ve yenileme çalışmalarıyla birlikte, yeni yatırımların devreye alınması sırasında yapılacak olan kesintiler, sosyal medya aracılığıyla bir gün önceden duyurulacak. Bu hizmetin can, mal ve çevre güvenliğinin sağlanması amacıyla mevcut yasal düzenlemeler gereği başlatıldığı aktarıldı.

Haberdar olmak kolay

GDZ Elektrik Dağıtım’ın yazılı açıklamasında ayrıntılar şöyle: Planlı bakım ve iyileştirme çalışmalarının, daha kaliteli hizmet ve uzun ömürlü memnuniyet için yapıldığı belirtildi. Öngörülemeyen teknik sebepler, dış faktörler ve olumsuz hava koşulları nedeniyle oluşan kesintilerin, bu yönleriyle planlı kesintilerden farklı olduğu belirtildi. Şirketin, SCADA Merkezi ile hizmet verilen 3 ilde, elektrik dağıtım hatlarının her an takip edildiği ve analizler yapıldığı aktarıldı. Farklı iletişim mecraları kullanarak tüketicilerini bilgilendiren GDZ Elektrik Dağıtım, planlı bakım ve iyileştirme çalışmalarını 48 saat önceden duyuracak. Şirketin, www.gdzelektrik.com.tr adresli web sitesinde yer alan ‘Planlı Kesintiler’ bölümüyle, nerede, ne zaman ve ne sürede kesinti yapılacağının bilgisi verilecek. Şirketin mobil uygulamasını, ‘Android ve IOS’ platformlarında ücretsiz olarak indiren tüketiciler de takip edebilecek. Ayrıca tüketiciler 0850 800 0 186 numaralı çağrı merkezini arayıp çalışmalar hakkında bildirim almayı talep edebilecek. Ad-soyad, tesisat numarası, cep telefonu numarası ve e-posta bilgilerini paylaşanlar, SMS veya e-posta aracılığıyla da bilgi alabilecek.