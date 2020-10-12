'Kirazı ve Spil Dağı’nın turizmini bitirir...'

Başkan Rıdvan Karakayalı, karşı çıktığı taşocağı için, “Konuyu, İzmir Valimiz ile Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne aktardık. İlçemiz değerlerinin yok olmasına izin vermeyeceğiz” dedi.

Manisa’daki Spil Dağı’nın güney eteklerinde kirazı ve yaylaları ile tanınan Beşpınar Mahallesi (köyü) sakinleri ve Kemalpaşa Organize Sanayi Kuruluşu’ndaki onlarca sanayici, bir firmanın bölgede taşocağı açmak için girişimde bulunması nedeniyle huzursuz olduklarını bildirdi. Bölge sakinleri ve onlarca sanayici, Beşpınar eteklerinde taşocağı açıldığı takdirde, bölgenin tamamına yakınının zarar göreceğini ve yurt dışına ihraç edilen Kemalpaşa kirazının da yok olacağını dile getirdi.

Sanayi kuruluşları var

Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı da Beşpınar’da yaşananları yakından takip ettiklerini ve bu taşocağının açılmaması için yasal tüm girişimlerde bulunduklarını söyledi. Başkan Karakayalı, “Bu konuda çok duyarlıyız. Manisa’nın ve İzmir’in oksijen deposu Milli Park olan Spil Dağı’nın güney yakasındaki ilçemizin yaylası olan Beşpınar Mahallesi (köyü) eteklerine taşocağı açılmasına asla izin vermeyeceğiz. Bu konuda girişimde bulunan firma ile ilgili rahatsızlığımızı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile İzmir Valimize ilettik. Beşpınar’ın doğal özelliği ile beraber bölgenin stratejik konumunu ve kirazımızın ülke ekonomisine olan katkısını anlattık. Valimizden taşocağına ÇED raporu verilmemesi için destek olmasını rica ettik. Kendileri de bize gereken önlemleri ve tedbirleri alacaklarını söyledi. Kemalpaşa’da rüzgârın yüzde 90’ı kuzeyden güneye doğru eser; ki taşocağı açıldığı takdirde sanayi kuruluşları, kiraz bahçeleri ve binlerce zeytinlik toz bulutu altında kalır. Bölgede kiraz bahçeleri, binlerce zeytin ağacı ve onlarca da büyük sanayi kuruluşu var. Bizler bu bölgenin toz bulutu altında kalmasını istemiyor ve böyle bir projeye izin verilmemesini istiyoruz. Ayrıca firmanın ruhsat alıp işe başladıktan sonra beton santrali ve çimento fabrikası kuracağı da iddia ediliyor. Böyle bir durumda Nif Ovası ile Spil Dağı eteklerindeki dört köy ve sanayi kuruluşları biter” dedi.

Muhtar da isyan etti

Beşpınar Mahallesi Muhtarı Rahmi Yılmaz, “Spil Dağı 50 yıldır Milli Park ve köyümüzün içinden gidiliyor. Üstelik firma, taşocağını dört köyün tam ortasına yapacak. Her gün tonlarca patlayıcı kullanılacak ve çıkan toz yaylamızı, Nif Ovamızı yok edecek. Ayrıca bu firmanın buraya çimento fabrikası ve beton santralı da kuracağı söyleniyor. İkincisi, bu alan aynı zamanda Kemalpaşa OSB ve onlarca büyük fabrikanın bulunduğu bir yer. Konuyu, Başkan Rıdvan Karakayalı’ya aktardık. O da bize destek oluyor. Kiraz bahçelerimiz, zeytinliklerimiz ve sanayi kuruluşları zarar görecek” diye konuştu.