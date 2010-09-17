Kışın hava kirliliğine neden olanlar dikkat







İz­mir Do­ğal­gaz Da­ğı­tım A.Ş. Ge­nel Mü­dü­rü Bur­çin Yan­dı­ma­ta, baş­lat­tık­la­rı kam­pan­ya ile 2010 yı­lı so­nu iti­ba­riy­le 138 bin olan abo­ne sa­yı­sı­nın 200 bi­ne çı­ka­ca­ğı­nı bek­le­dik­le­ri­ni be­lir­te­rek, “Kış ay­la­rın­da ısın­mak için kul­la­nı­lan elek­trik, kö­mür, ma­zot vb. ya­kıt­lar çok pa­ha­lı. Do­ğal­gaz hem te­miz, hem de en ucuz ener­ji kay­na­ğı­” di­ye uyar­dı.





İzmir Valiliği Mahalli Çevre Kurulu 29 Temmuz 2010 tarih ve 264/2010/7 sayılı toplantıda, kentte ısınma kaynaklı hava kirliliğini önlemek amacıyla aşağıdaki kararı aldı. “13 Ocak 2005 tarih ve 25699 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürülüğe giren ‘Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’nin 20 Maddesi ‘Hava kirliliğinin yaşandığı yerleşim yerlerindeki konutlar, işyerleri ve sanayide güneş, jeotermal, ısı pompaları vb. yeni ve yenilebilir enerji kaynakları ile doğalgazın ısınma amaçlı kullanımı teşvik edilir’ hükmü gereğince; temiz enerji kaynakları olan jeotermal enerjisi, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi ve doğalgaz kullanımına özellikle Kamu kurum ve Kuruluşları ile sosyal tesislerde, ticari tesislerde, ticari işletmelerde ve konutlarda kullanımın yaygınlaştırılmasına ve teşvik edilmesine.”



Para cezası ne kadar olacak?

İzmirliler olarak 19 kamu kurum ve kuruluş yöneticisinden oluşan İzmir Valiliği Mahalli Çevre Kurulu’na bazı sorularımız var:

- Yukarıda bahsedilen temiz enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması ve teşvik edilmesi nasıl uygulanacak?

- Kredi imkanı mı sağlanacak, yoksa hava kirliliği yaratan kamu kurum ve kuruluşları ile sosyal tesislerde, ticari tesislerde, ticari işletmelerde ve konutlarda havayı kirleten ürün (kömür, fuloil, 10 numara yağ, mazot vb.) kullananlara cezai yaptırımlar mı uygulanacak?

- Kredi imkanı yaratılacağını zannetmiyorum ama, cezai yaptırım uygulanacaksa, neler yapılacak?

- Para cezasının miktarı en az ve en çok ne kadar olacak?

- Kalitesiz yakıtlar kullanarak İzmir’in havasını bozanlar hangi numaralara bildirilecek?





Doğalgazda hedef 200 bin abone

İzmirgaz Genel Müdürü Burçin Yandımata, doğalgazı İzmirlilere özendirmek için yıl sonuna kadar abone olacaklara sıfır faizli, peşinatsız, masrafsız ve kefilsiz kampanya başlattıklarını açıkladı. Yandımata’nın konuşmasında beni şaşırtan tek şey; 480 bin konutun yararlanabileceği doğalgaz boru hattı döşenmesine rağmen, abone sayısının 138 bin civarında kalması oldu. İzmir’in kış aylarında havası niçin kirleniyor. 2010 yılı sonu itibariyle abone sayısının 200 bine çıkacağı bekleniyor. Tabii bu rakam bile yapılan yatırıma karşılık çok az. Yani bu kış da İzmir’in havası yine kirli olacak. Bakalım İzmir Çevre ve Orman İl Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi ilgilileri bu kış hava kirliliğini önleyebilecekler mi? Göreceğiz.





İmkanınız varsa hiç beklemeyin

2005 yılında evimin dibine doğalgaz gelmesine rağmen inat ettim ve 2 yıl abone olmadım. Abone olmadığım 2005 -2006 kış döneminde bugünkü rakamlarla 1970 TL’lık, 2006 -2007 kış döneminde ise 2300 TL’lık mazot yakarak kış geçirdim. Doğalgaza abone olduğum ilk kış ayları yani 2007 -2008 kış döneminde 480 TL’lık, 2008 -2009 ikinci kış döneminde 420 TL’lık, 2009-2010 kış döneminde ise 405 TL’lık harcama ile hem de tüm evi 6 ay süreyle (15 Ekim -15 Nisan arasında) ısıtarak kış aylarını geçirdim. Benim siz okurlarımıza önerim, şayet şartlarınız elveriyorsa hiç beklemeyin, bu kampanyayı hemen değerlendirin. Ayrıca temiz bir enerji kullanarak İzmir’in hava kirliliği yaşamamasına katkıda bulunacaksınız. En önemlisi de çocuklarınıza ve torunlarınıza temiz bir İzmir bırakacaksınız. Tabii en ucuz şekilde ısınacak, yıkanacak ve yemeklerinizi pişireceksiniz.







Plastik kapaklar için son 14 GÜN

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği’nin desteklediği “Haydi, plastik kapak toplamaya” adlı kampanya ile ilgili bir ihbar aldık. Bildiğiniz üzere 250 kilogram plastik kapağa bir akülü engelli arabası toplumdan büyük ilgi gördü. Ancak, her işte olduğu gibi bu kampanyada da duyarlı insanlar olduğu kadar, bu işi kendi çıkarlarına dönüştürenler de çıktı. Engelli vatandaşlarımızdan Necmettin Türel ile Jandarma ve Asayiş Vakfı’na bağlı Javsu İzmir Bayii Erol Arabacı bize şöyle bir uyarıda bulundular:



Uyanıklara dikkat!

“Engelli vatandaşlarımız yararına çok faydalı bir kampanya, ancak elinde torba, su satıcılarına giden bazı uyanıklar ‘Engelliler için kapak topluyoruz’ diyerek aldıkları kapakları veya 250 kilogram kapak toplayıp karşılığında aldıkları akülü tekerlekli arabaları satıyorlar. Vatandaşlarımız bu tür insanlara inanmasınlar ve plastik kapakları mutlaka Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ne ulaştırsınlar.”

Plastik kapak biriktiren vatandaşlarımıza duyurulur. Kampanya 30 Eylül’e günü sona erecek, onu da unutmayalım.





‘EKMEK KULÜBESİ İSTİYORUZ’

Bayraklı Nafiz Gürman Mahallesi 7161 Sokak sakinlerinden Murat Atik, “Bundan aylarca önce İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Aziz Kocaoğlu’ndan Nafiz Gürman Mahallesi Son Durak’a ekmek satış kulübesi konmasını istemiştik. Başkanımız da, ‘Tabii, inceleyelim’ demişti. Ancak, bu isteğimiz halen yerine getirilmedi. Mahallemiz sakinleri İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin işletmesi Kent Ekmek’te ürettiği ucuz ekmekleri almak için aşağıya iniyor ve oradan alıyorlar. Gençler yürüyerek gidebilir. Ancak, kadınlar, yaşlılar ve çocuklar gidemiyor. Yazın sıcak, kışında yağış nedeniyle zorluk çekiyoruz. İnsanlar bazen 2 veya 3 ekmek almak için dolmuş veya otobüsle gitmek zorunda kalıyorlar. Bu da bizim için masraflı oluyor. Tabii ucuz ekmek almamızın kıymeti kalmıyor. Başkanımızdan Bayraklı Nafiz Gürman Mahallesi Son Durak’a bir ekmek satış kulübesi konulmasını istiyoruz” diyor.





Ana caddelerde yeşil az yanıyor

Karşıyaka’dan arayan okurumuz Ahmet Çakmak, “12 Eylül Pazar günü Ayvalık’tan İzmir’e gelmek için saat 10.00’da hareket ettik. 1.5 saatte Aliağa’ya geldik. Aliağa’dan Karşıyaka’daki evimize 3 saatte ulaşabildik. Çünkü, her kavşaktaki trafik lambalarında beklemek zorunda kaldık. Ana arterlerdeki trafik ışıklarında yeşil ışık süresi daha uzun olması gerekmiyor mu?” diye soruyor.





Sokağımız kazıldı bir ay onarılmadı

Bu şikayet Güzelbahçe Yalı Mahallesi’nden geldi. “Güzelbahçe Ali Bayırlar İlköğretim Okulu’nun hemen arkasındaki sokakta İZSU bir su patlağı nedeniyle onarım yapmak için kazdı. Patlak onarıldı, ancak kazılan sokak bir aydır onarılmadı. Bir ay süreyle yuttuğumuz toz toprak bir yana araçlarımızın alt takımları arızalandı. Bakalım bu sokak ne zaman onarılacak?”





Bombacı Ali Çavuş heykeli yok oldu!

Karşıyaka Alaybey’den arayan Ahmet Cesur bakın ne diyor: “Son zamanlarda milli kahramanlarımıza ve şehitlerimize saygısızlıklar yapılıyor. Şehitler adına yapılan parklardaki levhalar çalınıyor boyalarla karalanıyor. 9 Eylül 1922’de Karşıyaka’ya ilk sancağı diken Bombacı Ali Çavuş’un Şehit Asım Aksoy Caddesi’ndeki heykeli yok oldu.”



