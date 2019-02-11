Kışlık ürünler çürüdü

Aydın Koçarlı ve Söke’deki taşkınlar sonrası göle dönen köylerdeki üreticiler, haziran ayına kadar üretim faaliyetlerinde bulunamayacaklarını ve çok zor durumda olduklarını bildirdi.

Son yılların en yağışlı ocak ayını geçiren Aydın’da, su baskınlarının neden olduğu zararın giderek arttığı açıklandı. Daha önce yapılan ıslah çalışmaları sonucunda 3 yıldır sorun olmayan bölgede, aşırı yağışların Büyük Menderes Nehri’nin aşağı havazasındaki tarım alanlarında taşkınlara neden olduğu dile getirildi. Bölgedeki birçok karayolunu ulaşıma kapatan ve özellikle Koçarlı’nın 3 bin kişilik nüfusuyla en büyük yerleşim yeri olan Yeniköy’ün taşkın suları altında kaldığı, Koçarlı ve Söke ovalarında yaklaşık 100 bin dönüm tarım arazisinin kullanılamayacak hale geldiği ifade edildi.

100 bin dekar su altında

Çine Adnan Menderes Barajı’nın devreye girmesi ve Büyük Menderes Nehri’nin aşağı havzasında yapılan nehir yatağı ıslah çalışmaları sonrası taşkın yaşanmayan Aydın Koçarlı ve Söke’de ocak ayındaki son yağışlarla birlikte binlerce çiftçi ailesinin mağdur olduğu iletildi. 100 bin dekar tarım alanının göle döndüğü ve bu arazilere haziran ayına kadar girilemeyeceği belirtildi.

‘Afet bölgesi olsun’

İl ve ilçe tarım müdürlüklerinin mağdur olan çiftçileri tespit etmeye başladığını belirten Koçarlı Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Mutlu, yaşananları şöyle özetledi:

“Bir aydır aralıksız yağan yağışlarla tarlalarımız, ahırlarımız ve evlerimiz sular altında kaldı. Besicilerimiz, hayvanlarının karnını doyuramaz hale geldi. Bu arazilere ekilen buğday, arpa ve yonca başta olmak üzere, ekili olan kışlık ürünler ile besicilerin yemlerinin tamamı suyla dolan arazilerde çürümeye başladı. Şu anda Bıyıklı, Soğuca, Tekeli, Dedeköy, Güdüşlü, Yağhanlı, Yeniköy, Kasaplı, Haydarlı ve Bağarası ile Söke Ovası’nda tarım alanları sular altında. Sular, yüksek yerlerde en erken 40-45 günde, çukur yerlerde de haziran ayında çekilir. Çiftçilerimiz çok mağdur, devletimizin bize destek olmasını ve bölgemizin ‘afet bölgesi’ ilan edilmesini istiyoruz.”