Komşu yapının lağım suyu binamıza akıyor

Sezen Kadıoğlu; İzmir’in ve Türk futbolunun örnek isimlerinden biri







Sezen Kadıoğlu; İzmir’in ve Türk futbolunun örnek isimlerinden biri. Ayrıca 1971 ve 1974 tarihleri arasında Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4 yıl başarıyla belediye başkanı olarak görev yapan bir kişi. Derdi büyük. Çünkü, 2006 yılından bu yana geçen 5 yılda sorununa çözüm bulamamış. Evi Konak ilçesi Bayramyeri semti Eşrefpaşa Caddesi üzerinde 5 katlı 239 numaralı ve İzmir’in ilk çok katlı binalarından bir tanesi. Üst katları boş ve sadece zemin katta bir kiracısı var. Sorunu; yan binadan kendi binasının zemin katına sızan lağım suyu. Sorununu İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı başta olmak üzere, Konak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bildirmiş.



Uyarım dikkate alınmadı



Sezen Kadıoğlu yaşadığı sorunu, bir de 50 yıllık okuru olduğu Milliyet Gazetesi’nden duyurmak istedi. Şikayeti aynen şöyle: “5 katlı binamın yan tarafındaki Tekşal Apartmanı’nın pis suyu, yani kanalizasyonu benim binamın zemin katına, yani binamın girişine akıyor. Pis sular ayrıca binamın zemin katındaki işyerine giriyor. Binamıza, zemin katına koyduğumuz paletlere basarak giriyoruz. Ayrıca leş gibi kokuyor. Hastalık yayılacağından korkuyorum. En önemlisi de sivrisinek ürüyor. Bu soruna neden olan 241 numaralı Tekşal Apartmanı’nın sahiplerine ilettik. Defalarca uyarmamıza rağmen hiçbir önlem almadılar. Almaya da niyetleri yok. Mağduriyetimizin bir an önce önlenmesini istiyorum.”





İlköğretim 1. sınıf okulları belirlendi



2011-2012 Eğitim ve Öğretim Yılı zorunlu öğretim çağına giren 1 milyon 258 bin 839 çocuk ilköğretim birinci sınıfa başlayacak. Çocukların ikamet adreslerine en yakın ilköğretim okullarına yerleştirme işlemleri yapıldı. Birinci sınıflar için öğrenci kayıtları, ‘Ulusal Adres Veri Tabanı’ndaki adres ve nüfus bilgileri esas alınarak il-ilçe öğrenci yerleştirme komisyonlarının belirlediği kayıt alanları doğrultusunda “e-kayıt” sistemi ile yapıldı. İlköğretim 1. sınıfına kayıtlarını yaptıracağınız çocuklarınızın hangi okula yerleştirildiğini öğrenmek isteyen veliler, http://www.meb.gov.tr adresinde yer alan “Veli Bilgilendirme Sistemi”nden TC kimlik numaralarını yazarak yerleştirildikleri okulları öğnebilecekler. Yerleştirme, aynı zamanda kesin kayıt özelliği taşıyor. Aksi bir durum yaşandığında ise velilerin bağlı bulundukları ilçe milli eğitim müdürlüklerine müracaat etmeleri öneriliyor.





Bozuk yollarımız ne zaman asfaltlanacak?



Karabağlar Belediyesi’ne bağlı Üçkuyular, Muammer Akar, Poligon, Şehitler, Maliyeciler, Esenyalı, Adnan Süvari ve Basın Sitesi mahallellerinde yaşayan okurlarımız bozuk yollar konusunda oldukça dertliler; bakın ne diyorlar: “Bizler İzmir Metrosu Üçyol-Üçkuyular arasındaki çalışmalar nedeniyle bozulan, fakat onarılmayan yollarımız konusunda dertliyiz.

Delik deşik bir halde

İnönü Caddesi trafiğe kapatıldıktan sonra sokaklarımız trafiğe açıldı. Otobüsler sokaklarımızdan geçiyor. Şu anda yolların tamamı delik deşik oldu. Uzun süredir de onarılmıyor. Geçenlerde güzergahlar yine değiştirildi. Ama levhaları halen kaldırılmadı. Levhaları kaldırımlarda duruyor ve yayalara engel oluyor. 119/1, 56 ve 52/42 sokakların hali içler açısı durumda. Sadece bizim sokaklar değil, alternatif yolların neredeyse tamamı delik deşik. Araçlarımızda alt takım kalmadı. Sokaklarımızdaki bozuk yollar ne zaman asfaltlanacak?”





DOğuRan köpeğin bir yavrusu kaldı



Konak Poligon Mahallesi 52/42 Sokak sakinleri 5 yavru doğuran sokak köpeğine sahiplendiklerini belirttikten sonra isteklerini şöyle dile getirdiler: “Yavrular zarar görecek diye sahiplendik. Ancak, 4 yavru öldü. Köpeklerin durumunu Hemşehri İletişim Merkezi ile Konak Belediyesi’ne ilettik. İlgi bekliyoruz. Apartmanımızın bahçesinde anne köpek ve yavrusunu koruyor ve karnını doyuruyoruz. Semt sakinleri hayvanlara daha fazla zarar vermeden, belediye yetkililerinin anne köpek ve yavrusuna sahip çıkmasını istiyoruz.”



Sivrisineklerden oturamıyoruz



Konak ilçesi Küçükyalı, Göztepe ve Güzelyalı semtlerinden arayan okurlarımız, sivrisinek konusunda dert yandılar. Okurlarımız, “Son günlerde sivrisinekler yüzünden dışarıda oturamaz, kapı ve pencere açamaz olduk. Güneşin batmasıyla birlikte ortaya çıkan sivrisinekler canımızı okuyor. Ayaklarımız, kollarımız, boyunlarımız ve kulaklarımız kaşınmaktan yara oldu. İlaçlama yapıldığını görmedik. Valilik Konağı çevresi de aynı. İzmir’de acilen genel sivrisinek mücadelesi yapılmalı” dediler.



Parkımızı bakıma alır mısınız?



Karabağlar Üçkuyular Mahallesi 14/4 Sokak sakinlerinden Mehmet Uygur, “Karabağlar Belediyesi nedense bizim semtimizle ilgilenmiyor. Sokağımızdaki parkımız aylardır bakımsız bir durumda. Her tarafını otlar sardı ve sokak köpeklerinin de mekanı haline geldi. Belediyeyi bu konuda defalarca aradık ama kimse sorunumuza çözüm getirmedi. Parkımızın bakıma alınmasını, ayrıca aç ve susuz sokak köpeklerinin de sahiplenilmesini istiyoruz” diye dert yandı.



Bayındır kavşağı yeniden düzenlensin



İzmir-Aydın arasında nakliyecilik yapan Selim Nalıncıoğlu, “Bu yolun Çaybaşı girişindeki Bayındır Kavşağı’nda trafik lambaları trafik akışını engelliyor. Çünkü, Bayındır istikametine yeşil ışık yandığında Bayındır’dan gelen araç ya olmuyor, ya da 1-2 tane oluyor. Arka arkaya 5,6 araç hiç görmedim. İzmir ve Aydın istikametinde ise onlarca araç dakikalarca bekliyor. Akaryakıt kaybına mı, yoksa zaman kaybına mı yanalım” diyor

