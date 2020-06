Konak Pier tuvaletinde hiçbir değişiklik yok

25 Mart 2011 Cuma günkü köşemizde İzmir’de böyle rezil bir umumi tuvalet arasanız bulamazsanız” başlıkları ile Usta Gazeteci Öcal Uluç ve arkadaşı Avukat Fahrettin Akyürekli‘nin sinemaya gittikleri Konak Pier Alışveriş Merkezi’nde yaşadıkları olumsuzlukları dile getirmiştik. Uluç ve Akyürekli “Keşke gitmez olaydık” diye aktardıkları şikayetlerinde Konak Pier gibi bir tarihi mekana ait genel tuvaletin rezil mi rezil bir durumda olduğunu belirterek İzmir’e yakışmadığını dile getirmişlerdi.



“Bizden bu kadar”



Usta Gazeteci Öcal Uluç, daha sonra rezil durumdaki genel tuvaleti duyarlı bir vatandaş olarak Konak Pier yetkililerine aktarmak için gittiğinde karşısına çıkan tesis güvenlik müdürünün tavır ve davranışlarının kabalığının yanında Avukat Akyürekli ile birlikte bir dayak yemediklerini anlatmıştı.

Geçenlerde Handan Kılıçaslan isimli bir okurumuz aradı ve bakın ne dedi:

“Konak Pier’deki tuvalet yazınızı okudum. Zaman zaman gittiğim tesise geçenlerde yine gittim. Yazınız aklıma geldi ve bir gelişme olup olmadığını izlemek için genel tuvalete gittim. Aman Allah’ım gittiğime gideceğime bin pişman oldum. Çünkü, hiç birşey değişmemişti. Üzüldüm. Yıllardır süren bu problem nedeniyle ben de Konak Pier yönetimine ve belediyelere defalarca bu konuda e-mailler attım. İlginçtir ama kimse müdahale etmedi. Şu anda böyle bir tarihi dokuda genel tuvaletin konumu içler acısı bir durumda. Merak ettiğim konu; bu kenti yönetenler bu rezilliği nasıl olur da görmezlikten gelir ve müdahale etmezler.”



Yağmur suyu kanalına çözüm istiyoruz





Bornova Profesörler Sitesi’ndeki Tansaş’ın bulunduğu binanın önünde bulunan yağmur suyu kanalları ile ilgili bu üçüncü uyarımız olacak. Daha önce burada bulunan apartman yöneticisi Kadriye Can isimli okurumuz bu konuyu yetkililere iletmemizi istemişti. Bu kez de aynı apartmanda oturduğunu belirten bir okurumuz bakın ne dedi: “İZSU, Evka-3 çıkışındaki eski 124 Sokak, yeni Taha Carım Caddesi’ne önceki yıl yağmur suyu kanalı yaptı. Tabii kanal yolun ortasına yapıldı. Üstünede 1 metre genişliğinde kaynaklı sistemle ızgara konuldu. İlginç. Neden mi? Bu yol trafik yoğunluğu yaşanan bir yol. Her araç geçişinde ızgaralar yerdinden oynuyor ve geacenin geç saatlerinde insanı çıldırtan ses çıkarıyor. Yani semtimizde bu ızgaralar yüzünden gürültü kirliliği yaşanıyor. Daha önce bu ızgaraların kaldırılıp, Gazi Bulvarı ile Karşıyaka ve Çınarlı Meslek Lisesi civarındaki vidalı sistem kanallardan yapılmasını istedik. Yapılmadı ve biz de bu gürültüyü çekmeye devam ettik. Cezalı isek 2 yıldır cezamızı çektik. Yetmez mi bu çile?”



Oy kullanacaklara önemli bir uyarı



Birkaç gün önce postaneye ‘e- devlet’ şifresini almak için giden okurumuz Salih Koca başından geçen olayı okurlarımızla paylaşmamızı istedi. Aynen aktarıyorum:

“Arkadaşımla İzmir’deki Ptt’ye ‘e- devlet’ şifremizi almak için gittik. Arkadaşıma verildi bana verilmedi. Nedenini sordum? Nüfus cüzdanımdaki aile sıra, cilt ve sayfa numaralarımın değiştirilmiş olduğunu söyledi. İki yıl öncesine kadar İstanbul’da yaşıyordum. Nüfus kaydım Eminönü’ydü. Eminönü ve Fatih birleştiği için numaralarım değişmiş. Yani şu anda elimdeki nüfus cüzdanımla resmi kurum ve kuruluşlarda hiçbir işlem yaptıramayacakmışım. Ptt’deki yetkiliye ‘Çare ne?’ diye sordum ve bana hemen bir nüfus idaresine gidip yeni nüfus cüzdanı çıkartmamı önerdi.



2 fotoğrafla gidin



Bu durumun sadece birleştirilen belediyeler nedeniyle olduğunu sanmayın. Nüfus kaydı başka ilçelerde olanlarda da aynı durum yaşanıyormuş. Önerim, bir postaneye giderek ‘e- devlet’ şifrenizi almak üzere müracaat etmeniz. Nüfus cüzdan kayıtlarınız değişmemiştir. Eğer değişmişse, postane çalışanı sizi uyarıyor. O taktirde nüfus cüzdanınızla resmi işlem yaptıramayacaksınız haberiniz olsun. Ayrıca nüfus cüzdanında vatandaşlık numarası olmayan ve yıpranmış nüfus cüzdanı olanlar da aynı sorunları yaşayacaklar. Hemen en yakın nüfus idaresine 2 fotoğrafla gidip yeni nüfus cüzdanı çıkarın. Yoksa seçimde oy kullanamayacaksınız.”



Seyyar satıcılarla mücadele edilsin



Konak ilçesi sakinlerinden Oğuz Atılgan, “Göztepe’de oturan sade bir vatandaşım. Semt sakinleri olarak bir türlü çare bulamadığımız seyyar satıcı istilasını bir kez daha yetkililere aktarmanızı istiyorum. Problemimiz şöyle:

Her Allah’ın günü hem de sabah saat 06.00’dan itibaren simitçilerin bitmek tükenmek bilmeyen bağırışlarıyla uyanıyoruz. Mahallemize o kadar çok simitçi giriyor ki, biri sokağın bir başında, diğeri öteki başında bağırıp çığırıyorlar. Bunların geçişi saat 12.00’ye kadar sürüyor. Bunlar bitiyor, ardından seyyar manavlar sahneye çıkıyor. Bunlar da akşama hatta gece yarısına kadar bas bas bağırıyorlar, hem de yüksek sesli cihazlarla. Benim anlamadığım Konak Belediyesi Zabıta ekipleri bu duruma neden müdahale etmiyorlar? Özellikle ses ve görüntü kirliliği yaratan seyyar satıcılara niçin engel olunmuyor? Hele hele hafta sonları çileden çıkıyoruz. Amacım kimsenin ekmeğiyle oynamak değil ama bu kadar da olmaz ki” diye dert yanıyor.



Otobüs durağını eski yerinde istiyoruz



Urla Zeytinalanı Çamlıçay Mahallesi Nazar Sitesi’nden Beser Yıldız, “Eski Çimtaş yolu üzerindeki Taş Ocağı Durağı yola çıkışta görüşü engelliyor diye sağdan sola alındı. Ancak bu durağın sol tarafa alınması ölümlü trafik kazalarına neden olabilir. Çünkü bu yola girmek isteyen sürücüler hızını kesmiyor. Bu nedenle durağın eski yerine alınmasını istiyoruz. Sitemiz sakinleri olarak bu yüzden sıkıntı çekiyoruz” diyor.



Sokağımız tek yönlü olmalı



Karşıyaka Bostanlı 2014 Sokak sakinleri, sokaklarında trafiğin çift yönlü işlediğini belirterek sokaklarının tek yönlü olmasını istiyorlar. Okurlarımız, “Sokağımız bizim kabusumuz. Çünkü dar ve ne yazık ki halen çift yönlü olarak trafiğe açık. Ayrıca araçlar da sokağımızda sağlı ve sollu olarak park edildiği için karşılıklı araç geldiğinde tartışmalar yaşanıyor. Tabii korna sesleri de eksik olmuyor. Sokağımızın trafiğe tek yönlü olarak açık tutulmasını istiyoruz” diyorlar.



SORUNUNA SAHİP ÇIK



Sokağınızdaki, mahallenizdeki, kentinizdeki aksaklıkları ve yaşamınızda karşılaştığınız sorunları sorumlulara duyurmak, şikayetlerinizi onlara iletmek ve çözüm bulmalarını sağlamak istiyorsanız, 0555-253 52 52 numaralı telefonumu 24 saat arayabilir; ayrıca kemal.onderoglu@milliyet.com.tr elektronik posta adresine iletebilirsiniz.