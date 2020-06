Kordon’a gündüz çöp çıkarılmasın

1. Kordon’da bir kafede oturan ve İzmir’e bu görüntüyü yakıştıramadığını söyleyen okurumuz bakın ne diyor: “Alsancak İskelesi’nin tam karşısındaki bu görüntü EXPO adayı İzmir’e hiç yakışmıyor.

Burası yurt içinde ve dışında bilinen en önemli bir yer. Kordon’daki işletmeler çöpünü isteği saatte çıkarmamalı. Üstelik burası kruvaziyer turizmin geçiş güzergahı. Büyükşehir Belediyesi burada gün içinde çöp çıkarmayı yasaklasın. Ayrıca çöp konteynerleri Kordon’dan kaldırılsın, işletme sahipleri ile apartman yönetimlerine verilsin. Çöpler gece saat 24.00’ten sonra çıkarılsın. Günün diğer saatlerinde çöp çıkarmak yasaklansın.”

Gölet tesislerini sakın satmayın

Her hafta onbinlerce vatandaşın dinlenmek, eğlenmek, hava almak ve çeşitli etkinlik için gittikleri tesislerin özelleştirileceği haberi, tepkilere neden oldu...



İzmirli okurlarımız, Buca Gölet’in satılacağı ile ilgili duyumlar aldıklarını belirterek Buca Belediye Başkanı Ercan Tatı’nın bu konuda halkı bilgilendirmesini istediler. Okurlarımız Buca Gölet Tesisleri’nin bu haliyle kalmasını istediklerini belirterek, “Biz Buca Koop’ta yaşıyor ve havaların ısınmasıyla birlikte hemen hemen her gün ailemizle birlikte Buca Gölet Tesisleri’ne geliyoruz.

Son aylarda tesislerde Buca Belediyesi’nin tesislerde zarar ettiği ve satacağı ile ilgili duyumlar aldık. Yani ‘Özelleştirilecek’ deniliyor, doğru mu? Buca Gölet Tesisleri, ilçemizde 3 dönem belediye başkanı olarak görev yapan Mimar Cemil Şeboy tarafından yaptırılarak halkın hizmetine sunuldu.



Orta tabaka giremez

Şayet böyle birşey varsa, ki, bu da fiyatların yükseleceği, bu düzen ve disiplinin yok olacağı demektir. Özelleştirilirse orta tabaka olarak artık buraya çok zor gireriz. Çünkü İzmir’de bunun çok örneği var” dediler. Konuyu Buca Belediye Başkanı Ercan Tatı’nın dikkatine sunuyorum.

167 bin metrekare

Ege’nin ve İzmir’in en gözde dinlence ve eğlence merkezi arasında yer alan Buca Gölet Tesisleri 167 bin metrekare alanda kurulu. İçinde 300 kişilik balık restoran, 600 kişilik et ve fast foot, 200 kişilik kafeterya, amfitiyatro, piknik alanı, gölet bar, hobi bahçeleri, seyir terasları, çocuk oyun setleri, market, hayvan padoğu ve otopark bulunmaktadır. Her gün on binlerce vatandaş tesislerden yararlanmaktadır.



Ana’nın büstü görünmüyor

Karşıyaka’dan arayan Mehmet Şanlı, “Burası Karşıyaka Yalı Caddesi. Bostanlı Vapur İskelesi’nin önü. Burada Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın bir kaide üstünde maskı var. Ancak gelin görün ki, geçtiğimiz günlerde buraya bir reklam panosu dikildi ve büstün diğer taraftan görüntüsü kapatıldı. Özellikle vapur iskelesinden inenler bu pano yüzünden Zübeyde Hanım’ın büstünü göremiyorlar. Bu panoyu buraya koyanlar lütfen gelip incelesinler” diyor.

Apartman önü işgal edildi

Karşıyakalı Serap Akkoç , “2017 Sokak Göksu Apartmanı zemin katta ticari faaliyette bulunan Keyfe Keder isimli kafe, apartman yönetiminin izni olmaksızın geçiş yollarımıza koyduğu masa, sandalye, şemsiye ve dondurma ünitesi ile tüm geçişimizi kapattı. İşletme sahibini uyardık ama bizi dinlemiyor. İşletme sahibi ayrıca kaldırımı da işgal etti. Şikayetçiyim. Umarız bu kez adli olayların oluşmasına fırsat vermeden belediyemiz bunlara müdahale eder” diye destek istedi.

Sokağınızdaki su patlağını bildirin

İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçen hafta su arızalarına kısa sürede müdahale etmek için tam donanımlı hidrolik su arıza ekip ve araç sayısını 100’ün üzerine çıkardığını açıkladı. Yeni araçların çevreye duyarlı ve gürültüsüz çalıştığı, ekiplerin arızalara daha çabuk ulaştığı söylendi. İZSU?yetkilileri “Su boşa akmasın” diye bir kez daha uyardı ve şunları hatırlattı:





“Sokağınızda su ve kanal arızası olduğunda 24 saat hizmet veren 185 veya 445 66 55 numaralı çağrı merkezine ulaşın. Bu hatlara yağmur suyu kanalları, dere temizliği ve bakımı hakkında arıza, istek ve şikayetlerinizi de bildirebilirsiniz. Ayrıca bu iki hattan programlı su kesintilerini, abone no ile borç sorgulamalarını, yeni abonelik bilgilerini, su ve atıksu tarifeleri ile vezne yerleri hakkındaki tüm bilgileri de öğrenebilirsiniz.”

Bayraklı’da gürültü kirliliği

Bayraklı Fuat Edip Baksı, Alparslan, 75.Yıl ve Cengizhan mahalleleri sabaha kadar uyuyamadıklarını belirtiyor ve şikayetlerini şöyle dile getiriyorlar: “Sabahın ilk ışıklarına kadar süren, Bayraklı sahilindeki eğlence mekanlarının gürültüsünden çok rahatsız ve şikayetçiyiz. Özellikle yaz aylarında bu sorun çok daha fazla oluyor. Yetkililerin ilgilenmesini istiyoruz.”

Balçova hattına eski otobüs vermeyin

Balçova sakinleri toplu ulaşımdan dertli. Onur Mahallesi sakinlerinden Ali Atak bakın ne diyor:



“Benim işyerim Bornova’da. Sabahları ve akşamları 554, 8 ve 209 hatlı otobüslerle Halkapınar veya Konak’a geliyorum. Sonra da Metro ile Bornova’daki işyerime gidiyorum. Ancak, otobüsler hep geç geliyor. İlginç olan da bu hatlara giden otobüsler nedense hep beraber geliyor. Tabii balık istifi gidiyoruz. Bu otobüsleri kaçırdık mı bekleyin ki otobüs gelsin. En az 30-40 dakika bekliyoruz. Ayrıca otobüslerin klimaları çalışmıyor ve çok sıcak oluyor. Çünkü bu hatta çoğunlukla eski otobüsler veriliyor.”

