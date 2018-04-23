‘Kordonboyu keşke hep böyle olsa’

İzmir’in cazibe merkezinin gece yarısından sonra da denetlenmesi istendi

İzmir’in cazibe merkezinin gece yarısından sonra da denetlenmesi istendi. Gündüz Kordon’un keyfini çıkaranları örnek gösteren bölge sakinleri, gece yarısından sonra gelen bazı kendini bilmezlerin huzursuzluğa neden olduğunu içki şişelerini kırıp birbirlerine saldırdığını ve çevreyi rahatsız ettiğini bildirdi

İzmirli bir okurumuz, önceki gün köşemizi aradı; alt başlıkta verdiğimiz ihbarda bulunduktan sonra, “İzmir’e bahar geldi mi, 1. Kordon çoğunlukla gençler tarafından işgal edilir. Çimlere oturulur, deniz esintisi altında sohpetler edilir. Gruplar halinde şarkılar söylenirdi. Geç saatlere kadar kızlarımızı kimse rahatsız etmezdi. Ayrıca son bir yıldır çiğdem kabukları göremezdiniz. Geçen yıl İzmir Büyükşehir Belediyesi 1. Kordon’u güzelleştirmek için tüm birimleriyle birlikte ele aldılar. Genel Sekreter Buğra Gökçe ile ilgili daire başkanları Kordon’da temizlik ve mekan düzenleme çalışmaları yaptılar” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

‘Şimdi Allah’a emanet’

“Çimler ve tartan pist yenilendi, Kordon çiçeklerle donatıldı. Kordonboyu İzmir’e yakışır hale getirildi. Ayrıca İzmir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı asayiş ekipleri de sık sık denetim yaparak 1. Kordon’da vatandaşların huzur içinde zamanlarını geçirmelerini sağladı. Ancak şu anda 1. Kordon, Allah’a emanet durumda. Özellikle Atatürk Caddesi arkasındaki Cumhuriyet Bulvarı ile bağlantılı 1449, 1453, 1481 sokaklar ve çevresi gece yarısından sonra ellerinde içki şişeleri ile çevreye rahatsızlık veren ve nara atan kişiler tarafından işgal altında. Hatta bulvar ve ara sokaklar şişe kırıkları ile dolu. Kordon’dan Talatpaşa Bulvarı’na gitmek için kullandığımız bu sokaklardan korku içinde geçiyoruz. Kızlara laflar atılıyor. Çimlerde geçen yıl daha huzur içinde oturuyorduk. Bira ve içki içenler olsa da adabıyla içiyorlar, kimseyi rahatsız etmiyorlardı. Şimdilerde hava karardıktan sonra çilingir sofraları kuruluyor, oturanlara ve çevreye rahatsızlık veriliyor. Kabuklu çerez yiyenlere kimse müdahale etmiyor, çimlere de zarar veriliyor. Seyyar tuvalette uzun kuyruklar oluyor. Tuvaletin pis kokusu, apartmanlardan duyuluyor. Biz geçen yıl olduğu Kordonboyu’nun temiz, güvenilir ve huzur içinde zaman geçirilen bir yer olmasını, İzmir’e yakışır hale getirilmesini istiyoruz.”

Koltuklar böyle çok güzel oldu

Bu mesaj geçen yıl İzmir Metro koltuklarının açık renk (bej) olması nedeniyle çabuk kirlendiğini ve çok çirkin şekilde olduğunu ihbar eden okurlarımızdan geldi. Fotoğraflarını da çekip köşemize gönderen okurlarımız bakın ne dediler: “İzmir Metro hizmeti konusunda aksaklıklar olsa da bu projeyi İzmir’e kazandıran yöneticilere teşekkür ediyoruz. Ancak, bu hizmet devreye girdiğinde koltuk kılıfı renklerinin çok kötü bir seçim olduğunu söylemiştik. Ki öyle de oldu. 3-4 ay içinde bej rengindeki koltuklar kir içinde kaldı. Biz de bu köşeden koltuk kılıflarının kir içinde olduğunu ve değiştirilmesini istedik. Yetkililer de koltuk kılıflarını değiştirdiler. Şu anda seçilen koltuk kılıflarının rengi kiri göstermeyecek şekilde olmuş. Bir de İzmir Metro vagonları çok kötü kokuyor. Metro vagonları kokmuyor. Nedenini öğrenmek istiyoruz.”

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