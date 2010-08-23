KÖRFEZ EVLERİ’NE doğalgaz müjdesi

20 Ağustos 2010 Cuma gün “Karşıyaka Körfez Evleri sakinleri doğalgaz istiyor” başlıklı bir yazı ile 703 konutta yaşayan iki bin vatandaşımızın beklentisini İZMİRGAZ yetkililerinin dikkatine sunmuştuk.

İZMİRGAZ Genel Müdürü Burçin Yandımata aradı ve dile getirdiğimiz isteğin yönetim kurulunca olumlu karşılandığı müjdesini verdi.



Yatırım programına alındı

Yandımata şunları söyledi:

“Söz konusu bölge İzmirgaz A.Ş.’nin 2010 yatırım programında olmamakla beraber gerek Ege -Koop. Genel Başkanı Hüseyin Aslan’ın gerekse Körfez Evleri sakinlerinin yoğun talebi doğrultusunda bugün yapılan toplantıda Ege -Koop Körfez Evleri bölgesine 2010 yılı içerisinde yatırıma acilen başlanması ve ısınma mevsimi başlamadan doğalgaz arzının sağlanması kararı alınmıştır. Ayrıca günümüz itibarı ile Ege -Koop Körfez Evleri ve çevresindeki diğer kooperatiflerin, abonelik işlemlerini yapabilmeleri için gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

Bir başka deyiş ile bu bölgede oturan vatandaşlarımız bu günden itibaren abonelik işlemlerini yaptırabileceklerdir.”

Çevreci, ucuz ve sağlıklı enerji

İZMİRGAZ; ucuzluğu, konforu ve en önemlisi çevreci bir yakıt olması ile öne çıkan doğal gazı; İzmir ve Tire şehirlerinden oluşan dağıtım bölgemiz sınırları içerisinde yaygınlaştırmak için konut ve sanayi abonelik faaliyetlerine devam etmektedir. İzmir ekonomisine ve hava kalitesine büyük katkı sağlayan doğalgazın faydalarını şöyle sıralayabiliriz.

*Doğalgaz, sağlıklı bir enerji kaynağıdır. Şehrin havasının temiz kalmasını sağlar.

*Doğalgaz, kesintisiz bir enerji kaynağıdır. İstenildiği anda ve istenildiği miktarda kullanım imkânı sunar. Yakıt arama, nakliye, depolama, atık taşıma gibi problemleri yoktur.

*Doğalgaz, zamandan ve işgücünden tasarruf sağlar.

*Doğalgazlı sistemlerde sıcaklık kontrolü çok hassas ve hızlı olarak yapılabilir. Böylece enerji tasarrufu ve konfor sağlanır.

Patlak su borusu 10 gündür akıyor

Bornova Küçükpark’tan arayan vatandaşlar, “İzmir Büyükşehir Belediyesi bize su tasarrufu yapmamız için fahiş fiyatla su satıyor, ama İZSU sokaklardaki patlak su borularını 10- 15 günden önce onarmıyor. Hatta bir aydır onarılmayan patlak su boruları bile var. Küçükpark Metro Sokağı’nda geçen haftadan beri bir patlak su borusu onarılmadı. Akan suya yazık değil mi? Bu patlağı defalarca ilgililere ilettik. Hatta telefona çıkan görevlilerle yüzgöz olduk. Ama 10 gündür bir su patlağını onarttıramadık. Günlerce boşa akan bu suyun bedeli Büyükşehir’in bütçe görüşmelerinde bize zam olarak yansıtılıyor. İzmir’de 20- 25 metreküp su kullanan bir vatandaş 75 ile 110 TL arasında ücret ödüyor. Asgari ücretin 600 TL olduğu ve işsizliğin kol gezdiği bir ülkede bu su fiyatları acilen aşağı çekilmeli. 20 -25 metreküp su kullanan bir aile en fazla 50 TL ödemeli. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri bu zamlar gündeme geldiğinde niçin karşı çıkmıyorlar? Su fiyatlarını niçin eleştirmiyorlar? Biz onları haklarımızı korusunlar diye o meclislere seçtik” diye dert yandı.

Bu kargo şirketi ile bir daha mı, tövbe!

Yıllardır her türlü gönderimi emanet ettiğim ve işini hiç aksatmadığını bildiğim kargo şirketinin çalışanlarından bazıları işi kolayına getirmek istiyor olacaklar ki, önemli bir iletimizi önceki hafta zamanında yetiştiremedikleri için bizi zarara uğrattılar.

Bu şirketin adı Yurtiçi Kargo. Nevşehir Yurtiçi Kargo’dan 9 Ağustos günü teslim alınan ve içinde önemli bir evrak olan zarfımız 11 Ağustos günü en geç saat 13.00 ile 15.00 arasında Selçuk Pamucak’a teslim edilecekken, ileti istenilen saatte elimize ulaştırılamadığı için işimiz olmadı.

Tabii Nevşehir ve Selçuk’a ettiğimiz telefonlar ile sarfettiğimiz enerjimize rağmen evrak elimize zamanında geçmedi. Selçuk Yurtiçi Kargo’dan saat 18.05 gibi telefonla arayan bayan görevli, “Kargonuz geldi” dedi. “Peki niçin adresime ulaştırılmadı?” diye sorduğumda, “Dolmuşla geldi, isterseniz gelip alın. Tek arabamız var ve şu anda gidecek olan gönderileri topluyor, ancak işi bitince gönderebilirim” diye yanıt aldım. Bu yanıt şirketin ulaştırılan kargolara bakışını ve uygulamasını gayet güzel gözler önüne sergilemiş oldu.

Bir ESHOT şoförü kırmızı ışıkta geçti

Alsancak’tan arayan Tacettin Akdağlı, “Bu şoför cezalandırılmalı” diye sözlerine başladığı şikayetini şöyle sürdürdü: “18 Ağustos 2010 Çarşamba günü saat 13.00 sıralarında kırmızı ışıkta geçen 93 -375 plakalı ESHOT otobüsü Çankaya Şair Eşref Bulvarı’ndan Lozan istikametine devam eden trafiği kesti. Çünkü, Hürriyet Caddesi’nden Şair Eşref Bulvarı’na kırmızı ışıkta giriş yaptı. Trafik diğer yönden açılınca otobüs yolun ortasında kaldıve trafik kilitlendi. “

Taksi dolmuşlar denetleniyor mu?

Karşıyaka Alaybey’den arayan Selim Bostancıoğlu, “Karşıyaka -Bostanlı arasındaki taksi dolmuşlarla hiç seyahat ettiniz mi? Özellikle kentimizin trafiğini düzenleyenlerin bu dolmuşlarla sivil kıyafetler içinde seyahat etmelerini öneriyorum. Çünkü, bu araçların sürücüleri yolcuları taşımıyor, ralliye katılmışlar gibi hız yapıyorlar. Uyardığınızda da, ‘İnebilirsiniz’ diyerek tersliyorlar. Bu dolmuşların sürücülerinin uyarılmasalarını istiyorum” diyor.

Bu kadarına da pes doğrusu!

Bu fotoğrafı genç arkadaşlarımızdan Mustafa Gülseren çekti. Burası Menemen ile Karşıyaka’yı birbirine bağlayan Anadolu Caddesi’nin Çiğli civarındaki refüjü. Bu civarda İzmir Büyükşehir Belediyesi yürüyen merdivenli yaya üst geçitleri yaptı. Ayrıca trafik ışıklarının sağlıklı yandığı onlarca da yaya geçidi var. Trafik akışı en yoğun olan bu yolda onlarca yaya bu şekilde geçişler yaptığı için yaşamlarını yitirdi.