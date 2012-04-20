‘Kuruş’ kaldırılsın ya da piyasaya sürülsün









Bu konu son aylarda köşemize gelen şikayetler arasında ön sırayı almaya başladı. Okurlarımız özellikle TEDAŞ, İZSU, TELEKOM, PTT ve benzer kamu kurumları veznelerine gittiklerinde kuruş olarak gelen 78.96, 50.86, 5.21 TL gibi fatura ödemelerinde para üstlerinin verilmediğini ilettiler. Bazı okurlarımız da yiyecek, giyecek ve benzeri ürünleri satan mağaza ve marketlerin ucuzluk yapmış görünmek ve rekabet etmek için 3.49, 4.59 veya 9.99 TL vb. rakamlarla satış yaptıklarını, kuruş olarak geri kalan paraların verilmediğini bildirdiler. Kuruş yüzünden veznelerde tartışıldığını belirten bir okurumuz şunları dile getirdi:



Bankalarda da yok

“Tartışmaları İZSU, TEDAŞ, PTT, bankaların veznelerinde ve hipermarketlerin kasalarında yaşıyoruz. Geçen ay faturam 78.96 TL olarak geldi. Veznede görevli kişi benden 79.00 TL aldı. Veznedeki görevliye 4 kuruşumu vermesini söyledim. Bana, ‘Yok, nereden vereyim. Eksik alırsam maaşımdan kesiliyor’ gibi bir mazeret üretti. 20-25 bin aboneden 2-3 kuruş kesilse biriken o para kimin cebine giriyor? Bu ay elektrik bildirimim 137.79 TL geldi ve ödemeye gittiğimde faturam 137.71 TL olarak çıktı, görevli 140.00 TL verdim ve benden 137.75 TL kesti. Ben de 4 kuruşumu istedim ve görevli veremeyeceğini belirtti. Oradan Ziraat Bankası’na gittim ve kuruş almak istediğimi belirttiğimde bana, ‘Yok, git merkez bankasından al’ dedi.”

Onlarca okurumuz da,”Ürünler 4.99, 5.99, 9.99, veya 9.90 TL gibi etiketler konularak satış yapılıyor. Ancak alış veriş sonrası para üstü olan 1, 5 ve 10 kuruşlar ne yazık ki verilmiyor. Madem böyle satışlar yapılıyor piyasaya 1-5 ve 10 kuruşlar sürsünler. Ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Ticaret Odaları 4.99, 9.99, vb. fiyatlandırma yaparak reklam ve satış yapanları yasaklaması gerekmiyor mu? Özellikle ticaret odaları bu tür satışları niçin yasaklamıyor?” diye sordular.





Pazaryeri için teşekkür ediyoruz





Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ’ın Ege-Koop Körfezevleri civarına yapacağı “Butik ve modern pazaryeri” haberi geçen hafta gazetemizde yer almıştı. Gecekondu ve imarsız yapıların ağırlıklı olduğu ilçesinde kentsel dönüşüm mücadelesini sürdüren Başkan Karabağ, yeni ve modern yerleşim yeri olan Ege-Koop Körfez Evleri ve çevresindeki vatandaşların yararlanacağı kapalı ve modern bir pazaryeri yapacağını açıklamıştı. Başkan Karabağ bu projesi için “Körfez evleri ve çevresinde yaşayan vatandaşlarımızın alışveriş yapacakları yer yok. Bu nedenle bu semte bir pazaryeri kurmaya karar verdik” demiş ve şu bilgileri vermişti: “Pazaryerini 7382 Sokak üzerine kuracağız. Yapacağımız pazaryerinde yaklaşık 80 pazarcı tezgâh açacak.”