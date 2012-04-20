‘Kuruş’ kaldırılsın ya da piyasaya sürülsün

Bu konu son aylarda köşemize gelen şikayetler arasında ön sırayı almaya başladı. Okurlarımız özellikle TEDAŞ, İZSU, TELEKOM, PTT ve benzer kamu kurumları veznelerine gittiklerinde kuruş olarak gelen 78.96, 50.86, 5.21 TL gibi fatura ödemelerinde para üstlerinin verilmediğini ilettiler. Bazı okurlarımız da yiyecek, giyecek ve benzeri ürünleri satan mağaza ve marketlerin ucuzluk yapmış görünmek ve rekabet etmek için 3.49, 4.59 veya 9.99 TL vb. rakamlarla satış yaptıklarını, kuruş olarak geri kalan paraların verilmediğini bildirdiler. Kuruş yüzünden veznelerde tartışıldığını belirten bir okurumuz şunları dile getirdi:
Bankalarda da yok
“Tartışmaları İZSU, TEDAŞ, PTT, bankaların veznelerinde ve hipermarketlerin kasalarında yaşıyoruz. Geçen ay faturam 78.96 TL olarak geldi. Veznede görevli kişi benden 79.00 TL aldı. Veznedeki görevliye 4 kuruşumu vermesini söyledim. Bana, ‘Yok, nereden vereyim. Eksik alırsam maaşımdan kesiliyor’ gibi bir mazeret üretti. 20-25 bin aboneden 2-3 kuruş kesilse biriken o para kimin cebine giriyor? Bu ay elektrik bildirimim 137.79 TL geldi ve ödemeye gittiğimde faturam 137.71 TL olarak çıktı, görevli 140.00 TL verdim ve benden 137.75 TL kesti. Ben de 4 kuruşumu istedim ve görevli veremeyeceğini belirtti. Oradan Ziraat Bankası’na gittim ve kuruş almak istediğimi belirttiğimde bana, ‘Yok, git merkez bankasından al’ dedi.”
Onlarca okurumuz da,”Ürünler 4.99, 5.99, 9.99, veya 9.90 TL gibi etiketler konularak satış yapılıyor. Ancak alış veriş sonrası para üstü olan 1, 5 ve 10 kuruşlar ne yazık ki verilmiyor. Madem böyle satışlar yapılıyor piyasaya 1-5 ve 10 kuruşlar sürsünler. Ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Ticaret Odaları 4.99, 9.99, vb. fiyatlandırma yaparak reklam ve satış yapanları yasaklaması gerekmiyor mu? Özellikle ticaret odaları bu tür satışları niçin yasaklamıyor?” diye sordular.
Pazaryeri için teşekkür ediyoruz
Karşıyaka Bostanlı 6349 Sokak sakinleri de otobüslerin semtlerine girmemesi konusunda oldukça dertliler. Onlarca okurumuz topladıkları imzaları ESHOT Genel Müdürlüğü’ne iletmelerine rağmen isteklerinin gerçekleşmediğini belirterek, “ESHOT’un İZBAN hizmeti nedeniyle bazı otobüs güzergahlarında yapmış olduğu değişiklik semtimize de uygulandı. Uygulandı da hizmet iyileştirileceğine çok daha kötü duruma getirildi. Geçen yıl otobüsler Tansaş yanından Bostanlı içine giriyordu. Şimdi ise sahile geçiyor, çok aralıklı iki durak ve sonrasında Bostanlı İskelesi’nde yolcularını indiriyor. Geçen yaz aylarından bu yana özellikle bu kış biz yaşlılar, çocuklu kadınlar, hastalar ve tüm Bostanlı halkı en az 1 kilometre, hem de yoğun trafik içinden geçerek Bostanlı içine giriyoruz. Ayarlama yapılırkan halkın yararı düşünülür. Yeni düzenleme ile halk mağdur duruma düştü. Otobüslerin Bostanlı içinden de geçmesini istiyoruz” diye bir kez daha yetkililere sorunlarını iletmemizi istediler.
İZSU, su patlağını aynı gün onardı
Köşenizde “Su patlağı 10 gündür onarılmadı” başlıklı şikayette; Gaziemir Sevgi Mahallesi’nde pazaryeri arasındaki sokaktaki su patlağının 10 gündür onarılamadığı, suyun boşa aktığı,yetkililere 5-6 kez bildirilmesine rağmen ilgilenmedikleri belirtilmiş. Konuyla ilgili bilgi veren İZSU Genel Müdürlüğü yetkilileri şu açıklamayı yaptı; Gaziemir 657 Sokak Emlak Bankası Sevgi Mahallesi Pazaryeri içi olarak bildirilen adrese aynı gün içinde ekiplerimiz tarafından gidilmiş, belirtilen adreste arızaya rastlanmamıştır. Yapılan kontrollerde arızanın 664 Sokak devamında bulunan park içinde olduğu ve Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler ekipleri tarafından giderilmiştir. Bilgilerinize sunarız.”
Havaların ısınmasıyla sokak köpek sayılarının arttığını belirten Hatay Kemal Reis ve Murat Reis mahalleleri sakinleri, “Oyun alanları ve parklar şu sıralar sahipsiz köpeklerin mekanı olmaya başladı. Çocuklarımız korkudan parklara çıkamaz oldular. Sabah erken saatlerde köpeklerin saldırdıkları, bazı vatandaşların hayvanlara sopalarla vurduğu ve taş atarak yaraladıkları söyleniyor. Bu da bizi üzüyor. Biz köpeklere zarar verilmesini istemiyor, sahiplenilmesini istiyoruz” diyorlar.
Urla Zeytinalanı Çamlıçay Mahallesi Nazar Sitesi sakinlerinden Beser Yıldız, “Sitemizin hemen yanından kapanan Çimtaş Fabrikası’na giden yol geçiyor. Fabrikanın bulunduğu yere bir site yapılıyor. Sitenin inşaat malzemelerini taşıyan kamyon ve tırlar bu yoldan sürat yaparak geçtikleri için sabah ve akşam saatlerinde yürüyüş yapan bizleri tedirgin ediyor. Urla Belediye Başkanı Selçuk Karaosmanoğlu’nun Zeytinalanı’na bir yürüyüş parkuru yapmasını istiyoruz” diyor.