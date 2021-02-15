'Kuyular yaşam alanına uzak mesafede olsun'

İzmir’in birbirinden özel koylarıyla turistik kent Özdere’de açılacak olan jeotermal santralinin ‘turizm tesis ve tercihli kullanım alanı’ yakınına yapılmaması istendi.

Menderes’in güzel koyları ve tesisleriyle bilinen turistik beldesi olan Özdere’de, İzmir’in 50 yıllık imar planlarında turizm alanı olarak kararlaştırılan 4 bin 721 hektarlık alanda 6 adet jeotermal kuyusunun açılacağı, bu nedenle de Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) sürecinin başlatıldığı açıklandı. Geçen hafta TBMM’de kurulan Jeotermal Enerji Santralleri (JES) Araştırma Komisyonu üyelerinin İzmir’e gelerek incelemelerde bulunduğu ve meclise sunulmak üzere bir rapor hazırladığı ifade edildi.

‘Her kuyu bin metrekare’

Özdereli vatandaşlar, proje ile kaygılarını şöyle dile getirdi:

“Tabiat Parkı ve Özdere Sahil Caddesi’ne 12 kilometre uzaklıktaki bin 196 ada 4 parsel ve bin 194 ada 1 parselde 6 kuyuda, jeotermal kaynak sondaj çalışmaları başlatılacak. Her bir sondaj alanının da bin metrekare olacağı söyleniyor. ÇED dosyasında, santrallerin kurulacağı alanın bin 300 metre kuzeydoğusunda Özdere Cumhuriyet Mahallesi ve iki bin 300 metre mesafede de sulama amaçlı Menderes Özdere Göleti bulunuyor. Biz böyle bir çalışmanın yapılmasını istemiyoruz. Çünkü bu proje alanının 14 kilometre kuzeybatısında Gümüldür Tabiat Parkı ve 12 km doğusunda da Gebekirse Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası yer alıyor. Jeotermal santrallerinin; borlu, asitli, civalı tüm kimyasal zehirli atıkları, kuyu sondaj çalışmaları sırasında tarım alanları ile derelere akıtılıyor. Derelerden akan bu zehirli sular da koylarımızı kirletecek. En önemlisi tüm canlılar bu kirlilikten etkilenecek. Turizm ve tarım bölgesi olan Özdere bu değerlerini kaybedecek. Yapılacaksa da bu santrallerin yaşam ve tarım alanlarına uzak mesafede açılmasını istiyoruz.”

‘Tarım alanları yok olmasın’

Özdereliler, “Jeotermal enerji santrallerinin kurulacağı alanın 1/1000 ölçekli imar planında, ‘turizm tesis alanı ve tercihli kullanım alanı’ olduğu da raporda yer alıyor. Proje kapsamında sahada sondaj makinesi ile dik sondaj açma çalışması yapılacak ve sondajların derinlikleri ise bin 300 metre ile bin 900 metre arasında olacak. Ayrıca jeotermal santrallerinin tüm kimyasal zehirli atıkları kuyu sondaj çalışmaları sırasında tarım alanları ile çiftçilerin sulama yaptığı derelere akıtılacak. Biz bu kuyuların Özdere’de açılmasını istemiyoruz” dedi.