LÜTFEN ÇÖPÜNÜZÜ 23.00’TE ÇIKARIN

Daha önce bu sütunlarda “Karşıyaka’ya yakışmıyor!” başlıklı bir yazı ve fotoğrafla okurumuz Burak Sert‘in şikayetini Karşıyaka Belediye Başkanı Cevat Durak’a aktarmıştık. Okurumuz şikayetinde, “Bu fotoğraf yeterli açıklamayı yapıyor ama gene de bir kaç sözüm olacak” diye sözlerine başlamış ve “Karşıyaka gibi bir kentin merkezindeki bu görüntü acaba bu kenti yönetenleri rahatsız etmiyor mu? Yurtdışından gelen arkadaşıma bu görüntüyü açıklayamadım, inanın utandım” demişti. Karşıyaka Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü cevap göndermiş. Aynen aktarıyorum:



4 kez geçiyor

“20.08.2010 tarihli Milliyet Ege’deki köşenizde ‘Karşıyaka’ya yakışmıyor’ başlıklı yazınızda konu edilen sahil Cemal Gürsel Caddesi üzerinde çöpler, saat 23.00’te evlerden poşetler içerisinde yol kenarına çıkarılıp, saat 24.00’te belediye ekiplerimizce toplanmaktadır. Sıcakların artması ve vatandaşlarımızın da daha erken saatlerde de çöp çıkarması üzerine trafik akışını olumsuz etkilememek için saat 19.30’dan başlayarak sabah saat 07.00’ye kadar sürekli ring halinde dolaşan bir çöp aracını bu alanda görevlendirdik. Aynı yerden her gün en az 4 kez aracımız geçerek çöpleri toplamaktadır. Ayrıca yolları süpüren aracımız da her gün bir kez belirtilen caddeden geçmekte, yaya kaldırımlarını süpüren süpürgecilerimiz de bölgede sürekli olarak gün içerisinde görev yapmaktadır. Ancak yine de, gün içerisinde, çöp çıkarmanın yasak olduğu saatlerde çöplerini yol kenarına atanlara rastlamaktayız. Uygun olmayan saatte çöp çıkaranlar tespit edilmesi durumunda zabıta ekiplerimiz cezai işlem uygulamaktadır. Kentimizin temiz tutulabilmesi için halkımızın daha dikkatli olması konusunda basınımızın da desteğini ihtiyaç duymaktayız. Çevremizin temiz kalabilmesi için hepimize görev düşmektedir. Halkımıza çağrıda bulunmak istiyoruz. Lütfen çöplerinizi saat 23.00’te çıkarınız. Çevrenizde gündüz saatlerinde çöp atanlara izin vermeyiniz, sessiz kalmayınız.”





Bu ağaçları kim niçin kökledi?

Burası 40 yıl önce Akdeniz Oyunları için oluşturulan Halkapınar’daki spor komplekslerinin bir arada bulunduğu Atatürk Stadı’nın içindeki yan sahaların bulunduğu alan. Burada Görme Engelliler için yapılan okul inşaatı devam ediyor. Gazetemizi arayan semt sakinleri, Atatürk Stadı’nın çevresindeki ağaçların köklendiğini iletti. Okurlarımız, “Bu ağaçlar bizim çocuklarımız gibiydi. İlk dikildikleri günden bu yana gelişmelerini yıllarca izledik. Kime zararı vardı?” dediler. Biz de İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Sabri Sadıklar’a soruyoruz: “Bu ağaçları kim, niçin ve kimden izin alarak kökledi?”







Su tüketim bedeli bu ay niçin düşük?

Temmuz ayı su tüketim miktarı ile ağustos ayı su tüketim miktarının aynı olduğunu bildiren bir okurumuz, “Geçen ay 20 metreküp su tüketimine 74.25 TL ödedim. Bu ay da 20 metreküp su kullanmışım. Ancak, aynı metreküp suya karşılık 67.15 TL tahakkuk ettirildi. Acaba geçen ay Büyükşehir’e çok mu para lazımdı da, 7.10 TL fazla para alındı. 2 milyon civarında aboneden kim bilir kaç lira fazla para alındı? Bunun bir ölçüsü yok mu? İzmir halkıyla oynamayı bıraksınlar da su ücretlerini düşürsünler” diye tepki gösterdi.





Bizim suyumuz niçin kesiliyor?

Bu sorunu 27 Ağustos 2010 gün de dile getirmiştik. O günden bugüne kadar geçen 11 günde Alaybey’de hiçbir değişiklik olmamış ki, okurlarımız yine aradılar ve bakın neler söylediler: “Özellikle akşam saatlerinde sularımız yine kesiliyor. Karşıyaka‘nın hiçbir yerinde kesinti yapılmıyor, Alaybey’de akşam saatlerinde niçin su kesintisi yapılıyor? Her akşam saat 18.00’den sonra gece yarılarına kadar suyumuz kesiliyor. Yeter artık!”



Sahil şeridindeki yollarımız çok pis

Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü, İzmir- Aydın Otoyolu’na koydukları ışıklı levhalarda, “Otoyol’a çöp atan araçlara 100 TL. para cezası verilecek” diye bir uyarıda bulunuyor. Ne kadar güzel. Ancak, çöp atanları ihbar edeceğimiz telefon numarası verilmiyor. Bunun dışında, otoyollara gösterilen özen ve dikkat ne yazık ki Çeşme, Karaburun, Urla, Seferihisar, Menderes ve Selçuk ilçelerini kapsayan sahil şeridindeki yollara gösterilmiyor.



Anıtın ışıkları dört aydır yanmıyor

Karabağlar Yeşilyurt’tan Gül Demiröz bakın ne dedi: “Yeşilyurt MİT Lojmanları’nın bulunduğu Karafatma Dağı’ndaki Atatürk Kocatepe’de heykelinin ışıkları 3 -4 aydır yanmıyor. Ya ışıklandırma kaldırıldı, ya da arızalı. Işıkladırma olduğu zamanlardaki Atatürk’ün Kocatepe’deki görkemli görüntüsünü özledik. Konuyu Karabağlar Belediyesi’ne de ilettik ama kimse önemsemedi. Heykelin ışıklardırmasının onarılmasını istiyoruz.”