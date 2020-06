LYS sınavı da ilçe merkezinde olsun

Bir yıl önce ÖSYM tarafından üniversite sınavlarının, yani Lisans Yerleştirme Sınavı‘nın (LYS’nin) il merkezlerine alınmasına ilk isyan bayrağını Ödemişli anneler çekti. Hafta başında bir araya gelen anneler, “Çocuklarımız bu yıl YGS ve LYS sınavlarına katıldı. YGS Ödemiş’te yapıldı ve çocuklarımız soğukkanlı ve rahat bir sınav geçirdi. Ancak, LYS’ler il merkezlerine alındığı için İzmir’de yapıldı. Birçok aile bir gün önceden İzmir’e gitti. Akrabası olanlar orada kaldı, olmayanlar ya otellere gitti, ya da arabalarda sabahladılar. Bu da biz anne ve babaları maddi-manevi yönden, çocuklarımızı da psikolojik olarak yıkıma uğrattı. Anneler olarak, LYS’nin il merkezlerinde yapılmasına karar veren ÖSYM yetkililerine soruyoruz.



1500 kilometre yol gitti

Ailelere yıkım getiren böyle bir karar verilirken acaba köy, belde ve ilçelerde yaşayan ailelerin ekonomik durumları ile çocuklarımızın manevi yıkıma uğrayacakları hiç mi akılarına gelmedi? Sınav 5 aşamada yapıldı ve üç hafta boyunca LYS için il merkezine taşındık. Menderes Havzası’nda bulunan Beydağ, Kiraz ve Bayındır ilçeleri pekala Ödemiş’te; Tire ve Selçuk ilçeleri de, Torbalı’da sınava alınabilirdi. Üç hafta ve 5 gün boyunca 1200 ile 1500 kilometre arasında bir mesafeyi kat ettik. Trenler, dolmuşlar ve otobüsler günün erken saatlerinde tıklım tıklım doldu. Sınav salonlarına kıl payı yetiştik. Arabalarıyla gidenler de trafiğe takıldı. Kaza geçirenler oldu. Menderes havzası anneleri olarak daha önce olduğu gibi tüm sınavların (YGS ve LYS)ilçelerde yapılmasını istiyoruz.”



Ankara’da sınava girdi

Nebiha Satı: “Oğlum ikinci kez sınava katıldı. Bu yıl sınav başvurusunda sorun yaşadık. Sınava kabul edilmedi. ÖSYM’ye başvurduk ve Ankara’da girmek şartıyla sınavlara kabul edildik. 3 hafta boyunca Ankara’ya gittik ve döndük. Bu da bize maddi ve manevi külfet getirdi. Hiç bilmediğiniz bir yerde sınava girmek ve okul bulmak çok büyük eziyet oldu. YGS Ödemiş’te yapıldı ve tek sorun yaşanmadı. LYS niçin il merkezlerine alındı? Gelecek yıl LYS’nin de ilçelerde yapılmasını ÖSYM’den talep ediyoruz.”

Nurten Elgür: “YGS tüm Türkiye’deki ilçelerde ve Ödemiş’te yapıldı. Tek asayiş sorunu yaşanmadı. LYS ise il merkezinde yani İzmir’de yapıldı. Bu da uzak köy, belde ve ilçelerde oturan öğrencilere yıkım oldu. En az iki hafta ikişer gün, ayrıca yabancı dil sınavı için İzmir’e gidilip gelindi. Köylerden ve beldelerden gelen yoksul insanların çocukları kesinlikle başarısız duruma düştüler. Yeni bir yapılanma ile bu sorun pekala aşılabilir. ÖSYM yetkililerini göreve çağırıyoruz.”





Köy yolları, bizim yoldan daha güzel



30 yıldır Bayraklı Cengizhan Mahallesi’nde oturduğunu belirten Zabit Kara, “Ben 1615/8 Sokak’ta oturuyorum. Mahallemizin yolları köy yollarından kötü. Araçlarımızın alt takımları arızalanıyor. Rot-balans yaptırmak-tan bıktık. 2007’de yollarımızın yapılacağı söylenmişti, halen yapılmadı. 3-4 kilometrelik bir yol nedense yıllardır ele alınmadı. Şayet bu yol yapılırsa 75. Yıl Mahallesi’ndeki bloklara rahatlıkla çıkabileceğiz. Büyükşehir ve Bayraklı belediyelerinin yollarımızı yapmasını istiyoruz” diye dert yandı.





Belediye çam ağaçlarını kesti



Urla 544 Evler sakinlerinden Adnan Altınok, Rüya ve Sevgi sokaklardaki çam ağaçlarının iki mahalle sakininin isteği üzerine kesildiğini bildirdi. Okurumuz şunları söyledi: “Sitemizdeki iğne yapraklı çam ağaçları, kuruyan yaprakları bahçelerine dökülüyor diye kestirildi. İşin üzücü olan yanı, ağaçları Urla Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kesti. Kesimler üç gün içerisinde gerçekleştirildi. Biz belediyemizin ağaçları kesmek yerine koruyacağını ve sahiplenileceğini beklerdik. Ağaçlar 15 yıllıktı ve sitemizin havasını temizliyordu. Ayrıca yaz aylarında bu ağaçların gölgesinden yararlanıyorduk. Ağaçların üzerinden elektrik hattı da geçmiyor. Üzüngünüz. Belediye bir yandan ağaçlandırma yapıyor, diğer yandan ağaç kesiyor; bu nasıl bir çelişki anlamak mümkün değil.”





Sivrisinek ve bahçe bakım parası istendi



Selçuk Belediyesi’nin ilaçlama parası adı altında her haneden istediği 100 TL artı KDV’den (118.00 TL) sonra, Karaburun Belediyesi’nin de ilçede yaşayan vatandaşlardan hane başına 25 TL sivrisinekle mücadele ve bahçe bakım parası istediği bildirildi. Konuyu köşemize aktaran Karaburun Efes Sitesi sakinlerinden Selma Coşkun Irmak, “Sitemiz 300 haneden oluşuyor. Karaburun Belediyesi bu yıl parasız kalmış olacak ki, aylık su faturalarına sivrisinek ve bahçe bakım parası eklemeye başladı. Bu ay 58.00 TL ödeme emri geldi. Su faturasının dökümü aynen şöyle: 20 TL’si su bedeli. 25 TL’si sivrisinek ilaç ve bahçe temizliği ücreti. 13 TL’si ise atık su, çevre ve temizlik ile yuvarlama... Öncelikle belirtelim, bahçelerimize belediye bakmıyor, biz bakıyoruz. Ayrıca çevre ve temizlik vergimizi Mayıs 2011’de emlak vergisi ile ödedik. Dava açacağız. Belediye, önce yollarımızı yapsın.”





Yollar ne zaman asfaltlanacak?



Güzelbahçe Yelki sakinlerinden Merih Cerit, “Beldemiz Çamlı’da İZSU 2011 Şubat ayında su ve kanal çalışması yaptı. Çalışmalar tamamlandı ve açılan çukurlar kapatıldı. Ancak, şubat ayından bu yana kapatılan çukurlar asfaltlanmadığı için çöktü. Sokaklarımız çukur içinde. Ayrıca her araç geçişinde ve rüzgarlı günlerde toz ve toprak içinde kalıyor, kapı ve pencere açamıyoruz. Sokaklarımızın bir an önce asfaltlanmasını istiyoruz” dedi.





Sokak köpekleri aç ve susuz



Köpeklerin sürü halinde gezdiğini belirten Süleyman Akın, “Karabağlar’da oturuyorum. Semtimizdeki sokak köpeklerinde bir artış oldu. İşyerime kadar sahipsiz ve hasta köpekler bana eşlik ediyor. Akşamları geç kaldığımda otobüs durağından 300 metre ötedeki evime gitmeye korkuyorum. Bazı kişiler taş atarak hayvanlara zarar veriyor. Aç, susuz ve bakımsız köpeklere sahip çıkılmasını istiyorum” diyor.





Kilim ve halılarını sokağa silkeliyor





Güzelyalı sakinleri, “56 Sokak’tan Mithatpaşa Caddesi’ne, oradan da Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’ndaki otobüs duraklarına gidiyoruz. Bu sokaktaki Vakıf-2 Apartmanı 1 numaralı dairede oturan ev sahibi, her gün sabah evindeki halı ve kilimleri balkonundan dar sokağa silkeliyor. Biz de silkelenen eşyaların tozu altında kalıyoruz. Bu apartmanın yöneticisi ile 1 numaralı daire sahibinin uyarılmasını istiyoruz” dediler.