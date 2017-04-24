Mahallemiz yenilendi ve çok güzel oldu

Bornova Belediyesi’nin son bir yılda altyapı, yol, park ve yeşil alan düzenlemeleriyle semtleri güzelleştirdiğini belirten muhtar Orhan Tahirler, Başkan Atila’ya teşekkür etti

Bornova Belediyesi’nin son üç yılda 45 mahallede gerçekleştirdiği fiziki ve sosyal yatırımlar, Bornovalılar tarafından takdirle karşılanıyor. Yatırımların tamamını vatandaşların talep, ihtiyaç ve öncelikleri ile yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Olgun Atila, gelen tüm şikayet, istek ve önerilerin dikkate alındığını belirtti, “Bornova Belediyesi olarak son bir yılda ilçemizdeki tüm mahallelerde olduğu gibi, Tuna Mahallesi halkının da istekleri doğrultusunda parklarını yeniledik, altyapı ve yollarda düzenleme yaptık, semtimizi güzelleştirdik” dedi.

Hep destekçimiz oldu

Başkan Atila’nın verdiği bu bilgiler doğrultusunda, Tuna Mahallesi Muhtarı Orhan Tahirler de, hizmetler nedeniyle şunları söyledi: “Başkanımız Olgun Atila her zaman destekçimiz oldu ve tüm isteklerimizi yerine getirdi. Bu nedenle şahsım ve halkım adına kendisine teşekkür ediyoruz” dedi ve yapılan hizmetleri şöyle sıraladı: “Muhtarlık ofisimizin de bulunduğu 5639/1 Sokak’taki Gazi Mustafa Kemal Parkı yenilendi. 2920 metrekarelik bu parka, spor aletleri konuldu. Çevresine tartan zeminli yürüyüş yolu yapıldı. Çocuk oyun alanı kauçuk zeminle kaplandı. Masalar ve banklarla vatandaşın zaman geçirebileceği alanlar oluşturuldu. Halkımız artık bu parkta geceleri de huzur içinde zaman geçirebiliyor. Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte ilçe belediyemiz, mahallemizin altyapı ve yollarını yenilemeye başladı. Çalışmalar şu anda devam ediyor. Başkanımız bunların dışında mahallemizde yaşayan bir engelli vatandaşımızın evine de rahat girip çıkabilmesi için özel rampa yaptırdı. Ki, bu hizmetlerin tamamını bir yılda gerçekleştirdi. Halkımız şu anda çok mutlu.”

Mehmet Dede’ye su verilemiyor

Bu ifadeler, İZSU Genel Müdürlüğü’ne ait. 14 Nisan 2017 tarihli köşemizde, “Tireli 83’lük Mehmet Emir sesleniyor: İZSU, 2 yıldır su bağlamıyor” başlığı ile Tire Mehmetler Mahallesi’nde yaşayan 83 yaşındaki Mehmet Emin Refik’in sorununu dile getirmiştik. Yazımızda, köy yolu üzerindeki yaklaşık 2 dekarlık bahçesine bir türlü şebeke suyu bağlatamadığını belirten Mehmet Dede yaşadıklarını şöyle özetlemişti: “Bitsin artık bu çile” demiş ve biz de, bu şikayeti İZSU yetkililerinin dikkatine sunmuştuk. Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü, gönderdiği cevap yazısında şu bilgileri verdi: “Tarifeler Yönetmeliği 7. madde 3. fıkrası a) maddesine göre; İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde idarenin su abonesi olan binalarla aynı parselde bulunan bağ, bahçe, tarla, sera vb. yerlere abonelik işlemi yapılabiliyor’ diyor. Bu nedenle Mehmet Dede’nin arazisinin içinde bir kapalı alanı olmadığı için abonelik verilemiyor. Bilgilerinize.”

Doğalgaz döşenen yollar temizleniyor

Turgutlu Belediyesi, doğalgaz kazı çalışmaları tamamlanan mahallelerde temizliğin başladığını açıkladı. Turgutlar Mahallesi’nde yürütülen temizlik çalışması nedeniyle rahat nefes aldıklarını belirten vatandaşlar, Belediye Başkanı Turgay Şirin ile belediye temizlik işçilerine teşekkür etti. Belediye Başkanı Şirin: Doğalgaz ekiplerinin Karaağaç Yolu, Uzunyol ve Kaplan Sokak’ta çalışmalarını tamamlamasının ardından, yaklaşık 10 kilometrelik alanda temizliğe hız verdiklerini belirtti.

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