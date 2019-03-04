'Manisa’ya 15 baraj 11 de gölet yaptık'

Manisa’da yapılan yatırımlar nedeniyle bölgedeki verimli toprakların suyla buluşacağı, tarımsal faaliyetlerin artacağı ve taşkınların önleneceği belirtildi.

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, son 16 yılda yaptıkları yatırımlardan Manisa’daki su yapılarını anlattı. Bu ildeki yatırımlarla tarımsal faaliyetlerin arttığı, bölgedeki vatandaşların içme ve kullanma suyuna kavuştuğu, kentin derelerinde yürütülen ıslah çalışmalarıyla taşkınların önlendiği belirtildi. Manisa’da baraj ve gölet sayısının da artırılacağını, yaklaşık yarım milyar metreküp su biriktirme hacimli Gördes Barajı’nın onarılarak hizmete alındığını ifade eden Genel Müdür Aydın, çalışmaları şöyle özetledi:

Kula’ya da içme suyu

“Gördes ‘Sağ Sahil Sulaması’ ile 97.660 dekar, ‘Sol Sahil Sulaması’ ile 50.400 dekar olmak üzere, toplam 148.060 dekar zirai araziyi sulamaya açarak çiftçilerimizi sevindireceğiz. Bu projeler ile 2019 yılı içinde 169.380 dekar zirai arazi sulanacak. 23.790 dekar araziyi sulayan Sarıgöl Sulaması da modernize edildi. Böylece, Manisalı çiftçilere yıllık 164 milyon lira ilave zirai gelir artışı sağlamış olacağız. 176.400 dekar arazide de çalışmalarımız sürüyor. Alaşehir sulamasının ihalesini Dünya Bankası kredisi ile bu yıl yapacağız. Bu tesis ile 136.500 dekar arazi sulanacak. 72 adet taşkın koruma tesisi ile 64 yerleşim yerinin ve 76.150 dekar arazinin taşkınlarını kontrol altına aldık. Bunların dışında 4 adet taşkın koruma inşaatımız devam ediyor. Şu anda inşaat halindeki 22 baraj ve 4 gölette de çalışmalar sürüyor. Ayrıca ‘Kula İçme Suyu Arıtma Tesisi’ ile ilçeye menba kalitesinde içme suyu sağladık.”

İZSU’dan Aliağa’ya 2.3 milyonluk yatırım

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde düşük kotta bulunan ve yağışlarda sıkıntı yaşanan bölgelerdeki çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüklerini açıkladı. İZSU, bu çalışmalardan bir bölümünün Aliağa’da, Yenimahalle ve Siteler’de yürüttüğünü belirti, hatları bir an önce tamamlayacaklarını bildirdi. Ekipler, Aliağa’da aşırı yağışlarda yaşanan sıkıntıyı çözmek, birleşik çalışan kanal ve yağmur suyu hatlarını ayırmak için seferber oldu. Yenimahalle ve Siteler’de 1.5 kilometrelik yağmur suyu hattı ile 3 kilometrelik atık su kanalı döşeyen ekipler, çalışmaların 2.3 milyona mal olacağını ifade etti.