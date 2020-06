Menemen dolmuşlarının sürücüleri torpilli mi?

Menemen minibüslerinin büyük çoğunluğu kuralları hiçe sayıyor, yol ortasında yolcu alıyor, indiriyor.





İzmir’deki Menemen dolmuş sürücüleri ile ilgili son aylarda o kadar çok şikayet aldık ki, zaman zaman bu şikayetleri yetkililere aktardık. Bugüne kadar yetkili makamlardan Menemen dolmuş sürücüleri ile ilgili yazdıklarımıza tek satır yanıt almadık. Sıkça şikayet geldiğine göre Menemen dolmuş sürücüleri bu ihbarlarımıza ya aldırış etmiyorlar ya da İzmir’de son yıllarda yaşanan trafik sorunları nedeniyle bunlara sıra gelmiyor.



Trafik arap saçı oluyor

Bu şikayeti köşemize aktaran okurumuz, “Menemen dolmuş şoförlerinin büyük çoğunluğu yolları ve kavşakları akıllarına geldiği gibi kullanıyorlar. İlginç olanı da bu davranışlarından asla taviz vermiyorlar. Hız yapmak onlarda. Sinyal vermeden durmak, sollamak ve sağlamak onlarda. Hele hele şerit değiştirmelerini bir izleseniz, trafikten men edersiniz. Hatta ehliyetlerine el koyarsınız. Kavşaklarda ve özellikle trafik lambalarının dibinde bile yolcu indirmek ve almak onlarda” diye sözlerine başladı ve şunları ekledi:

“İZOTAŞ -Menemen arasında sık sık gidip gelen bir işyeri sahibi olarak Menemen dolmuş sürücülerine kurallara uymaları konusunda acaba uyarıda bulunuluyor mu? 35 MPS 70 plakalı Menemen minibüsü, İzmir -Ankara Karayolu’nun Egemak Üst Geçiti’nden itibaren üç şeriti de kullanarak, 3. Sanayi Sitesi Keresteciler önündeki Koçtaş ve Otokoç’un bulunduğu yere dönüş yapılan kavşakta ani bir geçişle ikinci şeriti oluşturdu. Tabii aracının arka kısmı İzmir -Ankara Karayolu’nun ikinci şeritinde kaldı. Trafiğin ne hale geldiğini düşünün. Ayrıca kavşağı kullanan ve kurallara uygun giriş yapan diğer sürücülerin önünü kapattı. Hatta trafik lambalarını bile geçti. İyi ki bir trafik kazası yaşanmadı.

Yetkililere soruyorum; bunlar torpiller mi? İçlerinde kurallara uyanlar da var. Ancak, çoğunluğu bu güzergahta trafik terörü estiriyor ve kurallara uymuyorlar.”



Müdürlerin dikketine...

Konuyu İzmir Emniyet Müdürü Ercüment Yılmaz ile İzmir Trafiğinden Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Ercan Sarıdoğan’nın dikkatine sunuyorum.





Kent içine moloz dökeni ihbar edin!

Fotoğrafta gördüğünüz molozların bırakıldığı yer, İzmir’in en önemli arterlerini birbirine bağlayan bir köşe. Bu yolun tek kusuru, gözden uzak oluşu. Molozlar, Alsancak Liman Caddesi ve devamındaki Altınyol’u Şehitler Caddesi’ne bağlayan 1510 Sokak’a dökülmüş. Bunları dökenler, Umurbey ve Ege Mahallesi’nde at arabaları olup da Alsancak ve civarında tadilat yapılan ev ve işyerlerinin molozlarını para karşılığı taşıyan kişiler. Halbuki Konak Belediyesi bunlar için 1525 Sokak’ta, hem de İZELMAN Genel Müdürlüğü’nün tam karşısında bir yer tahsis etti. Ama yine de kolaylarına gelen yere molozları döküyorlar. Hatırlarsanız Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu İzmirlilere kent içine moloz dökülmemesini istemiş ve bir çağrı yapmıştı. Başkan Kocaoğlu, kentin 5 yerinde oluşturulan moloz döküm alanlarına benzer şekilde moloz getirenlerden 6 TL gibi çok küçük bir ücret alındığını söylemişti. Biz de Başkan Kocaoğlu’na destek olalım istedik.





‘Alo Atık Hattı’ var

İzmir’i seven duyarlı okurlarımızdan, orman alanı, dere yatağı, yol kenarı ve özellikle kent içindeki boş alanlara gelişigüzel döküm yapanların görülmesi durumunda, atık dökümü yapan aracın bilgilerinin (plaka, model vs.) yer de belirleyerek, mesai saatleri içinde İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 293 19 99 numaralı “Alo Atık Hattı”na, mesai saatleri dışında ise Hemşehri İletişim Merkezi’nin 445 66 55 numaralı telefonlarına bildirmelerini öneriyoruz. Bir de hatırlatma yapalım; yetkililer duyarlı vatandaşların çekeceği kaçak döküm fotoğraflarının da dikkate alınacağını belirtiyorlar. Tabii özellikle fotoğraf çekerseniz, aynı bilgileri köşemize de iletebilirsiniz. Bu iki numaraya ek olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nün 489 78 45 ve Çevre Zabıtası’nın 482 10 76 numaralı telefonlarına da ihbar edebilirsiniz.



Kavşakta kimse kurala uymuyor

Karşıyaka Mavişehir Soyak Sitesi’nde oturan Esra Dilmen okulların açılmasıyla birlikte artan trafik yoğunluğu ile sürücülerin kurallara uymamasından şikayetçi. Okurumuz, “Doğma büyüme Karşıyaka’lıyım. Soyak Sitesi’nin önündeki Caher Dudayev Bulvarı’nda sürücüler trafik kurallarına ve özellikle de trafik ışıklarına uymuyorlar. Yayalara yeşil ışık yandığında bile geçişlerini sürdürüyorlar. Bu konuda çeşitli yerlere başvurmama rağmen çözüm üretilmedi. Buraya bir üst geçit konulmasını istemiştik, ne yazık ki olumlu karşılanmadı. Tabii yayalar da kırmızı ışıkta geçiyor ve bu yüzden burada hergün trafik kazası yaşanıyor. Tam karşımızda Ege Park AVM ile Süleyman Demirel Lisesi bulunuyor. Sabahları ve özellikleri akşam üzerleri öğrenci hareketi çok fazla oluyor. Insanlar sürekli bu caddede karşıdan karşıya geçiyor. Sadece bizim sitede oturan iki çocuğumuza araba çarptı. Konuyu bir kez de sizin köşenizden yöneticilere iletiyorum” diye dert yandı.





Bu numarayı bir kenara not edinUlaştırma Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü açıklama gönderdi. Açıklamada; “Trafikteki sürücüler, seyahat sırasında yol ve yolculukla ilgili taleplerinin yanı sıra, acil yardım gerektiren konularda da sabit telefon veya cep telefonundan Alo Karayolları 159 numaralı telefon hattını arayabilirler. Vatandaşlarımız, ücretsiz olan bu operatöre bulundukları il sınırları içinden ulaşarak şikayet, istek ve taleplerini iletebilirler” denildi.



Varyant, çöplük haline getirildi

Konak Varyant’tan otobüsle giden Sibel Kurtuluş, “Varyant’taki çöp ve molozlar ile yıkık dökük köşeyi kimse görmüyor mu? Varyant’tan bu kenti yöneten bir tek duyarlı yönetici geçmiyor mu? Ümran Baradan’ın bağışladığı binayı Konak Belediyesi ‘Oyuncak Müzesi’ haline getirdi. Çok güzel oldu. Ancak, Varyant’taki Ocak İş Hanı’nın arka tarafı ile Gold Dolmak Gıda’ya ait binanın önü çöp ve molozlarla dolu. İzmir’e de yakışmıyor” diye dert yandı.



Karabağlar’daki geçit bakımsız

Okurumuz Sadık Atalay, “Karabağlar Yeşillik Caddesi Orcaner Otobüs Durağı’nın bulunduğu yerdeki yaya üst geçitinin görüntüsü ve çevresi kent yöneticilerini rahatsız etmiyor mu? Üst geçitin solmuş gri renkli görüntüsünün yanında sprey boyalarla yazılı çevresi çok çirkin görünüyor. Ayrıca Konak ve Buca yönüne gidişteki yaya üst geçiti girişi ile otobüs durağının alt kısmındaki alan çöplük haline gelmiş. Bu bölge acilen ele alınmalı” diyor



Menderes’e hiç yakışmayan cadde

Menderes Özdere sakinlerinden Bahattin Alan, “Menderes İbrahim Duran Caddesi’nden geçerken kendimi bir ilçede gibi değil de eski Bulgurca köyünden geçiyor gibi hissediyorum. Çünkü İbrahim Duran Caddesi’ndeki işyeri sahipleri sattıkları ürünlerle kaldırımları işgal ettikleri yetmiyormuş gibi, ürünlerini yola da koyarak çirkin görüntülere neden oluyorlar. Son 5 yıl içinde kent görüntüsüne kavuşan Menderes’e bu caddedeki görüntüler yakışmıyor” diyor.