Mera alanına patlayıcı üretim tesisi mi olur?

Tire’de imar planlarında mera ve çayır alanı olan 102 bin metrekarelik alanın üçüncü ve beşinci sınıf tarım arazisi olarak gösterildiğini bildirildi

Bu konuyu, köşemize Tireli okurlarımız aktardı. “İzmir’de mera alanına patlayıcı üretim tesisi yapmak için ÇED süreci başlatıldı” diye ilettikleri sorunlarını şöyle sürdürdüler: “İlçemizin imar planlarında çayır-mera alanı olarak ayırılan 101 bin 840 metrekarelik alanda patlayıcı üretimi tesisi için ÇED sürecinin başlatıldığını öğrendik. Tesis için gösterilen bu alan ve civarının, üçüncü ve beşinci sınıf tarım arazisi vasfında olduğu belirtilmiş. Bu bilgileri, ÇED dosyasından öğrendik. Bu bölge sulu ve susuz tarımın yanında zeytin, kiraz, kestane, ceviz ve antepfıstığı gibi bitkilerin yetiştirildiği bir alan.”

Bu kadar da olmaz!

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın söz konusu mera ve çayır alanına patlayıcı tesisi kurulmasına olumlu görüş verdiğini öğrendiklerini öne süren vatandaşlar, “Yetkililerin bu konuda bizi aydınlatmasını bekliyoruz. ÇED dosyasına göre Alacalı Mahallesi’ndeki 101 bin 840 bin metrekarelik alanda yıllık 15 bin ton patlayıcı (anfo) üreten bir tesis kurulacakmış. Söz konusu alan, Eski Oba Mahallesi’ne 2 bin 155 metre, Işıklar’a 3 bin 470 metre, Yeni Oba Mahallesi’ne 1575 metre, Alacalı’ya da 1970 metre uzaklıkta. Tesisin, yerleşim yerlerine bu kadar yakın olmasını istemiyoruz. Projenin iptalini, Büyükşehir ile ilçe belediyemizin de bu konuyu ele almasını istiyoruz.”

İZELMAN, yüzde 37.5 zam yaptı

Konak’taki resmi bir kurumda yarım saatlik işi için Beydağ’dan aracıyla gelen okurumuz, bakın ne diyor: “Hükümetin zam furyasına Büyükşehir Belediyesi de katılmış. İzmir’e zaman zaman geliyor ve Konak Katlı Otopark’a aracımı park ediyorum. Geçen yıl 2 saat için park ücreti 8 liraydı, 1 Ocak 2021’den itibaren 11 lira yapılmış. Yüzde 40’a yakın zam çok değil mi? Bu, acımasızlıktan başka bir şey değil. 2 saatlik ücretin 7.50 lira olmasını istiyoruz.”