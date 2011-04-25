METRO ve İZBAN’da neden tuvalet yok

Okurumuz Cüneyt Benli ile isminin açıklanmasını istemeyen bayan bir okurumuz, İzmir Metrosu ile İZBAN’da da yaşanan genel tuvalet konusuna değinmemizi istedi. Bu konuyu daha öncede dile getirmiştik. Halka açık genel tuvalet yok. Tuvalet var ama yalnızca görevlilere ait(miş). Peki siz hasta iseniz, örneğin prostat ve böbrek rahatsızlığı gibi bir hastalığınız varsa veya çocuğunuzun acil bir tuvalet ihtiyacı olursa, ne yapacaksınız? Görevli tuvalet kapısını açmazsa altınıza kaçırıp etrafa rezil olacaksınız. Avrupa’da metro ve raylı sistem ağlarına ait istasyonlarda, hatta yaya altgeçitlerinde bile genel tuvalet var ama bizde yok. 500 bin yolcu taşınılması hedeflenen raylı sistem bu eksikliğin fark edilmemesi düşündürücü.



Her köşe sidik kokuyor



“Pis kokuyor, diye genel tuvaletleri kapattıran zihniyeti kınıyorum” diye sözlerine başlayan okurumuz Cüneyt Benli bakın ne diyor:

“Trilyonluk iki hizmete ait istasyonlarda ne yazık ki halka açık genel tuvalet yok. Tuvalet var ama sadece görevlilere ait. Dünyanın hiçbir yerinde böyle birşey söz konusu olamaz. Belediye başkanlarının istasyonlarda ihtiyacı geldiğinde kapılar açılıyor ama vatandaşa yasak! Tuvalet kokuyor diye buraları kapatıran zihniyeti kınıyorum. Zaten onların bu yasakçı kafaları yüzünden değil mi ki memleketin her köşesi sidik kokuyor.”

İsminin açıklanmasını istemeyen bayan okurumuz da, “Bornova’da oturuyorum ve Gaziemir’de çalışıyorum. İşime metro ve İZBAN hattını kullanarak gidip geliyorum. Hizmet çok güzel ve çağdaş. Ancak, hiçbir istasyonda genel tuvalet yok. Ben rahatsızlığım nedeniyle idrarımı tutamayan bir kişiyim. Bazen raylı sistem istasyonlarında görevlilerden rica ettiğimde ‘yasak’ yanıtı alıyorum ve altıma kaçırdığım oluyor” diyor ve “İstasyanlarda halka açık genel tuvalet niçin yok? Bu ayıbı artık temizleyin” diyor.



Trafik terörü çözüme kavuştu



Bornova Anadolu Lisesi ile birlikte birçok okul ve 5 adet de kreşin bulunduğu Bornova Kazım Dirik Mahallesi Anadolu Evleri sakinlerinin yaşadıkları trafik terörünü dile getirmiştik. TIR, kamyon, otobüs, minibüs ve pikap sürücüleri 372/10 ve 372/2 sokaklarda 70- 90 kilometre sürat yapıyorlar, ters yön olmasına rağmen araçlar bu sokaklara giriyor ve burada yaşayan insanları tedirgin ediyorlardı. İnsanlar evlerinden dışarı çıkamıyor ve çocuklarını karşı komşularına bile gönderemiyorlardı. Yani sürücüler Bornova Forum ve İKEA girişine konulan trafik lambalarına takılmamak için 372/2 ve 372/10 sokakları kaçamak yol olarak kullanıyorlardı.



Korku bitti



Bornova Kazım Dirik Mahallesi Anadolu Evleri sakinlerinden Vehbi Erkanlı “Milliyet Ege’ye teşekkür ediyoruz” diye başladığı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bornova Anadolu Evleri 372/10 ve 372/2 sokaklarda yaşanan trafik terörü ve rezilliği sayenizde sona erdi. Şu anda burada yaşayan 450 civarında kişi ile kreşlerde barınan 500 civarında çocuk artık güven içinde. Bu sokaklar çift yön iken tek yön yapıldı ve denetimler sonucunda trafik kaosu ve bizim korkularımız son buldu. Zaman zaman ters yöne girenler oluyorsa da 155 Alo Polis’e bildiriyoruz.”



Korna yasaklansın



Okurumuz Erkanlı, “Ancak Bornova trafiğinde gürültü sorunu büyük. Özellikle dolmuş şöforleri ile taksi, ticari araç ve şirket araçlarının sürücüleri trafikte pervasızca davranıyor, kuralları ihlal ediyor ve klakson çalarak trafik sorunlarını hallediyorlar. Sabah erken saatlerden, gece geç saatlere kadar sürekli çalınan klakson yüzünden Bornova yaşanmaz yer haline geldi. Özellikle Bornova Sakarya Caddesi gürültü kirliliği konusunda birinci sırada. Yöneticilerimizin dumansız hava sahalarında yaratılan özenli tedbirleri kent trafiği içinde aldıkları takdirde bu sorun da çözüme kavuşacaktır” diyerek bu konuya da el atılmasını istedi.





Meles Çayı yine çöplüğe döndü



Bu şikayeti geçen yıl da dile getirmiş ve kent yöneticilerinin dikkatine sunmuştuk. Geçen hafta arayan Atalay Sezgin bakın ne dedi: “İşyerim Ege Mahallesi civarında. Üzülerek söyleyeyim, bu mahallenin Meles Çayı kıyısında evi olanlar çöplerini çaya atıyorlar. Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü ekipleri ne kadar çalışırlarsa çalışsınlar Meles Çayı’nı temizlemeleri imkansız. Çünkü, bu mahallede yaşayanlar çöplerin dışında işe yaramayan herşeyi buraya atıyorlar. Meles’e çöp atılmasının yanlışlığı bu mahalle halkına anlatılamaz mı? İzmir’in en önemli köşesi olan Meles Çayı şu anda pislik içinde. İzmir’e yakışmıyor.”



Mahallemize doğalgaz ne zaman gelecek?



Okurumuz Yaşar Usluer, “Bize niçin doğalgaz bağlanmıyor? Yoksa biz cezalı mıyız?” diye başladığı şikayetini ve isteğini İZMİRGAZ yetkililerine duyurmamızı istedi, şunları söyledi:

“Buca EVKA -1’de TOKİ, Karanfil, Cumhuriyet, Çağdaş, İzkent ve Murathan mahallelerine doğalgaz verildi. İyi de, Aydoğdu mahallesine verilmedi. 2008 yılından beri üç kez mahalle sakinlerinden ‘Doğalgaz almayı taahhüt ediyorum’ diye açık adresli imza toplayıp İZMİRGAZ’a verdim. Genel Müdür Burçin Bey’le de görüştüm; bana ‘2011 Mart ayında başlayacağız’ demişti. Ama başlanmadı. Telefon açıyorum. Sekreter Sevil hanım, ‘Görüşüp, ben sizi arayacağım’ diyor, ama aranmıyorum. Bir de doğalgaz bağlamak ve abone sayısını artırmak için reklam yapıyor ve hediye veriyorlar. Apartmanımızın 30 metre yakınına kadar gelmiş olan doğalgaz, bizim apartmana ne zaman gelecek, merak ediyoruz.”



Su borularımız sık sık patlıyor



Urla Zeytinalanı Çamlıçay Mahallesi Nazar Sitesi sakinlerinden Beser Yıldız, “Mahallemizdeki su boruları sık sık patlıyor ve bu yüzden günlerce susuz kalıyoruz. Bu derdimizi 29 Mart 2009 Yerel seçimler sırasında Urla Belediye Başkanı Selçuk Karaosmanoğlu ile ilçemize gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’na iletmiştik. Her ikisi de bize ‘Seçimlerden sonra ele alacağız’ demişti. Aradan 2 yıl geçti ve mahallemizin su boruları halen değiştirilmedi” diyor.



Konak ve Çiğli’deki arızalar giderildi



Sokak aydınlatmaları konusunda dile getirdiğimiz iki yazımıza Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. İzmir İl Müdürlüğü aşağıdaki cevap yazılarını gönderdi. Aynen aktarıyorum: “Konak Yağhaneler 611 Sokak’taki sık sık arızalanan sokak lambaları Konak Merkez İlçe İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimizce yerinde kontrol edilerek arızaları giderilmiştir. Çiğli 8927 Sokak’taki 8 aydır arızalı olduğu belirtilen sokak aydınlatması da değiştirilmiştir.”



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