Milliyet Ege okurları, sağlık bakanlığı ile kent yöneticilerine sesleniyor: Kovid-19’lu sayısını açıklayın

Turgutlu’da iki apartmanda koronavirüs görülmesi üzerine korkmaya başladıklarını söyleyen vatandaşlar, “Yetkililer, her gün 1000 civarında çıkan vakaların hangi il ve ilçelerde yaşandığını bildirmeli” diyor

Manisa Turgutlu Kaymakamlığı tarafından, 23 Temmuz 2020 Perşembe günü İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nca, Turgutlar Mahallesi Kaplan Sokak’ta altı ailenin yaşadığı iki apartmanda karantina uygulaması başlatılması sonrası köşemizi onlarca okurumuz aradı. Kemalpaşa, Bornova, Denizli, Sarayköy, Muğla ve Manisa’dan arayan okurlarımız, sözleşmiş gibi aynı konuda dert yandı. Hepsi de koronavirüs nedeniyle korku içinde olduklarını, Kurban Bayramı nedeniyle her il ve ilçede önlemlerin artırılmasını istedi.



Uyarı geldi

Turgutlu’dan arayan iki okurumuz da şunları dile getirdi: “İlçemizde salgının arttığı söyleniyor. Hatta bugün (23 Temmuz 2020) ilçemiz Turgutlar Mahallesi Kaplan Sokak 17/1 kapı numaralı apartmanda yaşayan iki kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı. Daha sonra 17 ve 17/1 numaralı apartmanlarda bulunan diğer dairelerden 3 daire ile temaslı olduğu tespit edilen kişilerde de hastalığın hızlı yayıldığı düşünülerek, salgının yayılmaması için Kaymakamlık İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile iki apartman karantinaya alındı. Biz bu vakanın çok daha yaygın olduğu korkusu içindeyiz. Bu vatandaşlar kimlerle bir araya geldi, nerelere gidip oturdu ve alışveriş yaptı; tespit edilerek, o bölgeler, hatta tüm ilçe dezenfekte edilmeli ve önlemler artırılmalı. Bu mahallenin her köşesinin sık sık dezenfekte edilmesini öneriyoruz.”



Bitki koruma İlacına dikkat!



Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) bir açıklama yaparak, bitki koruma ilaçlarının zehir olarak tüketilmemesi için ziraat mühendisleri dışında ilgisiz farklı mesleklere satış ve uygulama yetkisi verilmemesini istedi. Emir Gül isimli vatandaş, “Bırakın ziraat mühendislerini, çiftçi olarak satıcı ne diyorsa o yapılıyor. Yeter ki ilaçlar (zehir) satılsın. İl ve ilçe tarım müdürlüklerinin bu konuya acilen el atmasını istiyoruz. Çünkü, hastanelere son aylarda gıda zehirlenmesinden gidenlerin sayısında artış olduğu ifade ediliyor. Bu ilaçları satan yerlerin yüzde 77’sinde ziraat mühendisi olduğu belirtiliyor. Ancak ne zaman gitseniz tezgâhtarın dışında kimse olmuyor. Ben zirai ilaçların, İlçe Tarım mühür ve imzası olmadan satılmasına izin verilmemesini öneriyorum. Nasıl bazı riskli ilaçlar doktor yazmadan insanlara satılamıyorsa, tarım sektöründe de aynı sistemin uygulanmasını istiyoruz” uyarısında bulundu.



Sorununa sahip çık!



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