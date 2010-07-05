Modern bir kentte yaşamak istiyoruz

YEDİ bin civarında İzmirlinin yaşadığı EVKA 5 sakinleri, yeterli hizmet alamadıklarından yakınıyor. Vatandaşlar, yollarının bozuk, yeşil alanlarının yetersiz olduğunu, adeta köy görünümünde bir kentte yaşadıklarını söylüyor, hizmet istiyor.





EVKA- 5’in yolları delik deşik ve toz toprak içinde... Parçalanmış su borularının görüntüsü adeta savaştan çıkmış bir kenti andırıyor.



Bu sözler 155 konuttan oluşan ve yedi bin civarında İzmirlinin 12 yıldır yaşadığı EVKA-5 sakinlerine ait. Burada yaşayan vatandaşlar İzmir’in merkezine verilen hizmetlerin semtlerine getirilmediğini ve hep gözardı edildiklerini belirtiyorlar. EVKA -5’te yaşanan sorunları aktaran Levent Kapçık, “Sorunlarımızı başta muhtarımız Bilal Çetin olmak üzere sık sık ilgili makamlara aktarıyoruz. Dilekçeler veriyor ve elektronik posta yoluyla sorunlarımızı yetkililere iletiyoruz. Maalesef yöneticilerin duyarsızlığı yüzünden üvey evlat muamelesi görüyor ve hiçbir hizmet alamıyoruz” diyor ve sorunları şöyle sıralıyor:



12 yıldır asfalt yapılmadı

“Şu anda 155 bloktan oluşan sitemizde birçok yerde yollarımız çok kötü durumda. 12 yıldır yollar asfaltlanmadı, bazı köy yolları bundan daha iyi konumda. EVKA -5 sakinleri olarak bu yolları kullanmak zorunda kalıyor ve üç ayda bir araçlarımızın alt takımlarını değiştiriyoruz. Özellikle 8927/1, 8927/3 ve 8927/4 sokakların acilen asfaltlanmasını istiyoruz. Ayrıca son yağmurlarda 8925 Sokak 5 numaralı Emek Apartmanı yanındaki yeşil alan çöktü.12 senelik yerleşim alanı EVKA -5’e artık üvey evlat muamelesi yapılmasın. Modern bir kentte yaşamak bizim de hakkımız.”



Ne yapılacaksa bir an önce yapılsın

Cennetçeşme sakinlerinden Arif Yılmazer, “Kentsel dönüşüm projesinde Cennetçeşme öncelikli bir mahalle olarak ele alındı; bir an önce ne yapılacaksa yapılsın da biz de ne yapacağımıza karar verelim. 25 yıldır Cennetçeşme’de oturuyorum ve belediyeler bize hiç hizmet getirmedi” diyor ve sorunlarını şöyle anlatıyor: “Şu anda çamaşırlar makinede kaldı, çünkü suyumuz akmıyor. Ayrıca, suyumuz sürekli kesiliyor. İZSU’ya şikayette bulunuyorum, bana, ‘Hayır, suyunuz kesilmiyor’ diyorlar. Sanki ben değil de, onlar yaşıyor burada. Hafta içi ve hafta sonu sabah akşam ayırt etmeden iki günde bir suyumuz kesiliyor.”



Otobüsler yetersiz

“İkincisi; belediye otobüsleri yetmiyor. Çünkü, buraya gelen otobüsler Cennetçeme dışında Yurtoğlu, Yüzbaşı Şerafettin, Olimpiyat Köyü ve Meşale Öğretmen Evleri sakinlerine de hizmet veriyor. Bize ‘Ulaşım ile bir sıkıntı yok orada’ diyorlar.

Üçüncüsü; mahallemizde güzel bir parkımız yok. Önceki muhtar çocuk parkı yaptırdı ama yetersiz. Çocuklarımız bütün gün sokaklarda. Dördüncüsü ise yollarımız delik deşik, toz toprak içindeyiz.”



487’nin yerine yeni hat konsun

Bu istek Karşıyaka Bostanlı, Şemikler, Yalı ve Demirköprü mahalleleri sakinlerine ait. Aliağa-Menderes Hızlı Tren Hattı nedeniyle kapatılan Demirköprü geçişi yüzünden kaldırılan 487 hatlı otobüs güzergahının yerine yeni bir hat oluşturulmasını isteyen binlerce Karşıyakalı adına Bostanlı Mahalle Muhtarı Mehmet Türker bakın ne diyor: “Mayıs 2010 başında Büyükşehir Belediyesi’ne 4 mahallenin muhtarıyla dilekçe verdik. İki ay geçmesine rağmen onbinlerce Karşıyakalı vatandaşın isteğine olumlu bir yanıt alamadık ve yaptırım görmedik. Biz; daha önce Karşıyaka Vapur İskelesi, Cemal Gürsel Caddesi, Şehitler Bulvarı, Cengiz Kocatoros Sokak ve 6323 Sokak’tan geçen 487 hatlı otobüsün, Karşıyaka İskelesi’nden kalkıp, Yalı Caddesi’ne, oradan Bostanlı ve Atakent’e geçtikten sonra Şemikler’deki tren yolunun üstünden geçsin istiyoruz. Şu anda dört mahallede yaşayan yaşlılar, hamileler, çocuklu kadınlar ve özellikle hastalar mağdur durumdalar.”



Yine hırsızlık olayı yaşandı

“Özdere’yi hırsız korkusu sardı!” başlıklı bir yazı ile Göztepe Sahil Sitesi’ndeki vatandaşların şikayetini dile getirmiştik. Okurlarımız, “Sağolun şikayetimizi duyurmuşsunuz ama, bir gün sonra yani 29 Haziran 2010 gecesi sitemizde yine hırsızlık olayı oldu. Sadece bizim sitede bir ayda beşinci hırsızlık olayı yaşandı. Alo 156 Jandarma’yı arayıp korkumuzu bildirdiğimizde, ‘Personel sayımız az, nereye yetişelim? Güvenlik elemanı tutun veya kamera sistemi kurdurun’ gibi önerilerle karşılaşıyoruz. Bu korku ve endişe ile daha ne kadar yaşayacağız? Jandarma eskiden daha etkiliydi ve böyle olaylar yaşanmıyordu. Endişemizi jandarmaya bildiriyoruz, ancak hiçbir yararını görmüyoruz” diyorlar. Konuyu İzmir İl Jandarma Alay Komutanı Kıd. Alb Abdullah Doğan’nın dikkatine sunuyorum.





Asfaltlanmayan tek köy yolu Çamlı Köy’de

Jale Urgancı, “İzmir’in asfalt yapılmamış tek köy yolu (4 km.) Çamlı Köy (Kocadağ) yoludur. Burası orman köyü kapsamında olduğu için İl Özel İdaresi’nce asfaltlanması gerekiyor. Ayrıca bu yol, Seferihisar’dan gelip Urla, Karaburun, Çeşme, Çeşmealtı’na gideceklerin yolunu 20 kilometre kısaltıyor, otoyol Urla gişelerine de bağlantı sağlanmış oluyor” diyor.



Kazılan yerler bir aydır asfaltlanmadı

Foça’dan arayan Necati Bilgiç, “İZSU, Yeni Foça’da ve 500 konutluk Donatkent Sitesi’nde yeni su şebekesi için kazılar yaptı. Borular döşendi ve işler bitti. Ancak, bir ay geçti kaldırım onarılmadı, yollar da asfaltlanmadı. Toz ve topraktan evlerimiz rezil oldu. Sıcakların başladığı şu günlerde kapı ve pencere de açamaz olduk. İşlerin tamamlanmasını istiyoruz” diyor.



Gücümüz kalmadı çok zor durumdayız

Üçyol-Üçkuyular Metrosu nedeniyle mağdur olduğunu bilurten Emrah Gülbey, “Üçkuyular’da işyerimizden taşımacılık yapıyoruz. Esnafın önü bariyerlerle kapatıldı. Hizmetlere karşı değiliz ama iflas edecek duruma getirildik” diye tepki gösterdi.