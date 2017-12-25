Moloz dolu alan yemyeşil oldu

Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, ilçe genelinde başlatılan ‘yeşil’ seferberliğinin son hızla sürdürüldüğünü, kentleşmenin getirdiği betonlaşmayla yok olan yeşil dokunun ilçeye yeniden kazandırılacağını vurguladı. Kaçak olarak dökülen moloz ve atıklar nedeniyle çevre sakinlerinin şikâyetleri üzerine Fırat Mahallesi Koşuyolu Kavşağı’ndaki alanı düzenleyerek Bucalılara kazandırdıklarını ifade eden Başkan Piriştina, yapılan çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi:

‘Halk istedi, yaptık’

“Yeşil Buca, ne yazık ki son 40 yılda betona teslim edilmiş. Biz göreve geldiğimiz günden bugüne kadar şirin ilçemizi yeşil bir dokuya kavuşturmak için çalıştık. Geçen yıl Temmuz ayında Fırat Mahallesi’ni ziyaret ettiğimizde, Muhtar Ayşe Kiriş mahallenin ihtiyaçlarını anlatırken, Koşuyolu Caddesi Kavşağı’ndaki bu alanın atık ve moloz deposu haline getirildiğini, mahalle halkını çok rahatsız ettiğini aktarmıştı. Biz de bu istek üzerine, 3 bin 500 metrekarelik moloz dökülü alanda temizleme ve düzenleme çalışması başlattık. Belediyemiz Fen İşleri ile Park ve Bahçeler müdürlüklerine bağlı ekiplerimiz, yaptıkları titiz çalışmayla Fırat Mahallesi’ne muhteşem bir yaşam alanı kazandırdı. Bir yılı aşkın bir sürede yaptığımız düzenleme sonunda bölgenin çehresi değişti. Mahalleli ve özellikle de çocuklar, artık koşup oynayacakları yemyeşil bir doğaya kavuştu. Mahalle halkı güle güle kullansın.”

Mahallelerinin çirkin görüntüden kurtulup ağaç, çim ve çiçeklerle buluşmasından memnun olduklarını söyleyen Fırat Mahallesi Muhtarı Ayşe Kiriş ve Buca Muhtarlar Derneği Başkanı Serkan Dağdelen, bu proje nedeniyle Başkan Piriştina’ya “Yeşil Buca’yı tam yeşil yapıyorsunuz” diyerek teşekkür etti.

Bayraklı’da yaşlı ve engelli yalnız değil

İzmir’de Bayraklı Belediyesi, sosyal projeleriyle dikkat çekiyor. Özellikle engelli ve yaşlı vatandaşların her türlü sorunuyla ilgilendiklerini belirten yetkililer, yaşlı ve engelli vatandaşların evlerinin temizlendiğini kaydetti. Temizlik ekiplerinin, Emek Mahallesi’ndeki alzheimer hastası Dudu Kolukısa’nın (92) evinin baştan sona temizlendiğini söyleyen komşusu Semra Ayta, “Belediye Başkanımıza ve çalışanlara teşekkür ediyoruz. Bir telefonumuzla ekipler geldi ve Dudu Nine’nin evi pırıl pırıl oldu” dedi. Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ da şunları söyledi: “Elimizden geldiğince vatandaşlarımıza dokunan projeler geliştiriyoruz. Evlerini temizlemekte zorlanan engelli ve yaşlılara destek oluyoruz. Bu konuda ihtiyacı olan tüm vatandaşlarımızın her zaman yanındayız.”

Yağmur suyu hattı şubatta bitecek

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, aşırı yağışlarda kent içindeki cadde ve sokaklarda yaşanan sıkıntıları çözmek, birleşik çalışan kanal ve yağmur suyu hatlarını birbirinden ayırmak amacıyla yatırımlarını sürdürdüğünü açıkladı.

İZSU Genel Müdürlüğü, bu kapsamda Kemalpaşa ilçesinin 5 mahallesine 8.4 kilometrelik yağmur suyu hattı döşeeceğini ve kanal suları ile yağmur sularını ayrı hatlarda toplayacak bu çalışmanın Şubat 2018’de tamamlanacağını belirtti.

Kemalpaşa’nın Çınarköy, Sekizeylül, Atatürk, Mehmet Akif Ersoy ve Soğukpınar mahallelerindeki yağmur suyu hatlarının yüzde 70’inin tamamlandığı, stat ile İzmir caddelerindeki imalatların bitirildiği, 8 Eylül Mahallesi’ndeki çalışmaların devam ettiği ifade edildi. Ayrıca, bu çalışma sırasında 500 metrelik atık su kanalının döşeneceği ve bu işlerin tamamının toplam maliyetinin 5 milyon liraya mal olacağı açıklandı.