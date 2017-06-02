‘Noter’ açılacak başka yer yok mu?

Engelli, yaşlı ve hamileler, ilçedeki tek noterin 30 derece eğimli yokuşun ucunda olması nedeniyle çok büyük sıkıntı çektiklerini belirtti, “Kent içinde düz bir yere taşınmalı” dedi

Bu isteği 13 Ocak 2017 Pazartesi günkü köşemizde “Selçuk halkı, Türkiye Noterler Birliği’ne sesleniyor: İlçe noteri merkeze taşınsın” başlığı ile vermiştik. Yazımızda, “Selçuklular, yokuştaki noter binasına yaşlı, engelli ve hamilelerin ulaşmakta zorlandığını ifade ederek düz bir alana taşınmasını istiyor” diye özetlemiş; vatandaşların bu isteğini ‘Türkiye Noterler Birliği’ ile ilçe yöneticilerinin dikkatine sunmuştuk. Aradan 4.5 ay (139 gün) gibi bir zaman geçmesine rağmen, ne Noterler Birliği’den, ne de ilçe yöneticilerinden bu konuda bir girişimde bulunulmadığını belirten vatandaşlar bu isteklerini bir kez daha dile getirmemizi istediler.

Oturacak yeri bile yok

“Öncelikle Milliyet Ege’ye ve size teşekkür ediyoruz. Yeter artık! Selçuk ilçesi son yıllarda 24 saat hareketlilik yaşanan bir ilçe oldu. İlçemizde bir tek noter var. O da, Atatürk Mahallesi’nin dik yokuş olan St Jean Caddesi ile giriş kapısının bulunduğu 1044 Sokak’ta yer alıyor. Notere gitmek için Atatürk Caddesi’nden dik yokuş yukarı çıkmanız gerekiyor. Noter bey, kirası düşük diye bizi acımadan yokuş yukarı çıkartarak hizmet (!) veriyor. Biz yaşlılar ve en önemlisi de engelliler bu binaya çıkmakta zorlanıyoruz. Kalbimiz duracak gibi oluyor.

Engellilerin işi ise çok daha zor. hem onlar hem de aileleri eziyet çekiyor. Ayrıca noterlik binası küçük ve havasız. Oturacak ve bekleyecek yeri bile yok. İnsanlar ayakta sokakta bekliyor. Sokak izmarit çöplüğü oluyor. İçeri ise çok dar ve nefes alamıyoruz. Biz, 1512 sayılı Noterlik Kanunu’nda belirtilen noterlik yeri için iş sahiplerinin, bankaların ve mahkemelerin kolayca ulaşacağı bir yer olmasını ifade ediyor. Belirtilen yerlere yakın,yakın olmasına da, ancak, yokuş yukarı olması kötü. Şikayetçiyiz. Noterin aşağıya taşınmasını istiyoruz.”

Zifiri karanlığa mahkum edildik

Çeşme sakinlerinden Deniz Aykın, “Çeşme karanlıklar içinde” başlıklı uyarıda bulunmuş, aktarıyorum: “İzmir Çeşme Sakarya Mahallesi 3145 Sokak ve ona bağlantılı bütün sokaklar 15 gündür zifiri karanlıklar içinde. Konuyu defalarca 186’ya iletmemize rağmen sonuç alamadık. Çeşme GDZ Elektrik’e de bizzat gittik ve adının Deniz olduğunu öğrendiğimiz kişi, ‘Hadi kardeşim, günde 15-16 konut arızası varken sokak aydınlatmasıyla mı ilgileneceğiz’ diyerek bizi tersledi. Kısaca matema sokak lambalarımızın yanması imkansız. Ayrıca lambalarının tamiri için şebekelerin de arızalı olduğu itiraf edildi. Lütfen yetkili ve etkili kişiye sesimizi duyurmanızı rica ediyoruz.”

Ben de konuyu GDZ Elektrik A.Ş. İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Metin Demirdağ’ın dikkatine sunuyorum.

Turizm ve tarım kenti

Selçuk; 8 bin yıllık Efes Antik Kenti’nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne giren, Meryem Ana Kilisesi, 8 kilometrelik Pamucak koyu, otelleri ve Şirince Köyü ile ülkemizin çok önemli bir turizm kentidir. Bunların dışında, bereketli toprakları ile şeftali, mandalina, ayva, üzüm, nar ve zeytin gibi ihraç ürünlerinin de yetiştirildiği bir tarım kenti olarak tanınır. Son yıllarda da inşaat sektörünün artmasıyla birlikte kentsel dönüşümün ve yeni modern binaların, ayrıca yeni otellerin yükseldiği İzmir’in şirin bir ilçesidir. Tarih, din ve doğa ile deniz, kum ve güneşin de kentidir Selçuk.

Bu modern tuvalet, İzmir’e çok yakıştı

KEMERALTI’NDA iki girişimcinin yaptığı genel tuvalet İzmir’de büyük takdir topladı. Ahmet Gül ile Ali Kanat isimli iki girişimci Kemeraltı 1. Beyler’de içinde klasik müzik çalan, modern bir tuvalet yaptı. İki girişimci Yunan ve Roma mitolojisinde sağlık ve temizlik tanrıçası olarak bilenen ‘Hygiena’nın adıyla, yeni tuvalette kadınlar için özel makyaj aynası da konuldu. Bu tuvaleti kullananlardan 1.50 TL ücret alınıyor. Çocuklar için de ayrı bir bölüm bulunuyor. İzmirliler, “Bu genel tuvalet Kemeraltı’na olduğu kadar İzmir’e de çok yakıştı” dediler.