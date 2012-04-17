‘Öğrencilerimize umut olun’ çağrısı

Kars’a 10 kilometre uzaklıktaki köy okulunun donanımı olmadığı gibi ders araçları da eksik

Bu çağrıyı, 4 yıl İzmir’de gazetecilik yaptıktan sonra öğretmenliği tercih edip, Kars’ın Eskihamam köyü ilköğretim okuluna atanan İzmirli Cemal Bilgiç’in çalıştığı okulun öğrenci ve öğretmenleri yaptı. Genç öğretmen Bilgiç, atandığı Kars’ın Eskihamam köyünde Eylül 2011’de göreve başladı. Şu anda 8 aylık öğretmen. Eskihamam köyü ve ilköğretim okulu Kars merkeze 10 kilometre uzaklıkta. Öğrenci sayısı 200 ve öğrencileri 2 yönetici ile 11 öğretmen yetiştirmeye çalışıyor. 100 haneli Eskihamam köyünde bin kişi yaşıyor. Halk işsiz ve fakir. Köy halkı geçimini tarım ve hayvancılıktan sağlıyor. Cemal Bilgiç ile geçen ay bir kutlama ve tören için gittiğim Erzurum ve Kars’ta karşılaştım. Gazeteciliği bırakıp çok sevdiği öğretmenliği tercih ettiğini belirten Bilgiç, yoksul bir köyde çalıştığını ve okulun birçok eksiği olduğunu anlattı. Öğretmenlerin köy çocuklarını ve özellikle kız çocuklarını okutabilmek için her türlü fedakarlığı yaptığını, hatta maddi destek sağladıklarını söyledi.



Eğitim duyarlılıktır

Eskihamam’daki okulun donanımı olmadığı gibi, ders araçları ve kaynakları da yokmuş. Bilgiç, “Başarı oranımız merkez okullara göre oldukça iyi. Başarının devam edebilmesi için maddi yönden destek görmemiz lazım. Duyarlı vatandaşların desteklerini bekliyoruz. Eğitim duyarlılıktır. Her zaman saygı duyduğum İzmir ve Ege halkından, özellikle hayırseverlerden okulumuza destek olmalarını bekliyoruz” dedi ve okulun eksiklerini şöyle sıraladı:

“Projeksiyon, öğretmen ve yönetici odası için sandalye ve yuvarlak masa, kitaplık ve kitaplar, pano, kırtasiye malzemesi, telsiz telefon, dolap, labaratuar malzemesi ve spor malzemeleri.”

Kavşak çalışması bir an önce başlatılsın

Bornova Belediye Başkanı Kamil Okyay Sındır, Çamdibi Altındağ bölgesi ile Forum Bornova’yı kale duvarı gibi birbirinden ayıran çevreyolu sorununa neşter vuracağını açıklamıştı. Haftasonları onbinlerce insanın akın ettiği bölgede; yaya altgeçidi ve araçları alışveriş merkezine yönlendirecek kavşakta düzenleme yapılarak 2. Sanayi Kavşağı ve devamında yaşanan trafik sorunu ile karmaşasının son bulacağı belirtilmişti.

Hafta sonunda Bornova Forum ve diğer kuruluşlara alışveriş için bir saate yakın giremediklerini belirten onlarca okurumuz, “Bornova Belediye Başkan Kamil Oktay Sındır’a bu bölgedeki trafik sorununa çözüm getirecek projesi için teşekkür ediyoruz. Ancak, Bornova Belediyesi projesini bir an önce başlatsın da, biz de saatlerce beklemekten kurtulalım” dedi.

Kemeraltı’nda esnaf kurallara uymuyor

Kemeraltı esnafının şikayetlerini bir aydır köşemizde dile getirdik, hem de bütün çarpıklığı ile. Geçen hafta arayan bir grup okurumuz, Kemeraltı Çarşısı’nda esas kurallara uymayanların çarşı esnafı olduğunu belirterek, “Siz hep çarşı esnafının işporta ve seyyar satıcılardan şikayetlerini yazdınız. İyi de, biz de İzmirli vatandaşlar olarak çarşıya her gittiğimizde, özellikle Anafartalar Caddesi boyunca birçok işyeri sahibinin çığırtkan çalıştırmak suretiyle alışveriş yaptıklarını görüyoruz. Aslında çarşının en büyük çarpıklığı çığırtkanlık. Esnaf önce kendini düzeltsin” diye istekte bulundular.

Kaldırım ve yollar yine işgal altında

Alsancak Kıbrıs Şehitleri’nden arayan okurlarımız, “İzmir’e ve Alsancak’a yakışmayan görüntüler yine yaşanmaya başladı. Şu anda birçok işyeri ödediği işgaliyenin çok üstünde yerleri işgal ederek hem yaya geçişini engelliyorlar, hem de çirkin görüntülere neden oluyorlar. Ayrıca çığırtkanlık yapılıyor. Kurallara uymayan esnafın cezalandırılmasını ve çarşının panayır havasına bürünmemesini istiyoruz” dediler.

Baz istasyonuna kim izin verdi?

Konak Çimentepe 628 Sokak sakinleri de baz istasyonları konusunda dert yandılar. Semtlerinde geçen yıldan bu yana baz istasyonu sayısının artığını belirten okurlarımız, “Semtimiz ve özellikle sokağımızın çevresi GSM operatörlerinin cazibe merkezi haline geldi. Bunlara kim nasıl izin veriyor? Bir baz istasyonu ki, evlerimizin hemen yanına kuruldu. Yetkililerin izinsiz kurulduğunu zannettiğimiz baz istasyonlarını kaldırtmalarını istiyoruz” dediler.

Buradaki rezillik görülmüyor mu?

Alsancak İşçiler Caddesi’nde işyeri bulunan okurumuz, “Burası gün içinde çok hareketli bir yer. Ancak, cadde bitimindeki 1517 ve 1525 sokakların kesiştiği yerde eskiden olduğu gibi yine inşaat artıkları, moloz ve çöp dökülüyor. Buradaki rezillik niçin bitirilmiyor? İşyerimize yabancı gruplar geliyor ve çıkışımızı 1525 Sokak’tan yapıyoruz. Tabii oradan her geçişte rezil oluyoruz. Kent yöneticileri buradaki çirkin görüntüye engel olsunlar” diyor.

Aydınlatma lambası istiyoruz

Menderes ilçesi Kasımpaşa Mahallesi 262 Sokak sakinlerinden Nermin Açıkgöz, “Bu sokakta yaşayan bizler niçin karanlığa mahkum ediliyoruz?” diye soruyor ve şunları söylüyor:?“2 aydır sokak aydınlatması yanmıyor. Sadece benim eve 2 kez hırsız girdi. Sokaktaki diğer evlere de hırsız girdi. Yetkililer, ‘Direğiniz yok’ diyorlar. İyi de başkanın evi yapıldı elektrik direği dikildi ve aydınlatıldı. Bu sokak üstelik Menderes yeni adliyesinin hemen arkasında. Biz de istiyoruz.”

SORUNUNA SAHİP ÇIK

Sokağınızdaki, mahallenizdeki, kentinizdeki aksaklıkları ve yaşamınızda karşılaştığınız sorunları sorumlulara duyurmak, şikayetlerinizi onlara iletmek ve çözüm bulmalarını sağlamak istiyorsanız, 0555-253 52 52 numaralı telefonumu 24 saat arayabilir; ayrıca kemal.onderoglu@hotmail.com elektronik posta adresine iletebilirsiniz.

