Okul, elektrik ve telefona kavuştu







“Karanlık eğitim!” başlıklı haberimiz ses getirdi. İzmir’in Menemen ilçesindeki 40 gündür elektriksiz ve telefonsuz eğitim hizmeti veren Seyrek Villakent Anadolu Lisesi hem elektriğe, hem de telefonlarına kavuştu.

Türkiye’nin Batı’ya açılan penceresi İzmir’de İl Özel İdaresi’nce yaptırılan ve müteahhit firma tarafından kabloları çekilmediği için Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından elektriği verilemeyen, bu nedenle telefon hattı ve internet ağı bağlanamayan Seyrek Villakent Anadolu Lisesi’nde büyük sevinç yaşanıyor. Okula yüksek puanlarla giren 86 öğrenci ile 8 öğretmen ve okulun müdürü, karanlık eğitimden kurtuldukları için yetkililere ve Milliyet Ege’ye teşekkür etti.

Haberin yayınlandığı 22 Ekim 2010 Cuma günü konuyu ele alan İzmir Valisi Cahit Kıraç, ilgili birim müdürlerine talimat vererek, okulun en hızlı şekilde elektriğe ve telefon hatlarına kavuşturulmasını istedi. İlk uyarı İzmir İl Özel İdaresi yetkililerince yapıldı ve okulun müteahhiti bulunarak okul ile trafo arasına döşenmeyen 150 metrelik elektrik branşman kablosu çekildi.

İki telefon hattı tahsis edildi

Kıraç’ın talimatı üzerine 23 Ekim 2010 Cumartesi günü Türk Telekom, okula iki adet telefon hattı tahsis etti.

Türk Telekom İzmir İl Müdürlüğü’nün konu ile ilgili cevap yazısı aynen şöyle:

“22 Ekim 2010 tarihindeki Milliyet Ege’de ‘Çözüm Hattı Kemal Hoca’ köşesinin yazarı Kemal Önderoğlu, ‘Elektriği ve telefonu olmayan okul’ başlığıyla Menemen’de yeni açılan Seyrek Villakent Anadolu lisesi ile ilgili haber yayınlamıştır. Söz konusu okul için Villakent santralindan bu okula kadar yeraltı altyapısı haberin yayınlanmasından 1 hafta önce tamamlanmış olup telefon kabloları da çekilmiştir. Çıkan haber üzerine de 23 ekim 2010 tarihinde de bu okula 0232 849 01 36 ve 0232 849 01 38 nolu telefonlar tahsis edilerek çalışır hale getirilmiştir.”

Branşman kablosu yoktu

Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş İl Müdürü Mehmet Buharalıoğlu da okula elektrik verilmemesini şöyle ifade etti:

“TEDAŞ yani GEDİZ Elektrik Dağıtım A.Ş olarak okula elektrik verilmemesi söz konusu olamaz. Biz yasal süreclerini tamamlayan her hane ve kuruma elektriği hemen veriyoruz. Bu okula da elektrik verilememiştir. Çünkü, okul ile trafo arasındaki branşman kablosu müteahhit firma tarafından döşenmediği için elektrik verilememiştir. Aldığımız bilgiye göre branşman kablosu sizin yazınız üzerine çekildiği için, 27 Ekim 2010 günü itibariyle geçici olarak elektrik tahsisi yapılmıştır. Kalıcı elektrik tahsisi ise, ‘Trafo Güç Yükseltme Projesiyle Milli Eğitim İl Müdürlüğü ile Gediz Elektrik Değıtım A.Ş İzmir İl üdürlüğümüz arasındaki protokol’ imzalandığında gerçekleşecektir.”







Aslan’dan teşekkür

Sorunu gündeme taşıyan Ege-Koop Genel Başkanı Hüseyin Aslan Milliyet Ege’ye teşekkür etti, şunları şöyledi:

“Ege-Koop olarak İzmir’de yaptığımız yatırımlara desteğini esirgemeyen İzmir Valimiz Cahit Kıraç’a bu sorunumuza da sahip çıktığı için teşekkür ediyorum. Bu sorun İzmir İl Özel İdaresi’nin ihmali ve ilgisizliği yüzünden yaşandı. Seyrek Villakent Anadolu Lisesi’nin seçilerek kayıt yaptırdığı 86 öğrenci ile 8 öğretmen ‘Ödenek yok’ denilerek 40 gün boyunca elektriksiz, telefonsuz ve internetsiz eğitim görmek zorunda bırakıldı. Hatta matkapla duvarlar delinemediği için yazı tahtaları bile kullanılamadı.”





Vize için son iki gün

İzmir’de öğrenci ve öğretmenlerin toplu ulaşımdan indirimli olarak yararlanmalarını sağlayan “Kişiselleştirilmiş Kentkart”lar için vize süresi 31 Ekim 2010 Pazar günü sona eriyor. Vize yapılmayan kartlar 1 Kasım 2010 Pazartesi gününden itibaren sistemden otomatik olarak çıkarılıyor. ESHOT Genel Müdürlüğü yetkilileri, son gün başvurularını göz önüne alarak vize işlemlerinin hafta sonunda da sürdürüleceğini açıkladı.





İzmir böyle mi “ışıl ışıl?”

Karşıyakalı Olcay Altuğ fotoğraflarını çekip gönderdiği bu sorunu kentimizi yönetenlere iletmemizi istiyor. Okurumuz bakın ne diyor: “Bu fotografları bugün KSK-GS basketbol maçı bittikten sonra çektim. Gördüğünüz gibi Karşıyaka Arena’nın önü zifiri karanlık. Günlerdir hem belediyemizi hem de İzmir Genlik Spor İl Müdürlüğü’nü aradım. Ancak, bir türlü direklerdeki lambaların yakılmasını sağlayamadım. Bir de İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sitesinde ‘İzmir ışıl ışıl’ diye anons ediliyor. Ayrıca ‘Yanmayan lambaları bildirin’ diye bir de telefon numarası vermişler. Arıyoruz ama nafile. Karanlıkta her türlü tehlikeye maruz kalıyorlar.”





Klima suları hala tepemize akıyor

Bu şikayeti yaz ayları boyunca aldık, halen de geliyor. Köşemizi arayan Ahmet Çakmak, “Çankaya, Alsancak ve Karşıyaka’daki işhanlarına ait işyerlerindeki klima hortumlarından sızan sular üstümüze başımıza akıyor. Belediyelerin bu konuda denetim ve yaptırım uygulamasını istiyoruz” diyor.





Ne oldu da suya %60 zam yapıldı?

Bornova Atatürk Mahallesi sakinlerinden Remzi Gümüş, “19-20 litrelik Bornova suyuna daha önce 1 TL ödüyorduk. Bu hafta 1.60 TL alındı. Ne oldu da suya birden yüzde 60 zam yapıldı. Büyükşehir Belediyesi’nin meclis üyeleri bu zamların peşini niçin kovalamıyor ve halkın hakkını aramıyo? Suya yapılan zammın geri alınmasını istiyoruz” diyor.





İnkılâp yerine İnkilap yazılmış

Menemen’den arayan Deniz Güzey bakın ne diyor: “Menemen Parkı’nın köşesinde ‘İNKILÂP CADDESİ’ yazması gereken tabelada İNKİLAP CADDESİ sözcüğü yazıyor. Tarih öğretmenimiz bizi uyarır ve ‘İnkilap’ olarak yazmamamızı isterdi. Çünkü, böyle yazıldığında farklı bir anlam taşıdığını söylemişti. Kimsenin dikatini çekmemesi ve düzeltilmemesi tuhaf. Ayrıca Menemen’e hiç yakışmıyor.”