‘Okul Gıdası Logosu’ olan ürün satılacak

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ‘Beslenme Dostu Okul Programı’yla okullardaki kantin çalışanlarının eğitileceğini, yeni hijyen kurallarının da tam olarak uygulanacağını söyledi.

2 Ocak 2019’da imzalanan bir protokolle okul kantinlerinin üç bakanlığın denetim ve gözetiminde olacağı, hazırlanan yönetmelikle denetimin, okul kantinleriyle birlikte, ürünlerin sevkiyatının yapılan yerlerde de yapılacağı belirtildi. 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı ve sonrası için hazırlanan yönetmeliğin tamamının uygulanacağını belirten üç bakan, protokolü birlikte imzaladıklarını açıkladı. Eğitimde sağlıklı beslenme alışkanlığı edinmenin anayasal bir hak olduğunu ifade eden bakanlar, ‘Okul Kantinlerindeki Gıdalar İçin Logo Uygulaması İşbirliği Protokolü’yle sağlıklı nesiller yetiştirilmesini hedeflediklerini dile getirdi. Protokolü imzalayan üç bakan, bakın neler söyledi:

‘Çocuklar geleceğimiz’

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Okul kantinlerinde kullanılacak ‘Okul Gıdası Logosu’ ile enerji yoğunluğu yüksek ürünlerin tüketimini engelleyeceğiz ve obeziteye karşı savaş açacağız. Logo bulunmayan ürünlerin okul kantinlerinde satışına asla izin vermeyeceğiz. Denetim ve gözetim, üç bakanlığın il müdürlüklerince yapılacak. Geleceğimizin garantisi çocuklarımıza erken yaşta iyi beslenme alışkanlığı kazandıracağız.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Koruyucu eğitim; çocukların bedensel, ruhsal, sosyal ve psikolojik gelişimi ile birlikte sağlıklı beslenerek gelişmelerini sağlamaktan geçiyor. Logo uygulaması; resmi-özel okul ve kurumlarında faaliyet gösteren yemekhane, kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi işletmelerde satışı yapılacak bütün ürünlerin takibini, denetlenmesini ve izlenmesini kolaylaştıracak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Çocuklarımız ve gençlerimiz, bizim geleceğimizin en büyük teminatı ve umudu. Öğrencilerimize verdiğimiz kaliteli eğitimin yanı sıra, fiziksel ve ruhsal gelişimlerinin de sağlıklı olması gerekiyor. Özellikle gençlik dönemlerinde onların sağlığına yapılacak en önemli yatırım, sağlıklı beslenmelerini sağlamak ve onları hareketli bir yaşam tarzına yönlendirmek olmalı.”

Minikler taze gıda tüketecek

Satışı yasak ürünler: Enerji içecekleri, gazlı içecekler, aromalı içecekler, kolalı içecekler, aromalı doğal mineralli içecek, aromalı şurup, aromalı içecek tozu, aromalı su, meyveli içecek, meyveli içecek tozu, meyveli doğal mineralli içecek, yapay soda, meyveli şurup, sporcu içecekleri, sporcu suları, meyve nektarı, meyve suyu konsantresi, kızartmalar, cipsler, gevrek çerezler. Tüm çikolata ürünleri ve gofret, tüm şeker ve şekerleme türleri., kafein içeren ürünler, kremalı, çikolata dolgulu, jöleli, kekler ve pastalar, hamurlu, şerbetli tatlılar, tatlandırıcı içeren yiyecek ve içecekler.

Satışı yapılacak ürünler: Meyveler, çiğ tüketilebilen sebzeler, salatalar. Kuru meyveler (30 gr, kaplamasız ve şeker katkısız), kuruyemişler (30 gr, soslanmamış, tuzsuz, kabuksuz), içme suyu, süt, (UHT/Pastörize), taze sıkılmış meyve ve sebze suyu (250 ml’den az), yoğurt (100-150 gr, paketli), ayran, peynir (pastörize), günlük haşlanmış yumurta, çeşnili ekmekler, tam buğday ekmeği, tam buğday unlu ekmek, karışık tahıllı ekmek vb. ürünlerden yapılan yumurta veya peynir, turşu hariç taze domates. Havuç, marul, biber vb. sebzelerden yapılan yağ eklenmemiş sandviçler.